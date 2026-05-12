EMGA obtient un financement par emprunt d’un montant de 25 millions de dollars pour la société vietnamienne EVF

LONDRES, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) annonce avoir conclu sa première transaction pour le compte de la société par actions EVF General Finance (EVF) au Vietnam, en obtenant un financement de 25 millions de dollars américains auprès du Fonds de lʼOPEP pour le développement international (OFID).

À propos de cette opération, Dinh Ngoc Bao, directeur des marchés financiers chez EVF, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous être associés à EMGA pour obtenir ce financement auprès du Fonds de lʼOPEP. Cette transaction constitue une étape importante dans la stratégie dʼEVF visant à élargir lʼaccès au financement du secteur des PME vietnamiennes, moteur essentiel de la croissance économique et de lʼinnovation du pays. »

« Nous partageons pleinement la vision du Fonds de lʼOPEP en matière de soutien à lʼentrepreneuriat et de promotion du développement durable du secteur privé. Nous sommes convaincus que ce partenariat jette les bases dʼune collaboration élargie à lʼavenir, nous permettant ainsi de renforcer davantage notre soutien aux entreprises, dʼaccélérer le développement économique et de créer des opportunités à long terme sur les marchés financiers internationaux. »

Le directeur de la banque d’investissement et directeur général d’EMGA, Sajeev Chakkalakal, a annoncé : « Nous sommes ravis de conclure cette première transaction et de contribuer ainsi à la poursuite de la mission dʼEVF, consistant à soutenir le secteur des PME ainsi que les actions en faveur du climat au Vietnam. Collaborer avec notre partenaire de longue date, lʼOFID, dans le cadre de son expansion sur le marché financier vietnamien, a également été une expérience très positive. »

Jeremy Dobson, directeur des opérations et directeur général dʼEMGA, a ajouté : « Cette source de financement vient compléter notre expérience déjà bien établie au Vietnam et constitue notre première collaboration avec une institution financière non bancaire (IFNB) dans ce pays. Nous pensons que ce financement par emprunt contribuera à diversifier la base de financement dʼEVF et nous nous réjouissons à lʼidée de poursuivre notre collaboration très prochainement. »

La société par actions EVF General Finance (EVF) est lʼun des principaux établissements financiers non bancaires du Vietnam. Fondée en 2008, son siège social est situé à Hanoï. La société propose une large gamme de services financiers, notamment dans les domaines du financement des entreprises, de la trésorerie, de la mobilisation de capitaux et des solutions de crédit, destinés à une clientèle institutionnelle et de particuliers. Cotée à la Bourse de Ho Chi Minh sous le symbole « EVF », la société a noué de solides partenariats avec des institutions financières nationales et internationales, tout en soutenant la croissance du secteur privé et des PME au Vietnam.

Avec des bureaux basés à Londres et à New York, Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises à la recherche de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. Lʼéquipe multinationale dʼEMGA dispose de plusieurs décennies dʼexpérience, indispensables pour mener à bien des opérations pour le compte de ses clients sur les marchés émergents et les économies frontières du monde entier, notamment au Vietnam, lequel reste un marché clé. Forte dʼune expérience éprouvée en matière de mobilisation de capitaux et de conseil stratégique à travers divers cycles économiques, EMGA poursuit lʼélargissement de sa couverture géographique et de son offre de services, consolidant ainsi sa place sur le marché en tant que lʼune des principales banques dʼinvestissement de niche spécialisées dans les marchés émergents.