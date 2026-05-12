Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 mai au 8 mai 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 4 mai au 8 mai 2026

Puteaux, le 12 mai 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 mai 2026 au 8 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/05/2026FR001243512115 34826,2207AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/05/2026FR001243512173 11826,2301CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/05/2026FR001243512114 87426,2263TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/05/2026FR001243512195 27926,2205XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/05/2026FR001243512114 82626,7135AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/05/2026FR001243512171 50026,7141CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/05/2026FR001243512113 80326,7149TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/05/2026FR001243512193 68426,7066XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/05/2026FR001243512114 89627,6310AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/05/2026FR001243512171 63927,6024CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/05/2026FR001243512113 59327,6324TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/05/2026FR001243512194 33427,6099XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/05/2026FR001243512115 61327,8570AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/05/2026FR001243512178 82627,8354CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/05/2026FR001243512113 75027,8420TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/05/2026FR001243512195 08327,8333XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/05/2026FR001243512115 75027,4727AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/05/2026FR001243512176 58027,4661CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/05/2026FR001243512112 88427,4659TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/05/2026FR001243512192 11927,4630XPAR
 Total987 49927,1725 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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