Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 mai au 8 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 4 mai au 8 mai 2026

Puteaux, le 12 mai 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 mai 2026 au 8 mai 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/05/2026 FR0012435121 15 348 26,2207 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/05/2026 FR0012435121 73 118 26,2301 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/05/2026 FR0012435121 14 874 26,2263 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/05/2026 FR0012435121 95 279 26,2205 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/05/2026 FR0012435121 14 826 26,7135 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/05/2026 FR0012435121 71 500 26,7141 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/05/2026 FR0012435121 13 803 26,7149 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/05/2026 FR0012435121 93 684 26,7066 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/05/2026 FR0012435121 14 896 27,6310 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/05/2026 FR0012435121 71 639 27,6024 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/05/2026 FR0012435121 13 593 27,6324 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/05/2026 FR0012435121 94 334 27,6099 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/05/2026 FR0012435121 15 613 27,8570 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/05/2026 FR0012435121 78 826 27,8354 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/05/2026 FR0012435121 13 750 27,8420 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/05/2026 FR0012435121 95 083 27,8333 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/05/2026 FR0012435121 15 750 27,4727 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/05/2026 FR0012435121 76 580 27,4661 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/05/2026 FR0012435121 12 884 27,4659 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/05/2026 FR0012435121 92 119 27,4630 XPAR Total 987 499 27,1725

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe