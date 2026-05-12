Securonix transforme la Threat Intelligence en actions concrètes grâce à un agent IA et à la validation ThreatWatch

Threat Research Agent et ThreatWatch allient recherche de menaces assistée par IA et validation de l’exposition pour permettre aux équipes de sécurité d’intervenir en toute confiance.

PARIS, France. 12 mai 2026 – Securonix, Inc., leader à six reprises du Gartner® Magic Quadrant™ pour les solutions SIEM, annonce Securonix Threat Research Agent et ThreatWatch pour ThreatQ, qui permettent aux équipes de sécurité d’élargir leurs recherches de menaces, d’évaluer leur niveau d’exposition et de transformer les informations collectées en actions documentées. Conçues à partir de la plateforme ThreatQ et connectées aux workflows opérationnels de sécurité de Securonix, les nouvelles fonctionnalités aident les équipes à générer des informations différenciées selon les rôles, à valider les menaces émergentes en s’appuyant sur l’historique de télémétrie et à présenter des résultats interprétables aux analystes, responsables et décisionnaires du SOC.

Les équipes de sécurité sont soumises à une pression croissante pour expliquer ce qui se passe, pourquoi c’est important et les actions à prendre dans l’immédiat. Et pourtant, les recherches manuelles de menaces, le threat hunting rétroactif et des workflows non synchronisés continuent de ralentir la réponse et d’affaiblir la confiance. Avec Threat Research Agent et ThreatWatch, Securonix aide les organisations à répondre aux questions cruciales en cas de menace majeure, telles que : est-ce important dans notre cas, sommes-nous exposés et quelles sont les mesures immédiates à prendre ?

Securonix Threat Research Agent aide les équipes à transformer des renseignements bruts en analyses structurées, adaptées à chaque rôle, avec une attribution des sources et des éléments de preuve à l’appui. En combinant ces capacités avec une attribution des sources et des preuves justificatives, Securonix permet aux équipes de passer d’une surcharge de données à des informations exploitables pour une prise de décision en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures. Cette fonctionnalité est conçue pour améliorer la communication entre les équipes, renforcer la confiance des dirigeants et réduire jusqu’à 70 % les efforts de reporting manuel.

ThreatWatch comble le prochain manque opérationnel : la preuve de l’exposition. Il surveille les menaces émergentes identifiées par Securonix Threat Labs, génère et exécute automatiquement des requêtes SIEM et procède à des vérifications rétroactives basées sur l’historique de télémétrie. Une validation humaine est effectuée avant toute escalade. Les résultats sont présentés via ThreatQ, avec un accès direct au SIEM, offrant aux équipes des réponses documentées et prêtes pour l’audit lorsque les dirigeants doivent savoir si l’exposition était réelle.

Ensemble, Securonix et ThreatQ permettent de mettre en place un workflow « informations vers opérations » plus cohérent. ThreatQ fait office de moteur d’intelligence et de couche d’expérience où les équipes collectent, analysent et préservent le contexte, tandis que Securonix élargit le domaine d’application de ce workflow grâce à des recherches pilotées par l’IA, à la validation de l’exposition et à des preuves opérationnelles provenant de l’environnement du client. Cela permet de mettre en place un workflow plus connecté qui aide les équipes à passer plus rapidement des indicateurs au contexte, des alertes à la preuve, et de relais fragmentés à des actions plus solides et justifiables.

Securonix SynQ étend ce flux de travail au navigateur. Securonix SynQ permet aux analystes d’extraire, de valider, d’enrichir et de traiter les informations directement en fonction de ce qu’ils lisent, qu’il s’agisse de blogs, de rapports, de pages GitHub ou de PDF, puis de les synchroniser avec les investigations et les workflows de ThreatQ, tout en fournissant les preuves provenant de Securonix et d’observations historiques. Cela réduit les opérations de copier/coller lors des recherches, protège le contexte et aide les analystes à passer plus rapidement de l’identification d’une menace à la mise en place d’une réponse opérationnelle.

Cette annonce fait suite à la récente distinction de Securonix (ThreatQ) par QKS Group dans la catégorie Leader de SPARK Matrix™ : Digital Threat Intelligence Management, 2026. Cette distinction reflète le rôle de ThreatQ dans l’agrégation, l’enrichissement et l’opérationnalisation du renseignement au sein de l’écosystème de sécurité.

« La Threat Intelligence n’a d’intérêt que s’il débouche sur des actions concrètes. Notre objectif est d’aider les équipes à combler l’écart entre savoir qu’un élément est important et prouver s’il l’est réellement dans leur propre environnement », explique Simon Hunt, directeur produit de Securonix. « Cela signifie une recherche plus rapide, une validation plus claire et de meilleures décisions lorsque le temps et la confiance sont essentiels. »

En alliant la recherche des menaces alimentée par l’IA, l’évaluation continue de l’exposition, associée à une validation humaine, Securonix enrichit ThreatQ avec des capacités adaptées aux modes de travail des équipes de sécurité modernes. Les analystes sont ainsi en mesure de réduire le temps consacré à la recherche et à la corrélation des informations. Les responsables du SOC peuvent améliorer la cohérence et la qualité des escalades. Les dirigeants bénéficient de rapports plus clairs, alignés sur les risques, avec des preuves qu’ils peuvent présenter aux auditeurs, aux régulateurs et au conseil d’administration.

À propos de Securonix

Securonix transforme les opérations de sécurité avec le premier SIEM de défense unifiée du marché, intégrant une IA agentique capable de décider et d’agir sur l’ensemble du cycle de vie des menaces, selon une approche « human-in-the-loop ». Sa plateforme cloud-native unifie la détection, l’investigation et la réponse, tout en intégrant Sam, analyste SOC basé sur l’IA, et un modèle opérationnel centré sur la productivité, permettant de mesurer et de piloter l’IA par le travail réellement produit. En aidant les entreprises à devenir « Breach Ready » et « Board Ready », Securonix délivre des opérations de sécurité fiables, mesurables et orientées vers les résultats à grande échelle. Leader du Gartner® Magic Quadrant™ pour les SIEM, Securonix accompagne les grandes entreprises mondiales.

Pour en savoir plus : www.securonix.com

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Directeur, Marketing & Communications, Securonix

sferguson@securonix.com

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