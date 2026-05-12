Griechenland, Italien und Frankreich gehören laut GBCI 2026 zu den zehn komplexesten Rechtsräumen für Unternehmen

LONDON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die TMF Group, ein führender Anbieter von Compliance- und Verwaltungsdienstleistungen, veröffentlicht heute die 13. Ausgabe des Global Business Complexity Index (GBCI), aus der hervorgeht, dass grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten aufgrund divergierender Vorschriften und zunehmender Berichtspflichten immer anspruchsvoller werden.

Der GBCI analysiert 81 Länder und Regionen, die über 90 % der Weltwirtschaft ausmachen, und erstellt ein Ranking, das diese nach der Komplexität der Geschäftsabwicklung von der einfachsten (1) bis zur komplexesten (81) einstuft. Auf der Grundlage von 292 Indikatoren pro Rechtsraum konzentriert sich der Bericht auf die Herausforderungen, denen Unternehmen in den Bereichen Rechnungslegung und Steuern, Verwaltung juristischer Personen sowie arbeitsrechtliche Anforderungen gegenüberstehen.

Die EU und Lateinamerika führen die Rangliste an

Drei der zehn komplexesten Rechtsordnungen der Welt befinden sich in der Europäischen Union (EU), was trotz der laufenden Harmonisierungsbemühungen im Binnenmarkt auf eine hohe regulatorische Belastung hindeutet.

Die 10 komplexesten und die 10 einfachsten Rechtsordnungen (1 = am komplexesten, 81 = am einfachsten)

1. Griechenland 72. Curacao 2. Mexiko 73. Malta 3. Brasilien 74. Britische Jungferninseln 4. Frankreich 75. Tschechien 5. Türkei 76. Neuseeland 6. Kolumbien 77. Niederlande 7. Bolivien 78. Hongkong, SAR 8. Italien 79. Jersey 9. Argentinien 80. Dänemark 10. Peru 81. Kaimaninseln

An der Spitze der Rangliste steht Griechenland zum dritten Mal in Folge als komplexester Rechtsraum der Welt, was vor allem auf häufige Gesetzesänderungen und laufende Regulierungsreformen zurückzuführen ist.

Frankreich (Platz 4) und Italien (Platz 8) gehören ebenfalls weiterhin zu den zehn Ländern weltweit, in denen die Geschäftsabwicklung am komplexesten ist. Die Komplexität Frankreichs ist auf eine hohe Regulierungsdichte, strenge Compliance-Anforderungen und sprachliche Hürden zurückzuführen, die den Markteintritt erschweren und die Betriebskosten erhöhen. Andererseits sieht sich Italien mit ständigen Gesetzesänderungen, komplexen arbeitsrechtlichen Vorschriften und aufwendigen Verwaltungsverfahren konfrontiert, wobei Unternehmen nach wie vor notarielle Verfahren, persönliche Vorsprachepflichten und sich ständig weiterentwickelnde arbeitsrechtliche Regelungen bewältigen müssen.

Auch Lateinamerika ist in der Rangliste stark vertreten: Sechs Länder gehören zu den zehn komplexesten.

Mexiko ist das Land mit dem zweithöchsten Komplexitätsgrad, was auf häufige Gesetzesänderungen, unvorhersehbare behördliche Auflagen, sich wandelnde digitale Anforderungen und unklare Erwartungen seitens der Steuerbehörden zurückzuführen ist. Brasilien rangiert an dritter Stelle der komplexesten Länder, mit einem vielschichtigen Steuersystem, häufigen regulatorischen Änderungen und hohen Compliance-Anforderungen sowie uneinheitlichen Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.

Am anderen Ende des Spektrums gehören Dänemark, Hongkong, die Niederlande und die Tschechische Republik zu den zehn Ländern, in denen es am einfachsten ist, Geschäfte zu tätigen. Der Bericht zeigt, dass die Rechtsordnungen mit der geringsten Komplexität in der Regel von einer schlanken und stabilen Regulierung, einer soliden digitalen Infrastruktur und klaren Compliance-Vorgaben profitieren.

„Die weltweite politische Fragmentierung und die wirtschaftliche Diversifizierung führen dazu, dass Unternehmen ihre Lieferketten um weitere Länder erweitern, was die Komplexität ihrer Unternehmensführung erhöht. Das bedeutet auch, dass sie mit mehr Unsicherheit in Bezug auf diese Vorschriften umgehen müssen“, sagte Mark Weil, CEO der TMF Group. „Anleger wünschen sich Einfachheit, vor allem aber Sicherheit hinsichtlich der Regeln, nach denen sie handeln.“

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