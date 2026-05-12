KBC Groupe: Bénéfice de 557 millions d'euros pour le premier trimestre

Aperçu KBC Groupe (consolidé, IFRS) 1TR2026 4TR2025 1TR2025 Résultat net (en millions d’EUR) 557 1 003 546 Bénéfice de base par action (EUR) 1.32 2.44 1.32 Ventilation du résultat net, par division (en millions d'EUR) Belgique 317 674 281 République tchèque 223 231 207 Marchés internationaux 99 205 135 Centre de groupe -82 -107 -77 Capitaux propres des actionnaires de la société mère par action (en EUR, fin de période) 64.7 64.0 58.8





























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"Nous avons enregistré un bénéfice net de 557 millions d’euros au premier trimestre 2026. Par rapport au trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de solides revenus nets d’intérêts, d'une augmentation des revenus des activités d’assurance, d'une légère hausse des revenus nets de commissions malgré les turbulences géopolitiques et d'une hausse des autres revenus nets, tandis que les revenus à la juste valeur et liés au trading et les revenus de dividendes ont reculé. Le développement de notre portefeuille de crédits s'est poursuivi, avec une croissance organique de 2% en rythme trimestriel et de 7% en glissement annuel. Les dépôts de la clientèle, hors dépôts à court terme volatils et à faible marge dans les filiales étrangères de KBC Bank, sont restés stables en glissement trimestriel et ont crû de 3% d’une année sur l’autre. Comme toujours, l’essentiel des taxes bancaires et d’assurance au titre de l’année entière a été comptabilisé au premier trimestre de l’année. Les charges d’exploitation, hors taxes bancaires et d'assurance, ont légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, en partie en raison d'effets saisonniers, tandis que les charges des services d'assurance, après réassurance, ont légèrement augmenté. Les réductions de valeur sur crédits de notre portefeuille de crédits ont légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent, et compte tenu des turbulences géopolitiques, nous avons relevé de 75 millions d'euros la réserve (ECL et management overlay) constituée au titre des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques, ce qui a résulté en une réserve totale de 175 millions d'euros.

Les derniers mois nous ont également permis de réaliser des progrès considérables dans la mise en œuvre de notre stratégie. Nous avons finalisé l'acquisition de 365.bank en Slovaquie et de Business Lease en République tchèque et en Slovaquie. Ces acquisitions ont contribué à hauteur de 13 millions d'euros au bénéfice du premier trimestre 2026. Elles ont eu un impact de -0,5 point de pourcentage sur notre position de capital, ramenant notre ratio common equity à pleine charge hors plancher selon Bâle IV à un niveau solide de 14,4% à fin mars 2026. Notre liquidité est elle aussi restée très solide, comme en témoignent un ratio LCR de 159% et un ratio NSFR de 135%. Conformément à la décision prise par l'Assemblée générale des Actionnaires le 7 mai 2026, nous verserons un dividende final de 4,1 euros par action le 20 mai 2026, ce qui portera le dividende total pour l'exercice 2025 à 5,1 euros par action et le ratio de distribution à 60% du bénéfice net de 2025.

Nous entendons montrer la voie en matière d'innovation numérique et, à ce titre, nous sommes très heureux que Kate, notre assistant numérique personnel alimenté par l'IA, compte désormais 6,1 millions de clients, soit une hausse de 11% en rythme annuel. Plus de 70% des demandes de nos clients sur nos marchés stratégiques sont désormais traitées de manière autonome. En Belgique et en République tchèque, l'écosphère "MyMobility" a déjà séduit près de 340 000 clients à ce jour. Les clients obtiennent des informations utiles, des conseils et un soutien pour leurs questions relatives à la mobilité. Les simulations et les conseils sont partiellement pilotés par Kate. Durant cette interaction numérique, les clients partagent leurs projets et leurs besoins, ce qui fournit des leads utiles à KBC lui permettant de les contacter et d'établir un dialogue, par l'intermédiaire soit de Kate, soit de l'un de nos collaborateurs ou de nos agents d'assurances. Il en va de même pour l'écosphère MyHome de KBC Mobile, qui a déjà accueilli près de 40 000 clients à ce jour en Belgique. Et pour répondre à la demande croissante de solutions d'investissement sécurisées dans les cryptomonnaies, nous avons introduit une fonctionnalité permettant aux investisseurs privés d'acheter et de vendre des cryptoactifs sur Bolero, la plateforme d'investissement en ligne de KBC, au sein d'un environnement sécurisé et réglementé – une première en Belgique. Plus récemment encore, KBC Asset Management a fait son entrée sur le marché européen des fonds négociés en Bourse (ETF) en pleine expansion, avec le lancement d'un ETF unique destiné à nos investisseurs tchèques et couvert en CZK. Cette étape importante s'inscrit dans la stratégie globale de KBC qui vise à proposer des solutions d'investissement innovantes, pratiques, avantageuses et fiables à un large éventail de clients.

Notre objectif reste d'être le bancassureur de référence sur l’ensemble de nos marchés stratégiques. Nous nous efforçons de concrétiser cette ambition grâce à une approche centrée sur le client et à un engagement sans faille en faveur de l'innovation numérique, mais surtout en nous appuyant sur la confiance que nos clients, nos collaborateurs, nos actionnaires et les autres parties prenantes placent en nous. Cette confiance est précieuse et je leur en suis sincèrement reconnaissant."

Johan Thijs, Chief Executive Officer





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