Rexel : Rexel renforce sa présence aux Etats-Unis avec l’acquisition de Revere Electrical Supply





Rexel renforce sa présence aux Etats-Unis avec l’acquisition de Revere Electrical Supply





Rexel annonce la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Revere Electrical Supply.

Localisée à Mokena, dans l’Illinois, Revere est un acteur reconnu du marché des automatismes industriels et un revendeur agréé des solutions Rockwell automation, connu pour son expertise technique et son offre de gestion de solutions. L’entreprise s’appuie sur plus de 100 ans d’histoire et de relations clients solides sur les marchés de l’Illinois et du Wisconsin.

Revere dispose d’un réseau de 10 agences et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 330 millions de dollars en 2025.

Cette opération constitue la 16éme acquisition réalisée par Rexel en Amérique du Nord depuis 2020 et est la deuxième plus importante. L’opération sera immédiatement relutive et créatrice de valeur dès la troisième année. Elle permettra d’élargir significativement la présence du Groupe dans le Midwest, région clé, et renforcera sa position en Amérique du Nord dans les automatismes industriels, un segment porté par des tendances structurelles de long terme.

Cette acquisition, la deuxième réalisée par Rexel depuis le début de l’année, illustre une nouvelle fois la stratégie du Groupe visant à accélérer sa croissance en combinant acquisitions créatrices de valeur et développement organique.





AU SUJET DU GROUPE REXEL









Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS





ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Taddeo : Pierre-Jean LEMAUFF +33 7 77 78 58 67 pierre-jean.lemauff@taddeo.fr

Pièce jointe