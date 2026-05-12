ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

12.5.2026 KLO 10.30





Orion Animal Health sai FDA:lta myyntiluvan Tessie®-tuotteelle (tasipimidiini oraaliliuos)

Orion Oyj on saanut 6.5.2026 Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA:lta hyväksynnän Tessie®-tuotteelle (tasipimidiini oraaliliuos), joka on tarkoitettu koirien äänipelon ja eroahdistuksen hoitoon.

Tasipimidiini on Orionin patentoima molekyyli ja uusi vaikuttava aine eläinlääketieteelliseen käyttöön Yhdysvalloissa. Se vaikuttaa keskushermostossa estäen säikähdysrefleksin ja vaikuttaen siten tyynnyttävästi.

"Tämä hyväksyntä täydentää Orionin eläinlääkkeiden valikoimaa, joka on kehitetty selkeästi tunnistettuihin kliinisiin tarpeisiin", sanoo Niclas Lindstedt, Executive Vice President, Orion Animal Health. "Meillä on pitkä perinne innovoinnissa ja pyrimme hyödyntämään tieteellistä osaamista uusien hoitovaihtoehtojen luomiseksi eläinlääkäreille ja eläinten hyvinvoinnin tukemiseksi.”

Eläinlääkeyhtiö Zoetis on Orionin pitkäaikainen strateginen kumppani, jolla on yksinoikeus Tessie®-tuotteen markkinointiin ja myyntiin Yhdysvalloissa. Tessie®-tuotteen arvioidaan olevan saatavilla Yhdysvalloissa vuoden 2027 puoliväliin mennessä, ja se laajentaa Zoetisin käyttäytymislääkkeiden tuotevalikoimaa Sileo®-tuotteen ja Bonqat®-tuotteen ohella.

Orion Pharma Animal Health, joka on osa Orion Oyj:tä, keskittyy eläinten ja etenkin seuraeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tieteeseen perustuvien eläinlääkkeiden ja eläinten terveysratkaisujen avulla. Yksikkö kehittää, valmistaa ja markkinoi laajaa valikoimaa patentoituja ja geneerisiä tuotteita läheisessä yhteistyössä eläinlääkäreiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

Orion

Orion Pharma on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Toiminnassamme yhdistyvät vankka kokemus ja tulevaisuuden innovaatiot. Meillä on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Kehittämiämme alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, hengityselinsairauksien sekä neurologisten sairauksien hoidossa. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja työllistämme noin 4 000 henkilöä.

Zoetis

Zoetis on maailman johtava eläinlääkintäalan yritys, jota ohjaa yksi ainoa päämäärä: maailman ja ihmiskunnan hoitaminen edistämällä eläinten hoitoa. Zoetis on toiminut lähes 75 vuoden ajan ja on edelleen edelläkävijä eläinten sairauksien ennustamisessa, ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja hoidossa. Se tukee eläinlääkäreitä, karjankasvattajia ja lemmikkieläinten omistajia yli 100 maassa. Yhdistämme syvän tieteellisen asiantuntemuksen, tietoon perustuvan tutkimus- ja kehitystyön, kehittyneen valmistuksen ja kaupallisen huippuosaamisen tuottaaksemme merkityksellisiä innovaatioita lääkkeiden, rokotteiden, diagnostiikan, biofarmaseuttisten tuotteiden ja digitaalisten ratkaisujen alalla. Visionamme on olla luotetuin ja arvostetuin eläinlääkintäyritys, ja Zoetis on sitoutunut asettamaan uusia standardeja eläinten hoidon tulevaisuudelle innovaation, asiakaslähtöisyyden ja tarkoituksenmukaisesti toimivien kollegojen avulla. Lisätietoja on osoitteessa www.zoetis.com.