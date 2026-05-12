Keine Teilnahmegebühr, 600.000 $ teilen! Zoomex startet den weltweit ersten Trading-Wettbewerb ohne Kapitaleinsatz: Lassen Sie Ihr Können Ihr einziges Kapital sein

Gesamtpreispool von 600.000 $ | Keine Kapitalanforderung | Fairer, unparteiischer und transparenter Wettbewerb

VICTORIA, Seychellen, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In der Welt des Tradings ist Kapital oft die Eintrittskarte, doch Zoomex bricht mit dieser etablierten Regel. Heute gibt Zoomex , die weltweit führende Kryptowährungs-Handelsplattform, offiziell den Start des „ Trading-Wettbewerbs ohne Kapitaleinsatz 2026 “ bekannt. Dieser Wettbewerb zeichnet sich nicht nur durch einen massiven Preispool von bis zu 600.000 $ aus, sondern eliminiert durch sein weltweit erstmaliges „Null-Kosten“-Modell sämtliche finanziellen Hürden und richtet eine Einladung an Trader weltweit: Diesmal zählt einzig und allein das Können.

Dieser Wettbewerb bietet den Teilnehmern nicht nur eine professionelle Trading-Erfahrung ohne Kosten und ohne Risiko, sondern verkörpert auch die grundlegenden Werte von Zoomex – Fairness, Unparteilichkeit und Transparenz. Auf der Zoomex-Plattform startet jeder Nutzer von derselben Ausgangslinie; die Rankings werden nicht durch die Höhe des Kapitals beeinflusst, und alle Platzierungen werden ausschließlich durch Handelsstrategien und deren Ausführung bestimmt, sodass jeder Teilnehmer die Transparenz und Fairness der Plattform persönlich überprüfen kann.

1. Teilnahme ohne Kosten, ohne Risiko

Zoomex stellt neu registrierten Nutzern Bonusmittel in Höhe von 100 bis 200 $ zur Verfügung, mit denen sie ohne Einzahlung am Einzelwettbewerb oder an der Unterhaltungs-Challenge teilnehmen können. Nutzer können die benutzerfreundliche Handelsoberfläche und den optimierten Workflow von Zoomex in einer risikofreien Umgebung kennenlernen – der Einstieg war noch nie so einfach.



2. Großer Preispool, Chancen für alle

Einzelwettbewerb: Gesamtpreispool von 100.000 USDT, aufgeteilt unter den Top 10 Teilnehmern basierend auf Rendite (ROI) und Handelsvolumen.

Unterhaltungszone: Gesamtpreispool von 500.000 USDT mit einer Kombination aus Mystery-Boxen und Lotteriemechanismen – jeder Trade gibt Ihnen die Chance auf große Gewinne!





3. Innovatives Gameplay: Balance zwischen Wettbewerb und Unterhaltung

Der Einzelwettbewerb bewertet die Teilnehmer anhand einer Kombination aus Gesamtrendite (30 %) und Handelsvolumen (70 %), was faire und transparente Ergebnisse gewährleistet. In der Unterhaltungszone erhalten die Teilnehmer Verlosungstickets durch tägliches Trading oder Check-ins – je mehr Sie handeln, desto höher Ihre Gewinnchancen – eine Verbindung aus professionellem Handel und spielerischer Interaktion.



4. Team-Anreize: Mühelos zusätzliche Belohnungen verdienen

Laden Sie Freunde ein und verdienen Sie Team-Handelsvolumen-Belohnungen von bis zu 5.000 USDT. Je mehr Sie handeln, desto höher die Einnahmen Ihres Teams – steigern Sie das Community-Engagement ganz ohne Aufwand.

Zeitplan der Veranstaltung

Phase Datum (UTC) Hinweis Frühbucher-Registrierung 12. Mai, 10:00 – 14. Mai, 10:00 Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Platz und genießen Sie exklusive Vorteile Reguläre Registrierung 14. Mai, 10:00 – 19. Mai, 10:00 Registrieren Sie sich und schließen Sie die Verifizierung ab Während des Wettbewerbs 19. Mai, 10:00 – 1. Juni, 10:00 Der Einzelwettbewerb läuft Unterhaltungszone 12. Mai, 10:00 – 1. Juni, 10:00 Mystery-Boxen und Check-in-Belohnungen verfügbar

So nehmen Sie teil

1. Erstellen Sie ein neues Zoomex-Konto

2. Reichen Sie Ihre Bewerbung ein und durchlaufen Sie die Risikokontrollprüfung

3. Fordern Sie Ihre Bonusmittel an und beginnen Sie mit dem Handel

4. Nehmen Sie am Einzel- oder Unterhaltungswettbewerb teil

Die Plätze sind auf 2.000 Teilnehmer begrenzt und werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat sich Zoomex transparenten Geschäftspraktiken und der strikten Einhaltung regulatorischer Vorgaben verpflichtet. Wir haben keinen Plattform-Token ausgegeben und uns an keinem Risikokapital- oder Inkubationsprojekt beteiligt. Die Plattform gewährleistet die Sicherheit der Nutzermittel, verbietet jegliche missbräuchliche Verwendung und schafft ein vertrauenswürdiges Handelsumfeld. Dieser Wettbewerb ohne Kapitaleinsatz ist ein konkreter Ausdruck von Zoomex’ Versprechen an seine Nutzer: Erleben Sie den Nervenkitzel echten Tradings ohne Kapital, auf einer fairen, unparteiischen und transparenten Plattform.

Zoomex hat anerkannte Sicherheitszertifizierungen von Organisationen wie Hacken erhalten, die einen sicheren, stabilen und transparenten Betrieb der Plattform gewährleisten, sodass Nutzer mit vollem Vertrauen teilnehmen können.

Erstellen Sie jetzt ein neues Zoomex-Konto, fordern Sie Ihre Bonusmittel an und nehmen Sie am jährlichen Trading-Wettbewerb ohne Kapitaleinsatz mit 600.000 USDT teil, um mit Ihrem Können große Preise zu gewinnen!

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Über ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von den Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell“ verpflichtet sich Zoomex zudem den Prinzipien Fairness, Integrität und Transparenz und bietet ein leistungsstarkes, zugängliches und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Angetrieben von einem leistungsstarken Matching-Engine und transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Aufträgen gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und ermöglicht es den Nutzern, den Status ihrer Vermögenswerte und jedes Handelsergebnis klar nachzuvollziehen. Bei gleichbleibender Priorität auf Geschwindigkeit und Effizienz optimiert die Plattform kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis mit einem robusten Risikomanagement.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams überträgt Zoomex den gleichen Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision und zuverlässige Regelausführung von der Rennstrecke auf den Handel. Darüber hinaus hat Zoomex eine globale exklusive Markenbotschafterpartnerschaft mit dem Weltklasse-Torwart Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin und Beständigkeit unterstreichen Zoomex’ Engagement für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

In Bezug auf Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA und Australia AUSTRAC, und hat erfolgreich Sicherheitsaudits des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken bestanden. Innerhalb eines konformen Rahmens und mit flexiblen Optionen zur Identitätsverifizierung sowie einem offenen Handelssystem baut Zoomex ein Handelsumfeld auf, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer und zugänglicher ist.

Mehr erfahren: Website | X | Telegram | Discord

Catherine Shi

catherine.shi@zoomex.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46954337-7aef-443b-9b71-7e3acb2510dd/de