Drei internationale Zertifizierungen für VIKPRO: Euromonitor bestätigt zweifache Marktführerschaft, ORIVO bescheinigt sechs Jahre fehlerfreie Qualität

BARCELONA, Spanien, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die deutsche Marke für medizinische Nährstoffe VIKPRO erhielt am 6. Mai im Rahmen der Vitafoods Europe 2026 drei renommierte Zertifizierungen der beiden maßgeblichen Organisationen Euromonitor und ORIVO.

Marktposition:

Euromonitor zeichnete VIKPRO als „Führende Marke im Online-Vertrieb von reduziertem Coenzym Q10“ aus. Damit hat VIKPRO bereits im dritten Jahr in Folge seine führende Marktposition in der Kategorie Coenzym Q10 behauptet. Außerdem wurde das Unternehmen als „Führende Marke im Quercetin-Vertrieb in drei aufeinanderfolgenden Jahren“ ausgezeichnet. Dank deutscher Technologie und einer zellulären Phospholipid-Transfer-Technologie behauptet VIKPRO seine Führungsposition in zwei wichtigen Kategorien.

Qualitätsnachweis:

ORIVO ist eine weltweit führende Institution zur Verifizierung der Produktherkunft. ORIVO hat VIKPRO in der Kategorie Krillöl die Zertifizierung für „6 Jahre in Folge ohne Qualitätsmängel“ verliehen. In den USA und der EU liegt die Fälschungsrate bei Omega-3-Produkten bei etwa 37 %, in Asien bei rund 47 %. Im Gegensatz dazu hat VIKPRO sechs Jahre in Folge eine 100-prozentige Konformität aufrechterhalten und damit eine lückenlose Qualitätssicherung unter Beweis gestellt.

Wissenschaftlicher Kern:

VIKPRO ist fest im deutschen Modell der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschung verankert. Prof. Nicole Teusch von der Universität Düsseldorf fungiert als leitende wissenschaftliche Beraterin für die Entwicklung der zellulären Phospholipid-Transfer-Technologie. Alle Produkte verfügen über deutsche PZN-Nummern und unterliegen der Aufsicht des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Dirk Sachon, Geschäftsführer von VIKPRO, erklärte, dass die drei Zertifizierungen ein Beleg für die konsequente Einhaltung deutscher Standards in der medizinischen Ernährung seien. VIKPRO wird sein Engagement weiter ausbauen und dabei deutsche Technologie sowie internationale Zertifizierungen als Maßstab nutzen, um einen lückenlosen Kreislauf aus überprüfbarer Forschung, rückverfolgbaren Rohstoffen und kontrollierbarer Qualität zu schaffen.

Unternehmen: VIKPRO

Website: https://www.vikbio.de

Kontakt: William Bayer

E-Mail: vikpro@vikbio.de

Ort: Barcelona

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