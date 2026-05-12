CGTN: Warum blickt die Welt gespannt auf das bevorstehende Gipfeltreffen zwischen China und den USA?

PEKING, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping wird US-Präsident Donald Trump vom 13. bis 15. Mai zu einem Staatsbesuch nach China reisen, wie das chinesische Außenministerium am Montag mitteilte.

Angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen und einer fragilen weltweiten Konjunkturerholung richtet die internationale Gemeinschaft ihren Blick darauf, ob die beiden Staatschefs die Beziehungen zwischen China und den USA stabilisieren und somit für mehr dringend benötigte Sicherheit im globalen Kontext sorgen können.

Die chinesisch-amerikanischen Beziehungen auf Kurs halten

Für viele Beobachter steht das Gipfeltreffen vor allem für die Hoffnung auf mehr Stabilität in den bilateralen Beziehungen.

Interviews von CGTN zeigen, dass sich zahlreiche Experten in einem Punkt einig sind: Die Staatschefs-Diplomatie gilt seit Langem als „Anker“ der Beziehungen zwischen China und den USA.

Wie Wu Xinbo, Dekan des Instituts für Internationale Studien an der Fudan University, erklärte, „gibt die Staatschefs-Diplomatie den Ton an und bestimmt die Richtung“ der bilateralen Beziehungen.

Auch Sun Taiyi, Associate Professor an der Christopher Newport University, betonte, dass der direkte Austausch zwischen den Staatschefs dazu beitrage, Unsicherheiten abzubauen, Fehleinschätzungen zu vermeiden und zu signalisieren, dass Stabilität weiterhin höchste Priorität habe.

Im vergangenen Jahr hielten die beiden Staatschefs durch Telefonate und ein persönliches Treffen in Busan in der Republik Korea engen Kontakt. Beobachtern zufolge trug dies dazu bei, größere Missverständnisse zu verhindern und die Beziehungen insgesamt stabil zu halten.

Wie Xi Jinping in Busan zu Donald Trump sagte: „Angesichts von Wind, Wellen und Herausforderungen sollten wir den richtigen Kurs halten, sicher durch schwierige Gewässer navigieren und dafür sorgen, dass das große Schiff der chinesisch-amerikanischen Beziehungen stetig vorankommt.“

Diese Metapher vom „Steuern des Schiffes“ spiegelt sich inzwischen auch in konkreten Fortschritten wider.

Seit 2025 haben die Wirtschaftsteams beider Seiten auf Grundlage des strategischen Konsenses der beiden Staatschefs mehrere Gesprächsrunden geführt, während eine weitere Eskalation der gegenseitigen Zölle ausgesetzt wurde. Eine neue Runde von Konsultationen soll vom 12. bis 13. Mai in der Republik Korea stattfinden – unmittelbar vor dem Gipfeltreffen in Peking.

Auch der Austausch zwischen den Menschen hat zuletzt wieder deutlich an Dynamik gewonnen. Im April fanden in Peking Veranstaltungen zum 55. Jahrestag der chinesisch-amerikanischen „Ping-Pong-Diplomatie“ statt, bei denen Hunderte junge Menschen aus China und den USA an Sport- und Kulturprogrammen teilnahmen. Zudem reisten zuletzt wieder mehr Jugendgruppen aus den USA für Austausch- und Studienprogramme nach China.

Sicherheit in einer sich wandelnden Welt

Da China und die USA die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen weltweit zählen, haben die Gespräche auf höchster Ebene Auswirkungen, die weit über die Beziehungen beider Länder hinausreichen. Die Ergebnisse dieser Gespräche könnten nicht nur zur Stabilisierung des Verhältnisses zwischen China und den USA beitragen, sondern auch die globale Entwicklung und die internationale Governance maßgeblich beeinflussen.

Wie Chad Bown, Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics, erklärte, „hat praktisch jeder ein Interesse am Ausgang“. Auch Eswar Prasad von der Cornell University betonte, dass das Treffen Auswirkungen auf den Welthandel, die geopolitische Lage und sogar auf die „regelbasierte internationale Ordnung“ haben könnte.

Interviews von CGTN mit Experten unterstreichen diese Einschätzungen.

Zhang Tengjun vom China Institute of International Studies erklärte, dass eine vertiefte Zusammenarbeit der globalen wirtschaftlichen Erholung neue Impulse geben und Industrie- sowie Lieferketten stabilisieren könne. Zugleich betonte er, dass die Entwicklung der bilateralen Beziehungen eng mit der Zukunft der Welt verknüpft sei.

Auch Sun Taiyi verwies darauf, dass stabile Beziehungen zwischen China und den USA das Risiko von Lieferkettenunterbrechungen, finanzieller Volatilität und geopolitischer Fragmentierung verringern könnten.

Wu Xinbo ergänzte, dass China und die USA als die beiden führenden Technologiemächte der Welt durch pragmatische Zusammenarbeit „Win-win-Ergebnisse“ erzielen und damit globales Wachstum sowie wissenschaftlichen Fortschritt fördern könnten.

Auch Cui Fan, Vizedekan der University of International Business and Economics, betonte, dass beide Länder gemeinsam Verantwortung für die Stabilität der globalen Governance tragen.

Xi Jinping hob diese Verantwortung bereits in Busan hervor: „Die Welt steht heute vor vielen schwierigen Herausforderungen. China und die Vereinigten Staaten können gemeinsam ihrer Verantwortung als Großmächte gerecht werden und zusammenarbeiten, um mehr konkrete Ergebnisse zum Wohl beider Länder und der gesamten Weltgemeinschaft zu erzielen.“

In diesem Jahr könnte sich zeigen, wie ernst beide Seiten diese Verantwortung nehmen: China richtet das APEC-Gipfeltreffen aus, während die USA Gastgeber des G20-Gipfels sind. Beide Plattformen bieten Raum für eine engere Abstimmung bei Themen wie globaler wirtschaftlicher Erholung, Nahrungsmittel- und Energiesicherheit, Schuldenrisiken sowie der Reform internationaler Governance-Strukturen.

In einem Telefonat mit Donald Trump im Februar skizzierte Xi Jinping einen pragmatischen Weg nach vorn: „Wenn beide Seiten im Geist von Gleichberechtigung, Respekt und gegenseitigem Nutzen zusammenarbeiten, können wir sicher Lösungen finden, die den Anliegen beider Seiten gerecht werden.“

Die Welt wird das bevorstehende Gipfeltreffen aufmerksam verfolgen, um zu sehen, wie Peking und Washington diesen Aufruf in die Praxis umsetzen wollen. Xi Jinping sagt dazu: „Schritt für Schritt Fortschritte erzielen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, den richtigen Weg für ein konstruktives Miteinander finden und 2026 zu einem Jahr machen, in dem sich die beiden Großmächte in Richtung gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und partnerschaftlicher Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen bewegen.“

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-China-US-summit--1N3u9OWFqdq/p.html