Compagnie de l’Odet : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Compagnie de l’Odet

Raison sociale de l’émetteur :

Compagnie de l’Odet

Société Européenne

Capital : 105 081 360 euros

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric

056 801 046 RCS Quimper

DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 avril 2026 :





Total actions émises



6 567 585



Total droits de vote



9 987 363



Total droits de vote exerçables en assemblée



7 634 079

Le 12 mai 2026

Compagnie de l’Odet

51 Boulevard de Montmorency 75016 Paris – France

Tel : +33 1 71 71 17 11

www.compagniedelodet.net

Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric – France - SE au capital de 105 081 360 euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - FR 49 056 801 046

Pièce jointe