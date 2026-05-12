Pas de frais d'inscription, partagez 600 000 $ ! Zoomex lance la première compétition de trading à coût zéro au monde : que votre talent soit votre seul atout

Cagnotte totale de 600 000 $ | Aucun capital requis | Compétition équitable, impartiale et transparente

VICTORIA, Seychelles, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le monde du trading, le capital est souvent le ticket d’entrée, mais Zoomex brise cette règle établie. Aujourd’hui, Zoomex , la plateforme mondiale de référence pour le trading de cryptomonnaies, annonce officiellement le lancement de la « Compétition de Trading à Coût Zéro 2026 ». Cette compétition ne se distingue pas seulement par sa cagnotte massive pouvant atteindre 600 000 $, mais aussi par son modèle « coût zéro, une première mondiale », qui élimine totalement les barrières financières et lance une invitation aux traders du monde entier : cette fois, que le talent soit le seul critère qui compte.

Cette compétition offre non seulement aux participants une expérience de trading professionnelle à coût zéro et sans risque, mais incarne également les valeurs fondamentales de Zoomex – équité, impartialité et transparence. Sur la plateforme Zoomex, chaque utilisateur part de la même ligne de départ ; les classements ne sont pas influencés par le montant du capital, et tous les résultats sont déterminés uniquement par les stratégies de trading et leur exécution, garantissant que chaque participant puisse vérifier personnellement la transparence et l’équité de la plateforme.

1. Participation à coût zéro, risque zéro

Zoomex offre aux nouveaux utilisateurs inscrits entre 100 et 200 $ en fonds bonus, leur permettant de participer à la Compétition Individuelle ou au Défi Divertissement sans effectuer de dépôt. Les utilisateurs peuvent découvrir l’interface conviviale de Zoomex et son workflow optimisé dans un environnement sans risque, pour démarrer en toute simplicité.



2. Cagnotte massive, des opportunités pour tous

Compétition Individuelle : cagnotte totale de 100 000 USDT, répartie entre les 10 premiers participants selon un classement basé sur le retour sur investissement (ROI) et le volume de trading.

Espace Divertissement : cagnotte totale de 500 000 USDT, combinant boîtes mystères et mécanismes de loterie – chaque transaction vous donne une chance de gagner gros !





3. Gameplay innovant : entre compétition et divertissement

La Compétition Individuelle classe les participants selon une combinaison de rendement total (30 %) et de volume de trading (70 %), garantissant des résultats équitables et transparents. Dans l’Espace Divertissement, les participants obtiennent des tickets de tombola grâce au trading quotidien ou aux check-ins – plus vous tradez, plus vos chances de gagner augmentent – alliant trading professionnel et interaction ludique.



4. Incentives d'équipe : gagnez facilement des récompenses supplémentaires

Invitez vos amis à participer et gagnez des récompenses de volume de trading d'équipe allant jusqu'à 5 000 USDT. Plus vous tradez, plus les gains de votre équipe augmentent – stimulez l'engagement communautaire sans effort.



Calendrier de l'événement

Phase Date (UTC) Note Inscription anticipée 12 mai, 10h00 – 14 mai, 10h00 Réservez votre place en avance et profitez d'avantages exclusifs Inscription standard 14 mai, 10h00 – 19 mai, 10h00 Inscrivez-vous et complétez le processus de vérification pour participer Compétition en cours 19 mai, 10h00 – 1er juin, 10h00 La compétition individuelle est en cours Espace Divertissement 12 mai, 10h00 – 1er juin, 10h00 Boîtes mystères et récompenses de check-in disponibles

Comment participer

1. Créez un nouveau compte Zoomex

2. Soumettez votre candidature et complétez la vérification de contrôle des risques

3. Réclamez vos fonds bonus et commencez à trader

4. Participez à la compétition individuelle ou au défi divertissement

Les places sont limitées à 2 000 participants et seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Depuis sa création en 2021, Zoomex s'est engagé à opérer de manière transparente et dans le strict respect des réglementations. Nous n'avons émis aucun token de plateforme et n'avons participé à aucun projet de capital-risque ou d'incubation. La plateforme garantit la sécurité des fonds des utilisateurs, interdit toute appropriation illégitime et crée un environnement de trading digne de confiance. Cette compétition à coût zéro est une démonstration concrète de l'engagement de Zoomex envers ses utilisateurs : vivez l'adrénaline du trading réel sans capital, sur une plateforme équitable, impartiale et transparente.

Zoomex a obtenu des certifications de sécurité reconnues délivrées par des organismes tels que Hacken, garantissant un fonctionnement sécurisé, stable et transparent de la plateforme, pour que les utilisateurs puissent participer en toute confiance.

Créez dès maintenant un nouveau compte Zoomex, réclamez vos fonds bonus et rejoignez la compétition de trading à coût zéro annuelle de 600 000 USDT pour remporter de grands prix grâce à votre talent !

Inscrivez-vous maintenant

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies comptant plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et proposant plus de 700 paires de trading. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s'engage également en faveur de l'équité, de l'intégrité et de la transparence, offrant une expérience de trading performante, accessible et fiable.

Dotée d'un moteur de matching haute performance et d'un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et des résultats entièrement traçables. Cette approche réduit l'asymétrie d'information et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l'état de leurs actifs et chaque résultat de trading. Tout en privilégiant la rapidité et l'efficacité, la plateforme continue d'optimiser la structure de ses produits et l'expérience utilisateur globale, avec une gestion rigoureuse des risques.

En tant que partenaire officiel de l'écurie Haas F1 Team, Zoomex applique au trading la même exigence de vitesse, de précision et de fiabilité que sur le circuit. De plus, Zoomex a établi un partenariat mondial exclusif en tant qu'ambassadeur de marque avec le gardien de classe mondiale Emiliano Martínez. Son professionnalisme, sa discipline et sa constance renforcent l'engagement de Zoomex envers un trading équitable et une confiance durable avec ses utilisateurs.

En matière de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires incluant le MSB Canada, le MSB américain, le NFA américain et l'AUSTRAC australien, et a passé avec succès les audits de sécurité menés par la société spécialisée Hacken. Opérant dans un cadre réglementaire conforme tout en offrant des options flexibles de vérification d'identité et un système de trading ouvert, Zoomex construit un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus : Website | X | Telegram | Discord

Catherine Shi

catherine.shi@zoomex.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/46954337-7aef-443b-9b71-7e3acb2510dd/fr