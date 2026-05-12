CGTN : Pourquoi le monde suit-il de près le prochain sommet sino-américain ?

PÉKIN, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’invitation du président chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump effectuera une visite d’État en Chine du 13 au 15 mai, a annoncé lundi le ministère chinois des Affaires étrangères.

À l’heure où les tensions géopolitiques perdurent et où la reprise mondiale demeure fragile, la communauté internationale observe attentivement si les deux dirigeants parviendront à stabiliser davantage les relations sino-américaines et à apporter la certitude dont le paysage international a grandement besoin.

Maintenir les relations Chine–États-Unis sur la bonne voie

Pour de nombreux observateurs, ce sommet incarne avant tout un espoir central : la stabilité des relations bilatérales.

Les entretiens menés par CGTN révèlent un consensus parmi les experts : la diplomatie entre chefs d’État constitue depuis longtemps le « point d’ancrage » de cette stabilité.

Comme l’a déclaré Wu Xinbo, doyen de l’Institute of International Studies de la Fudan University, cette diplomatie au plus haut niveau « donne le ton et définit l’orientation » des relations bilatérales.

Sun Taiyi, professeur associé à la Christopher Newport University, a lui aussi souligné que la communication directe entre dirigeants contribue à réduire les incertitudes, éviter les erreurs d’appréciation et signaler que la stabilité demeure la priorité absolue.

Au cours de l’année écoulée, les deux dirigeants ont maintenu le dialogue par des appels téléphoniques et une rencontre en face à face à Busan, en République de Corée, contribuant ainsi à éviter des erreurs stratégiques majeures et à préserver la stabilité générale de la relation.

Comme Xi Jinping l’a indiqué à Donald Trump à Busan : « Face aux vents, aux vagues et aux défis, nous devons garder le cap, naviguer dans un environnement complexe et assurer une progression stable du grand navire des relations Chine–États-Unis. »

Cette métaphore du « pilotage du navire » s’est traduite par des avancées concrètes.

Depuis 2025, dans le cadre du consensus stratégique atteint par les deux chefs d’État, les équipes économiques des deux pays ont tenu plusieurs cycles de négociations, tandis que l’escalade massive des droits de douane a été suspendue. Un nouveau cycle de consultations doit se tenir en République de Corée du 12 au 13 mai, juste avant le sommet de Pékin.

Les échanges entre les peuples ont également repris de l’élan. En avril, Pékin a accueilli des événements marquant le 55e anniversaire de la « diplomatie du ping-pong » sino-américaine, auxquels des centaines de jeunes Chinois et Américains ont pris part dans le cadre d’échanges sportifs et culturels. Davantage de groupes de jeunes Américains se sont également rendus en Chine dans le cadre de programmes d’échange et d’études.

Apporter davantage de certitude dans un monde en mutation

En tant que deux plus grandes économies mondiales, et les relations sino-américaines constituant l’une des relations bilatérales les plus importantes à l’échelle internationale, les résultats de la diplomatie entre les dirigeants des deux pays ne contribuent pas seulement à stabiliser leurs relations : ils ont également un impact plus large sur le développement et la gouvernance mondiaux.

Comme l’a souligné Chad Bown, chercheur principal au Peterson Institute, « pratiquement tout le monde a un intérêt dans l’issue de cette rencontre ». L’économiste de la Cornell University, Eswar Prasad, est allé plus loin, estimant que ce sommet pourrait avoir des implications sur le commerce mondial, la géopolitique et même « l’ordre international fondé sur des règles ».

Les entretiens de CGTN avec des experts mettent en avant des analyses similaires.

Zhang Tengjun, chercheur associé au China Institute of International Studies, estime qu’une coopération renforcée pourrait donner un nouvel élan à la reprise mondiale et stabiliser les chaînes industrielles et d’approvisionnement. Selon lui, l’évolution des relations bilatérales est étroitement liée à l’évolution de l’ordre international.

Dans le même esprit, le chercheur Sun a expliqué que des relations stables réduisent les risques de perturbation des chaînes d’approvisionnement, de volatilité financière et de fragmentation géopolitique.

Le doyen Wu a également souligné qu’en tant que deux grandes puissances technologiques mondiales, la Chine et les États-Unis ont la capacité de produire des résultats « gagnant-gagnant » grâce à une coopération pragmatique, soutenant ainsi la croissance mondiale et le progrès scientifique.

De son côté, Cui Fan, vice-doyen de l’University of International Business and Economics, a insisté sur la responsabilité partagée des deux pays dans la stabilité de la gouvernance mondiale.

Xi a également rappelé cette responsabilité à Busan : « Le monde d’aujourd’hui est confronté à de nombreuses problématiques complexes. La Chine et les États-Unis peuvent assumer ensemble leurs responsabilités de grandes puissances et travailler conjointement à accomplir davantage de réalisations concrètes au bénéfice de nos deux pays et du monde entier. »

Cette année constitue un test important de cette responsabilité, la Chine accueillant l’APEC et les États-Unis le sommet des dirigeants du G20 — deux plateformes susceptibles d’ouvrir un espace de coordination sur la reprise mondiale, la sécurité alimentaire et énergétique, les risques liés à la dette et la réforme de la gouvernance mondiale.

Lors d’un appel téléphonique avec Donald Trump en février, Xi a défini une approche pragmatique pour l’avenir : « Si les deux parties avancent dans la même direction dans un esprit d’égalité, de respect et de bénéfice mutuel, nous pourrons certainement trouver des solutions aux préoccupations de chacun. »

Le monde suivra de près ce prochain sommet afin de voir comment Pékin et Washington pourront traduire en actions l’appel de Xi à « progresser étape par étape pour bâtir la confiance mutuelle, trouver la bonne manière de coexister et faire de 2026 une année où les deux grandes puissances avanceront vers le respect mutuel, la coexistence pacifique et une coopération gagnant-gagnant ».

https://news.cgtn.com/news/2026-05-11/Why-is-the-world-watching-the-upcoming-China-US-summit--1N3u9OWFqdq/p.html