La Grèce, l’Italie et la France figurent parmi les 10 juridictions les plus complexes pour les entreprises, selon le GBCI 2026

Le Danemark et les Pays-Bas figurent parmi les juridictions les plus simples au monde, révélant une disparité au sein de l’environnement des affaires européen

 | Source: TMF Group B.V. TMF Group B.V.

LONDRES, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group, fournisseur leader de services juridiques et administratifs, publie ce jour la 13e édition du Global Business Complexity Index (GBCI - Indice mondial de complexité des affaires), qui montre que les opérations transfrontalières sont de plus en plus astreignantes en raison de la divergence des réglementations et de l’expansion des obligations de reporting.

Le GBCI analyse 81 juridictions représentant plus de 90 % de l’économie mondiale et les classe de la plus simple (1) à la plus complexe (81). S’appuyant sur 292 indicateurs par juridiction, le rapport met l’accent sur les défis que les entreprises doivent relever en matière de comptabilité et de fiscalité, de gestion des entités juridiques et de droit du travail.

L’UE et l’Amérique latine dominent le classement

Trois des 10 juridictions les plus complexes au monde se trouvent au sein de l’Union européenne (UE), ce qui souligne le poids du fardeau réglementaire, malgré des efforts d’harmonisation en cours sur le marché unique.

Classement des 10 juridictions (1 = la plus complexe, 81 = la moins complexe)

1.Grèce72.Curaçao
2.Mexique73.Malte
3.Brésil74.Îles Vierges britanniques
4.France75.République tchèque
5.Turquie76.Nouvelle-Zélande
6.Colombie77.Pays-Bas
7.Bolivie78.Hong Kong, RAS
8.Italie79.Jersey
9.Argentine80.Danemark
10.Pérou81.Îles Caïmans
    

La Grèce se classe à nouveau en tête du classement pour la troisième année consécutive, avec une complexité juridique principalement due à des modifications législatives et à des réformes réglementaires fréquentes.

La France (4e) et l’Italie (8e) restent également parmi les 10 juridictions les plus complexes pour les entreprises à l’échelle mondiale. La complexité de la France s’explique par une réglementation dense, des obligations de conformité strictes et des exigences linguistiques, ce qui freine l’accès au marché et augmente les coûts opérationnels. L’Italie, quant à elle, se distingue par des changements législatifs constants, un droit du travail complexe et des procédures administratives lourdes. Les entreprises doivent encore composer avec des procédures notariales, des démarches en personne et une réglementation du travail en constante évolution.

L’Amérique latine est également bien représentée dans ce classement, avec six pays parmi les 10 plus complexes.

Le Mexique se classe deuxième en raison de changements réglementaires fréquents, d’exigences administratives imprévisibles, d’exigences numériques en constante évolution et d’attentes floues de la part des autorités fiscales. Le Brésil occupe la troisième place, avec un système fiscal à plusieurs niveaux, des changements réglementaires fréquents, des exigences de conformité élevées et des règles incohérentes aux niveaux fédéral, étatique et municipal.

À l’inverse, le Danemark, Hong Kong, les Pays-Bas et la République tchèque figurent parmi les 10 juridictions les plus simples pour faire des affaires. Le rapport montre que les juridictions les moins complexes bénéficient généralement de réglementations stables et simplifiées, d’une infrastructure numérique solide et de procédures de conformité claires.

« En raison de la fragmentation politique et de la dispersion économique à l’échelle mondiale, les entreprises étendent leurs chaînes d’approvisionnement à d’autres juridictions, ce qui complexifie leur gouvernance. Elles doivent également composer avec une incertitude accrue quant à la réglementation », explique Mark Weil, PDG de TMF Group. « Les investisseurs recherchent la simplicité, mais surtout la certitude quant aux règles qui régissent leurs activités. »

À propos de TMF Group

TMF Group est un fournisseur de premier plan de services administratifs essentiels qui aide ses clients à investir et à opérer en toute sécurité à travers le monde. Ses 13 000 experts et ses 125 bureaux répartis dans 87 juridictions accompagnent les entreprises, les institutions financières, les gestionnaires d’actifs, les clients privés et les family offices en leur fournissant une combinaison de services de comptabilité, de fiscalité, de paie, d’administration de fonds, de conformité et de gestion d’entités, indispensables à leur réussite internationale. Il collabore avec la plupart des entreprises figurant dans les classements Fortune Global 500 et FTSE 100, dans des secteurs aussi divers que les marchés de capitaux, le capital-investissement, l’immobilier, l’industrie pharmaceutique, l’énergie et la technologie. TMF Group : nous simplifions un monde complexe. www.tmf-group.com

 

            








        

            

                

                    
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