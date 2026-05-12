Snom élargit la série D8xx avec des modèles blancs élégants

Avec les nouvelles versions blanches D810W et D815WB et le module d'extension D8C, Snom complète ses téléphones IP avec dans des variantes de couleur claire. La société répond à la demande croissante d'appareils de communication satisfaisant aux exigences de conception spécifiques à l'industrie et s'intègrent harmonieusement dans des intérieurs sophistiqués et des zones où l’hygiène est essentielle.

Le spécialiste berlinois de la communication IP intégrée, Snom, élargit la série D8xx avec de nouvelles variantes de couleur blanche. S'appuyant sur le succès de ses modèles blancs, tels que le D735 et le D785, Snom propose désormais des alternatives axées sur le design pour son ultime génération d'appareils. Les nouveaux modèles sont adaptés aux organisations qui, outre la performance technique, mettent un accent particulier sur l'esthétique, les normes d'hygiène ou les concepts de couleurs claires.

Le design rencontre la fonctionnalité et l'hygiène

Les versions D810W et D815WB ainsi que le module d'extension D8C blanc combinent les performances éprouvées de la série D8xx avec un design intemporel et lumineux. Associés à un boîtier antibactérien, ces appareils répondent intuitivement aux normes d'hygiène les plus strictes et sont donc particulièrement adaptés aux environnements où la propreté et la prévention des infections sont d'une importance primordiale. En outre, ils se fondent harmonieusement dans des environnements de bureau modernes, des zones d'accueil ou des installations médicales où l'équipement technique est intentionnellement conçu pour être discret.

Idéal pour les établissements de santé, les institutions publiques et les entreprises axées sur le design

Les variantes de couleur claire sont particulièrement recherchées dans les secteurs où la lisibilité visuelle, l’hygiène et les schémas de couleurs standardisés jouent un rôle central. Il s'agit notamment des hôpitaux, des cabinets médicaux, des maisons de soins, ainsi que des saunas, d'autres établissements de bien-être et d'enseignement par exemple. Les modèles blancs contribuent également à un aspect général de haute qualité dans les espaces d'accueil prestigieux ou les environnements de travail axés sur le design.

La technologie éprouvée de la série D8xx

Sur le plan technique, les variantes blanches sont identiques à leurs modèles de base respectifs. En tant qu'appareil d'entrée de gamme compact, le D810W offre une connexion Wi-Fi intégrée, un écran couleur et des fonctionnalités de sécurité modernes, parfaites pour les équipes à la recherche d'un téléphone de bureau IP proposé à prix compétitif, mais à l'épreuve du temps.

Le D815WB impressionne avec un écran couleur de 5 pouces, une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrés, un port USB et la prise en charge des modules d'extension. Il est donc en mesure de répondre aux exigences des lieux de travail exigeants présentant des volumes de communication élevés.

Le D8C dispose d'un grand écran couleur haute résolution avec une interface utilisateur très claire. Connecté au téléphone via USB, le Snom D8C améliore les téléphones de la série D8xx avec un grand écran supplémentaire et un large éventail de possibilités d'application.

Tous les modèles fournissent un son HD de qualité Snom ainsi que des fonctionnalités de sécurité telles que TLS et SRTP, particulièrement adaptées aux applications sensibles.

Cohérence dans la conception et la stratégie produit

Avec l'introduction de variantes blanches, Snom souligne son engagement à combiner innovation technologique et conception méticuleuse des produits.