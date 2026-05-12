EMGA vermittelt eine Fremdfinanzierung in Höhe von 25 Mio. US-Dollar für das vietnamesische Unternehmen EVF

LONDON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Transaktion für die EVF General Finance Joint Stock Company (EVF) in Vietnam abgeschlossen hat, indem es 25 Mio. US-Dollar vom OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OFID) einwerben konnte.

Dinh Ngoc Bao, Head of Capital Markets bei EVF, äußerte sich zu der Transaktion wie folgt: „Wir freuen uns, gemeinsam mit EMGA diese Finanzierung durch den OPEC-Fonds gesichert zu haben. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von EVF dar, den Zugang zu Finanzmitteln für den vietnamesischen KMU-Sektor zu erweitern, der eine treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum und die Innovation des Landes ist.“

„Wir verfolgen gemeinsam mit dem OPEC-Fonds das Ziel, das Unternehmertum zu fördern und eine nachhaltige Entwicklung des Privatsektors voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft eine solide Grundlage für eine umfassendere Zusammenarbeit in der Zukunft schafft, die es uns ermöglicht, die Unterstützung für Unternehmen weiter zu stärken, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und langfristige Chancen auf dem internationalen Kapitalmarkt zu erschließen.“

Sajeev Chakkalakal, Head of Investment Banking and Managing Director bei EMGA, erklärte: „Wir freuen uns, diese erste Transaktion abzuschließen und damit die Vision von EVF zur Unterstützung des KMU-Sektors sowie des Klimaschutzes in Vietnam weiter voranzutreiben. Die Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner OFID war ebenfalls eine sehr positive Erfahrung, da dieser bestrebt war, sein Engagement im vietnamesischen Finanzsektor auszubauen.“

Jeremy Dobson, Head of Operations and Managing Director bei EMGA, fügte hinzu: „Diese Finanzierungslinie ergänzt unsere bisherige Erfolgsbilanz in Vietnam und stellt unsere erste Zusammenarbeit mit einem Nicht-Bank-Finanzinstitut (NBFI) in diesem Land dar. Wir sind davon überzeugt, dass diese Fremdfinanzierung zur Diversifizierung der Finanzierungsbasis von EVF beitragen wird, und freuen uns auf die baldige Fortsetzung unserer Zusammenarbeit.“

Die EVF General Finance Joint Stock Company (EVF) ist eines der führenden Nichtbanken-Finanzinstitute Vietnams. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter Unternehmensfinanzierung, Treasury, Kapitalbeschaffung und Kreditlösungen für institutionelle und Privatkunden. Das an der Ho-Chi-Minh-Börse unter dem Tickersymbol „EVF“ notierte Unternehmen hat enge Partnerschaften mit nationalen und internationalen Finanzinstituten aufgebaut und unterstützt gleichzeitig das Wachstum des vietnamesischen Privatsektors und der KMU-Wirtschaft.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) mit Niederlassungen in London und New York unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von neuem Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt über die jahrzehntelange Erfahrung, die erforderlich ist, um Transaktionen im Auftrag seiner Kunden in den Schwellen- und Grenzmärkten weltweit abzuwickeln, darunter auch in Vietnam, das nach wie vor einen Schlüsselmarkt darstellt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Kapitalbeschaffung und strategische Beratung über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg baut EMGA seine geografische Reichweite und sein Dienstleistungsangebot weiter aus und festigt damit seine Position auf dem Markt als eine der führenden Nischen-Investmentbanken der Branche mit Schwerpunkt auf Schwellenmärkten.