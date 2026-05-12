La Grèce, l’Italie et la France figurent parmi les 10 juridictions les plus complexes pour les entreprises, selon le GBCI 2026

LONDRES, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group, fournisseur leader de services juridiques et administratifs, publie ce jour la 13e édition du Global Business Complexity Index (GBCI - Indice mondial de complexité des affaires), qui montre que les opérations transfrontalières sont de plus en plus astreignantes en raison de la divergence des réglementations et de l’expansion des obligations de reporting.

Le GBCI analyse 81 juridictions représentant plus de 90 % de l’économie mondiale et les classe de la plus simple (1) à la plus complexe (81). S’appuyant sur 292 indicateurs par juridiction, le rapport met l’accent sur les défis que les entreprises doivent relever en matière de comptabilité et de fiscalité, de gestion des entités juridiques et de droit du travail.

L’UE et l’Amérique latine dominent le classement

Trois des 10 juridictions les plus complexes au monde se trouvent au sein de l’Union européenne (UE), ce qui souligne le poids du fardeau réglementaire, malgré des efforts d’harmonisation en cours sur le marché unique.

Classement des 10 juridictions (1 = la plus complexe, 81 = la moins complexe)

1. Grèce 72. Curaçao 2. Mexique 73. Malte 3. Brésil 74. Îles Vierges britanniques 4. France 75. République tchèque 5. Turquie 76. Nouvelle-Zélande 6. Colombie 77. Pays-Bas 7. Bolivie 78. Hong Kong, RAS 8. Italie 79. Jersey 9. Argentine 80. Danemark 10. Pérou 81. Îles Caïmans

La Grèce se classe à nouveau en tête du classement pour la troisième année consécutive, avec une complexité juridique principalement due à des modifications législatives et à des réformes réglementaires fréquentes.

La France (4e) et l’Italie (8e) restent également parmi les 10 juridictions les plus complexes pour les entreprises à l’échelle mondiale. La complexité de la France s’explique par une réglementation dense, des obligations de conformité strictes et des exigences linguistiques, ce qui freine l’accès au marché et augmente les coûts opérationnels. L’Italie, quant à elle, se distingue par des changements législatifs constants, un droit du travail complexe et des procédures administratives lourdes. Les entreprises doivent encore composer avec des procédures notariales, des démarches en personne et une réglementation du travail en constante évolution.

L’Amérique latine est également bien représentée dans ce classement, avec six pays parmi les 10 plus complexes.

Le Mexique se classe deuxième en raison de changements réglementaires fréquents, d’exigences administratives imprévisibles, d’exigences numériques en constante évolution et d’attentes floues de la part des autorités fiscales. Le Brésil occupe la troisième place, avec un système fiscal à plusieurs niveaux, des changements réglementaires fréquents, des exigences de conformité élevées et des règles incohérentes aux niveaux fédéral, étatique et municipal.

À l’inverse, le Danemark, Hong Kong, les Pays-Bas et la République tchèque figurent parmi les 10 juridictions les plus simples pour faire des affaires. Le rapport montre que les juridictions les moins complexes bénéficient généralement de réglementations stables et simplifiées, d’une infrastructure numérique solide et de procédures de conformité claires.

« En raison de la fragmentation politique et de la dispersion économique à l’échelle mondiale, les entreprises étendent leurs chaînes d’approvisionnement à d’autres juridictions, ce qui complexifie leur gouvernance. Elles doivent également composer avec une incertitude accrue quant à la réglementation », explique Mark Weil, PDG de TMF Group. « Les investisseurs recherchent la simplicité, mais surtout la certitude quant aux règles qui régissent leurs activités. »

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