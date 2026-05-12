Ingredion Incorporated publie ses résultats du premier trimestre 2026

Bénéfice d’exploitation du premier trimestre 2026 en recul de 26 % en données déclarées et de 22 % en données ajustées* par rapport à la même période de l’exercice précédent

BPA déclaré et BPA ajusté du premier trimestre 2026 respectivement établis à 2,22 dollars et 2,34 dollars, contre 3,00 dollars et 2,97 dollars au premier trimestre 2025

Révision des prévisions de clôture annuelle du BPA déclaré dans une fourchette comprise entre 9,60 et 10,30 dollars et entre 10,45 et 11,15 dollars pour le BPA ajusté



WESTCHESTER, Illinois, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons, publie aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre 2026.

« Même si nous nous attendions à un premier trimestre difficile, après les résultats solides de la même période l’an dernier, les chiffres de notre branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada ont été inférieurs aux prévisions en raison de difficultés opérationnelles survenues sur notre site d’Argo », a déclaré Jim Zallie , président-directeur général d’Ingredion. « Parallèlement, les performances de nos branches Texture et Santé et Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine ont été conformes à nos attentes, malgré un contexte macroéconomique de plus en plus incertain. »

« Notre branche Texture et Santé a enregistré un huitième trimestre consécutif de croissance généralisée de ses volumes de ventes nettes, grâce à une forte demande continue de nos clients pour notre portefeuille de solutions, notamment les produits étiquetés Clean label. »

« La branche Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine a atteint ses objectifs, témoignant d’une exécution rigoureuse dans toute la région, malgré l’impact négatif des fluctuations des taux de change mexicains sur un an. »

* Les résultats déclarés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR ». Les indicateurs financiers ajustés ne sont pas conformes aux PCGR. Nous vous invitons à consulter le point II. des informations financières supplémentaires, intitulé « Informations non conformes aux PCGR » et présenté à la suite du résumé des états financiers consolidés, pour obtenir un rapprochement entre ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

« Dans la branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis et Canada, bien que nous ayons anticipé un ralentissement de la demande, la reprise plus longue que prévu de notre usine d’Argo a pesé sur les résultats du trimestre. Nous restons concentrés sur le renforcement de notre fiabilité opérationnelle et prévoyons une amélioration progressive de nos performances tout au long du deuxième trimestre. Notre objectif est un retour à la normale au cours du second semestre. »

« Hormis l’impact d’Argo, nous sommes satisfaits des performances et de la résilience des autres secteurs d’activité, notamment de notre branche Texture et Santé, qui continue de générer des opportunités de croissance. Pour l’avenir, notre priorité reste de servir nos clients, de proposer des solutions innovantes et de générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Diluted Earnings Per Share (EPS)

1Q25

1Q26

Reported Diluted EPS $ 3.00 $ 2.22 Impairment charges 0.08 — Restructuring costs 0.02 0.15 Tax items and other matters (0.13) (0.03) Adjusted Diluted EPS** $ 2.97 $ 2.34



Factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

1Q26 Total items affecting adjusted diluted EPS** (0.63) Total operating items (0.70) Margin (0.71) Volume (0.14) Foreign exchange 0.07 Other income 0.08 Total non-operating items 0.07 Financing costs — Non-controlling interests — Tax rate 0.01 Shares outstanding 0.06 Other non-operating income —



** Les totaux peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis

Bilan fonctionnel

Toutes les divisions d’Ingredion

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 1,813 33 (32) (22) 1,792 (1%) (3%)

Le chiffre d’affaires net du premier trimestre recule de 1 %. Cette baisse est principalement due à un volume plus faible et à un mix moins favorable dans le secteur Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada, partiellement compensés par un chiffre d’affaire net plus élevé dans le secteur Texture et Santé et des effets de change favorables sur l’ensemble des segments.





Reported Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers Restructuring/

Impairment Other 2026 Change Change excl. FX First Quarter 276 6 (67) (4) (8) 203 (26%) (28%)



Adjusted Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter 273 6 (67) 212 (22%) (24%)

Les bénéfices d’exploitation déclarés et ajustés du premier trimestre affichent respectivement 203 millions et 212 millions de dollars. L’écart entre les bénéfices d’exploitation déclarés et ajustés est principalement attribuable à la restructuration de l’entité juridique et aux coûts de fermeture d’usine annoncés précédemment. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation déclaré a diminué de 28 % et le bénéfice d’exploitation ajusté de 24 % par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de l’augmentation des coûts d’exploitation et de la baisse des volumes dans le secteur Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada.





Texture et Santé

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 602 13 13 (11) 617 2% —



Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter 99 3 (2) 100 1% (2%)

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre comptabilisé pour la branche Texture et Santé s’élève à 100 millions de dollars, soit une augmentation de 1 million de dollars par rapport à l’exercice précédent, principalement grâce à des coûts des intrants favorables, des taux de change avantageux et une meilleure qualité des volumes, partiellement nuancée par une gestion stratégique du mix tarifaire et de la gamme de produits. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche accuse un recul de 2 %.





Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique Latine

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 573 18 (7) (5) 579 1% (2%)



Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers Argentina JV 2026 Change Change excl. FX First Quarter 127 2 (14) — 115 (9%) (11%)

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre comptabilisé pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine est arrêté à 115 millions de dollars, soit un repli de 12 millions de dollars en glissement annuel. Cette tendance résulte principalement des effets des taux de change transactionnels au Mexique et de la baisse des volumes. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche accuse un recul de 11 %.





Branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis et Canada

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 520 2 (38) (9) 475 (9%) (9%)



Segment Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter 92 1 (59) 34 (63%) (64%)

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre comptabilisé pour la branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis et Canada clôture à 34 millions de dollars, soit une baisse de 58 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Ce recul est dû à des difficultés de production sur notre site d’Argo, ainsi qu’à un fléchissement des volumes et à un mix produit moins favorable. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation accuse un recul de 64 %.





Autres branches industrielles*

Net Sales

$ in millions 2025 FX Impact Volume Price Mix 2026 Change Change excl. FX First Quarter 118 — — 3 121 3% 3%



All Other Operating Income

$ in millions 2025 FX Impact Business Drivers 2026 Change Change excl. FX First Quarter — — 3 3 nm nm

Le résultat d’exploitation du premier trimestre attribuable aux Autres branches industrielles a augmenté de 3 millions de dollars depuis l’exercice précédent, reflétant les améliorations continues du secteur des protéines végétales.





* Le libellé « Autres branches industrielles » fait référence aux activités de plusieurs secteurs d’exploitation qui ne sont pas classés individuellement ou collectivement comme des secteurs déclarables. Le chiffre d’affaires net de la catégorie « Autres branches industrielles » est principalement dû aux ventes d’édulcorants et d’amidon réalisées par notre branche pakistanaise, aux ventes de stévia et d’autres ingrédients réalisées dans le cadre de nos activités avec PureCircle, mais aussi dans le cadre de notre politique liée à d’autres réductions de l’usage du sucre, et aux ventes d’ingrédients à base de protéines de pois réalisées dans le cadre de nos activités avec Protein Fortification.

Autres éléments financiers

Au 31 mars 2026, la dette totale et la trésorerie, investissements à court terme compris, s’élèvent respectivement à 1,8 milliard et 918 millions de dollars, contre les 1,8 milliard et 1,0 milliard de dollars respectivement comptabilisés au 31 décembre 2025.

Les coûts de financement nets s’élevaient à 9 millions de dollars pour les premiers trimestres 2026 et 2025.

Les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés pour le premier trimestre atteignent respectivement 25,8 % et 25,1 %, contre 25,5 % et 25,4 % respectivement à la même période de l’exercice précédent.

Au 31 mars 2026, les dépenses d’investissement nettes s’élèvent à 110 millions de dollars.

Dividendes et rachats de titres

Au premier trimestre, la Société a versé un total de 52 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires. Le 18 mars 2026, la Société a annoncé un dividende trimestriel de 0,82 dollar par action et l’a versé le 21 avril 2026. Au cours du trimestre, la Société a racheté 14 millions de dollars d’actions ordinaires.

Perspectives révisées pour l’ensemble de l’exercice 2026

La Société table sur un BPA déclaré pour l’ensemble de l’exercice 2026 de l’ordre de 9,60 à 10,30 dollars, et sur un BPA ajusté compris entre 10,45 et 11,15 dollars.

Ces prévisions tiennent compte des droits de douane en vigueur fin avril 2026. Elles s’entendent hors coûts d’intégration et de restructuration liés à des acquisitions, et hors frais de dépréciations éventuels.

La Société privilégie désormais un scénario reposant sur son chiffre d’affaires net de l’exercice 2026 quasiment stable, voire en légère hausse de quelques points. Cette prévision s’appuie sur la croissance des volumes, partiellement nuancée par un mix tarifaire défavorable.

Le bénéfice d’exploitation déclaré pour l’exercice 2026 devrait enregistrer une baisse légèrement inférieure à 10 %, tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté devrait être stable ou en légère baisse comprise entre 1 et 3 % pour l’exercice 2026.

Les prévisions 2026 pour l’exercice complet reposent sur les hypothèses suivantes : le bénéfice d’exploitation de la branche Texture et Santé devrait désormais connaître une légère progression comprise entre 1 et 3 %, étayée par la croissance des volumes de ventes, partiellement nuancée par l’inflation plus élevée attendue des coûts des intrants ; le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine devrait désormais connaître un léger recul compris entre 1 et 3 %, reflétant la vigueur persistante du peso mexicain ; le bénéfice d’exploitation de la branche Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada devrait connaître un recul légèrement supérieur à 10 %, en raison des difficultés opérationnelles rencontrées par Argo au premier trimestre ; et le bénéfice d’exploitation des Autres branches industrielles devrait toujours progresser de 5 à 10 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent.

Les frais généraux pour l’exercice complet 2026 devraient rester stables.

Pour l’ensemble de l’exercice 2026, la Société prévoit un taux d’imposition effectif déclaré de 26,3 % à 27,8 %, et un taux d’imposition effectif ajusté de 26,0 % à 27,5 %.

La trésorerie provenant des activités d’exploitation de l’exercice 2026 devrait désormais se situer entre 725 et 825 millions de dollars, conformément à nos prévisions actualisées. Les dépenses d’investissement pour l’exercice complet devraient s’établir entre 400 et 440 millions de dollars.

Perspectives pour le deuxième trimestre 2026

Pour le second trimestre 2026, la Société prévoit une évolution stationnaire ou en hausse de quelques points du chiffre d’affaires net, par rapport au second trimestre 2025. Le bénéfice d’exploitation déclaré devrait être en recul de plus de 10 % et le bénéfice d’exploitation ajusté devrait accuser une baisse légèrement inférieure à 10 %, ce qui traduit l’effet de comparaison défavorable avec les solides résultats de l’exercice précédent.

Détails de la téléconférence téléphonique et de la webdiffusion

Ingredion a organisé une conférence téléphonique le mardi 5 mai 2026 à 8 heures, heure du Centre, ou 9 heures, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie, président-directeur général, et Jason Payant, vice-président et directeur financier par intérim. La conférence téléphonique était retransmise en direct à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations . Une présentation contenant des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires était accessible et téléchargeable sur le site Internet de la Société quelques heures avant l’ouverture de la conférence. Une rediffusion sera disponible pour une durée limitée à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results .

À propos d’Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre, au service d’un portefeuille de clients répartis dans plus de 120 pays. Forte d’un chiffre d’affaires net annuel de près de 7,2 milliards de dollars en 2025, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, Ingredion travaille en cocréation avec ses clients, grâce au travail de ses quelque 11 000 employés, pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel de l’humain, de la nature et de la technologie afin de rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Ingredion Incorporated entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, toute déclaration concernant les attentes de la Société au titre du second trimestre de l’exercice 2026 en matière de chiffre d’affaires net et de résultat d’exploitation déclaré et ajusté, au titre de l’exercice 2026 en matière de BPA déclaré et ajusté par action, chiffre d’affaires net, résultat d’exploitation déclaré et ajusté, résultat d’exploitation par branche, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, revenus d’exploitation, dépenses en capital, et toute autre déclaration relative à nos prévisions ou opérations futures, ainsi qu’à notre situation financière, la demande pour nos produits, nos flux de trésorerie, nos dépenses ou autres éléments financiers, y compris les plans, stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou conviction sous-jacente également en rapport avec ce qui précède.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « suppose », « croit », « prévoit », « envisage », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « opportunités », « potentiel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives, tout comme toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, aucune ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se vérifieront.

Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement des attentes exprimées ou induites dans ces déclarations, en raison de divers risques et incertitudes, liés notamment à ce qui suit : l’évolution des pratiques, préférences, sensibilités aux prix, comportements, demandes et perceptions des consommateurs qui sont susceptibles de réduire la demande pour nos produits ; l’impact des développements géopolitiques, des tensions, menaces ou conflits sur la disponibilité et les prix des matières premières et des approvisionnements énergétiques ; les chaînes d’approvisionnement et les taux de change et d’intérêt ; l’impact de la conjoncture économique et commerciale mondiale sur la demande pour nos produits ou notre accès aux marchés mondiaux du crédit et des actions ; notre dépendance à l’égard de certains secteurs pour une part importante de nos ventes ; les difficultés d’exploitation de nos usines et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; notre capacité à suivre le rythme des évolutions technologiques en matière de recherche et développement et à continuer de proposer des produits innovants ; les pressions concurrentielles susceptibles d’affecter négativement notre part de marché, notre chiffre d’affaires et notre rentabilité ; la volatilité des marchés qui pourrait nuire à notre capacité à répercuter les hausses potentielles du coût du maïs et des autres matières premières sur nos clients, à acheter des quantités de maïs et d’autres matières premières à des prix suffisants pour maintenir ou accroître notre rentabilité, ou à fournir les quantités de produits et à respecter les exigences de livraison de nos clients ; l’impact des fluctuations de prix, des interruptions de la chaîne d’approvisionnement, des tarifs douaniers, des droits de douane et des pénuries sur les intrants de nos processus d’approvisionnement, de production et de livraison, tels que les matières premières, l’énergie, le fret et la logistique ; notre capacité à maîtriser les coûts, à gérer notre fonds de roulement et à respecter nos budgets, notamment en menant à bien les projets de maintenance et d’investissement prévus dans les délais et les budgets impartis ; le changement climatique mondial et les mesures juridiques, réglementaires ou de marché mises en place pour y faire face ; notre capacité à identifier et à réaliser des acquisitions, des cessions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables ou à concrétiser les synergies anticipées ; les risques économiques, politiques et autres inhérents à l’exercice d’activités à l’étranger et en devises étrangères ; notre capacité à maintenir des relations sociales satisfaisantes ; notre capacité à attirer, développer, fidéliser, motiver et entretenir de bonnes relations avec nos collaborateurs, notamment les plus importants ; l’impact des procédures juridiques et réglementaires ; les risques liés aux pandémies ; l’impact des dépréciations d’actifs incorporels et du goodwill ; les politiques économiques mondiales et régionales et les modifications des lois et réglementations en vigueur ; les variations de nos taux d’imposition ou notre exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les hausses de taux d’intérêt susceptibles d’accroître nos coûts d’emprunt ; les risques affectant notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d’autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour assurer notre croissance et notre expansion futures ; les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe, et à notre dépendance à l’égard de fournisseurs de technologies tiers ; les interruptions, les incidents de sécurité ou les défaillances des systèmes, processus et sites informatiques ; les risques affectant le maintien de notre politique de dividendes ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l’information financière.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous déclinons toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations, événements ou développements futurs ou à un autre titre. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques et d’autres risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » et aux autres informations contenues dans notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi qu’aux rapports postérieurs sous formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share data) Three Months Ended March 31, Change

%

2026 2025 Net sales $ 1,792 $ 1,813 (1%) Cost of sales 1,391 1,347 Gross profit 401 466 (14%) Operating expenses 200 193 4% Other operating (income), net (13 ) (10 ) Restructuring/impairment charges 11 7 Operating income 203 276 (26%) Financing costs 9 9 Income before income taxes 194 267 (27%) Provision for income taxes 50 68 Net income 144 199 (28%) Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 197 (28%) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 63.2 64.5 Diluted 64.0 65.6 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.25 $ 3.05 (26%) Diluted 2.22 3.00 (26%)





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) March 31, 2026 December 31, 2025 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 914 $ 1,030 Short-term investments 4 3 Accounts receivable, net 1,358 1,185 Inventories 1,183 1,227 Prepaid expenses and assets held for sale 66 60 Total current assets 3,525 3,505 Property, plant and equipment, net 2,561 2,526 Intangible assets, net 1,259 1,269 Other non-current assets 583 597 Total assets $ 7,928 $ 7,897 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 83 $ 48 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,194 1,268 Total current liabilities 1,277 1,316 Long-term debt 1,742 1,742 Other non-current liabilities 463 473 Total liabilities 3,482 3,531 Share-based payments subject to redemption 41 64 Redeemable non-controlling interests — 7 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2026 and December 31, 2025 1 1 Additional paid-in capital 1,162 1,155 Less: Treasury stock (common stock: 14.8 shares at March 31, 2026 and December 31, 2025) at cost (1,553 ) (1,555 ) Accumulated other comprehensive loss (927 ) (937 ) Retained earnings 5,700 5,610 Total Ingredion stockholders’ equity 4,383 4,274 Non-redeemable non-controlling interests 22 21 Total stockholders’ equity 4,405 4,295 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,928 $ 7,897





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions) Three Months Ended March 31, 2026 2025 Cash from operating activities Net income $ 144 $ 199 Non-cash charges to net income: Depreciation and amortization 55 55 Mechanical stores expense 18 16 Impairment charges — 6 Margin accounts 8 (3 ) Changes in other working capital (205 ) (220 ) Other 13 24 Cash provided by operating activities 33 77 Cash from investing activities Capital expenditures and mechanical stores purchases, net (110 ) (92 ) Proceeds from sale of business 12 12 Purchases of equity securities, net (1 ) — Other (1 ) 2 Cash used for investing activities (100 ) (78 ) Cash from financing activities Proceeds (payments) on borrowings, net 35 (48 ) Repurchases of common stock, net (14 ) (55 ) Common stock activity for share-based compensation, net (10 ) (11 ) Purchases of non-controlling interests (7 ) — Dividends paid, including to non-controlling interests (52 ) (52 ) Cash used for financing activities (48 ) (166 ) Effects of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (1 ) 7 (Decrease) in cash and cash equivalents (116 ) (160 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 1,030 997 Cash and cash equivalents, end of period $ 914 $ 837





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales to Unaffiliated Customers and Operating Income Three Months Ended

March 31, Change %



Change

Excl. FX %



2026 2025 Net Sales to Unaffiliated Customers: Texture & Healthful Solutions (i) $ 617 $ 602 2% 0% Food & Industrial Ingredients–LATAM (ii) 579 573 1% (2%) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada (iii) 475 520 (9%) (9%) All Other (iv) 121 118 3% 3% Net Sales $ 1,792 $ 1,813 (1%) (3%) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 100 $ 99 1% (2%) Food & Industrial Ingredients–LATAM 115 127 (9%) (11%) Food & Industrial Ingredients–U.S./Canada 34 92 (63%) (64%) All Other 3 — nm nm Corporate (40 ) (45 ) (11%) (11%) Adjusted Operating Income 212 273 (22%) (24%) Restructuring costs (11 ) (1 ) Other matters 2 10 Impairment charges — (6 ) Operating Income $ 203 $ 276 (26%) (28%)

Remarques relatives aux ventes nettes aux clients non affiliés



(i) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 9 millions de dollars pour les premiers trimestres 2026 et 2025.



(ii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 10 millions de dollars et 13 millions de dollars pour les premiers trimestres 2026 et 2025.



(iii) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 27 millions de dollars et 33 millions de dollars pour les premiers trimestres 2026 et 2025.



(iv) Net des ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 4 millions de dollars et 3 millions de dollars pour les premiers trimestres 2026 et 2025.



II. Informations relatives aux mesures non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, les « PCGR », nous avons recours à des indicateurs financiers historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les frais de restructuration, les charges de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et d’autres éléments spécifiques. Le terme « ajusté » est généralement utilisé pour désigner ces mesures financières non conformes aux PCGR.

La direction applique des indicateurs financiers non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En précisant les indicateurs financiers non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente des résultats d’exploitation de la Société et des tendances pour les périodes de référence. L’emploi des indicateurs financiers non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire des opérations de la Société qui, conjointement à nos résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur ses activités. Les indicateurs financiers ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou profits futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur calendrier, leurs effets et/ou leur importance. Les indicateurs financiers ajustés font généralement l’objet d’ajustements non conformes aux PCGR, ce qui renforce la confiance de la direction dans sa capacité à anticiper les indicateurs financiers ajustés par rapport à sa capacité à prévoir les indicateurs financiers conformes aux PCGR. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des indicateurs correspondants calculés conformément aux PCGR.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR n’étant pas préparés conformément aux PCGR, les informations non conformes aux PCGR de la Société ne sont pas nécessairement comparables aux indicateurs intitulés de manière comparable présentés par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque mesure financière non conforme aux PCGR à la mesure conforme aux PCGR la plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2026 Three Months Ended

March 31, 2025 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 142 $ 2.22 $ 197 $ 3.00 Adjustments: Restructuring costs (i) 10 0.15 1 0.02 Other matters (ii) (2 ) (0.03 ) (7 ) (0.11 ) Impairment charges (iii) — — 5 0.08 Tax item–Mexico (iv) (4 ) (0.06 ) (1 ) (0.02 ) Other tax matters (v) 4 0.06 — — Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 150 $ 2.34 $ 195 $ 2.97

Le résultat net et le BPA peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis.



Remarques



(i) Au cours des trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025, nous avons comptabilisé des frais de restructuration avant impôt de respectivement 11 millions de dollars et de 1 million de dollars, principalement liés aux coûts estimés de restructuration de l’entité juridique en 2026.



(ii) Au cours du trimestre clos le 31 mars 2026, nous avons comptabilisé un bénéfice brut de 2 millions de dollars. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2025, nous avons comptabilisé un bénéfice brut de 10 millions de dollars, principalement induit par des recouvrements d’assurance et un jugement favorable relatif à certaines taxes indirectes.



(iii) Au cours du trimestre clos le 31 mars 2025, nous avons comptabilisé 6 millions de dollars de charges de dépréciation avant impôt liées aux fermetures d’usines précédemment annoncées ainsi qu’à des dépréciations sur des participations. Aucune activité de ce type n’a eu lieu au cours du trimestre clos le 31 mars 2026.



(iv) Les montants d’impôt résultent de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son incidence sur la réévaluation des états financiers du Mexique au cours de la période.



(v) Au cours du trimestre clos le 31 mars 2026, nous avons comptabilisé des provisions pour impôts des exercices antérieurs, la reprise d’avantages fiscaux américains des exercices antérieurs, et les incidences fiscales connexes liées aux ajustements non conformes aux PCGR mentionnés ci-dessus, tant pour l’exercice en cours que pour l’exercice antérieur. Ces éléments ont été partiellement nuancés par les intérêts perçus sur les avantages fiscaux précédemment comptabilisés pour certaines incitations fiscales en vigueur localement au Brésil, et auparavant imposables.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

March 31, 2026 2025 Operating income $ 203 $ 276 Adjustments: Restructuring costs (i) 11 1 Other matters (ii) (2 ) (10 ) Impairment charges (iii) — 6 Non-GAAP adjusted operating income $ 212 $ 273

Pour les remarques (i) à (iii), voir les remarques (i) à (iii) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended March 31, 2026 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 194 $ 50 25.8% Adjustments: Restructuring costs (i) 11 1 Other matters (ii) (2 ) — Tax item–Mexico (iv) — 4 Other tax matters (v) — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 203 $ 51 25.1%





Three Months Ended March 31, 2025 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 267 $ 68 25.5% Adjustments: Restructuring costs (i) 1 — Impairment charges (iii) 6 1 Other matters (ii) (10 ) (3 ) Tax item–Mexico (iv) — 1 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 67 25.4%

Pour les remarques (i) à (v), voir les remarques (i) à (v) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings Per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings Per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited) Expected EPS Range

for Full-Year2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 9.60 $ 10.30 Adjustments: Restructuring costs (i) 0.20 0.20 Other matters (ii) 0.20 0.20 Impairment charges (iii) 0.45 0.45 Tax item–Mexico (iv) (0.06 ) (0.06 ) Other tax matters (v) 0.06 0.06 Adjusted EPS $ 10.45 $ 11.15

Pour les remarques (i) à (v), voir les remarques (i) à (v) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.



De plus, les montants prévisionnels ci-dessus incluent les ajustements suivants :



(i) Des coûts de restructuration avant impôt estimés à 7 millions de dollars liés à la fermeture prévue de notre usine de Cabo, au Brésil.



(ii) Des coûts directs avant impôt estimés à 20 millions de dollars liés à un incident thermique survenu dans notre usine d’Argo.



(iii) Des charges de dépréciation avant impôt estimées à 36 millions de dollars liées à la fermeture prévue de notre usine de Cabo, au Brésil.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited) Expected Effective Income

Tax Rate Range

for Full-Year2026 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 26.3 % 27.8 % Adjustments: Restructuring costs (i) (0.1 %) (0.1 %) Other matters (ii) 0.1 % 0.1 % Impairment charges (iii) (0.3 %) (0.3 %) Tax item–Mexico (iv) 0.4 % 0.4 % Other tax matters (v) (0.4 %) (0.4 %) Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %

Pour les remarques (i) à (v), voir les remarques (i) à (v) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du bénéfice par action (« BPA ») dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net attribuable à Ingredion ajusté et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.



De plus, les montants prévisionnels ci-dessus incluent les ajustements suivants :



(i) Des coûts de restructuration avant impôt estimés à 7 millions de dollars liés à la fermeture prévue de notre usine de Cabo, au Brésil.



(ii) Des coûts directs avant impôt estimés à 20 millions de dollars liés à un incident thermique survenu dans notre usine d’Argo.



(iii) Des charges de dépréciation avant impôt estimées à 36 millions de dollars liées à la fermeture prévue de notre usine de Cabo, au Brésil.

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Investisseurs : Noah Weiss, 773-896-5242

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