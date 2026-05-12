Bitget lance la fonctionnalité « Scan to Pay » pour des paiements instantanés en USDT

VICTORIA, Seychelles, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a lancé sa fonctionnalité Scan to Pay sur Bitget Pay, permettant aux utilisateurs de dépenser directement leurs USDT chez des commerçants physiques en scannant des codes QR via l’application Bitget.

La fonctionnalité est désormais disponible dans plusieurs marchés d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine, où les paiements par code QR sont largement adoptés mais où l’accès aux infrastructures bancaires traditionnelles reste inégal. Grâce à son intégration avec les réseaux de paiement locaux existants, Scan to Pay permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans modification des systèmes des commerçants ni recours à des intermédiaires bancaires.

Ce lancement intervient alors que l’adoption des cryptomonnaies continue de s’étendre au-delà du trading vers des usages concrets du quotidien. Les marchés émergents d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine figurent parmi ceux ayant enregistré la plus forte croissance de l’utilisation des actifs numériques au cours de l’année écoulée, portée notamment par la demande de solutions financières stables et accessibles. Parallèlement, des milliards d’adultes dans le monde restent sous-bancarisés malgré un accès généralisé aux systèmes de paiement mobile, créant un décalage entre l’accès financier et l’utilisabilité financière que de nouveaux modèles de paiement commencent à combler.

Scan to Pay a été conçu précisément pour répondre à cette problématique. Les utilisateurs peuvent définir un code PIN de paiement, scanner le code QR d’un commerçant et finaliser instantanément la transaction, tandis que la conversion et le règlement en USDT s’effectuent en arrière-plan. L’expérience reprend les parcours de paiement locaux déjà familiers aux utilisateurs, tout en supprimant la nécessité de convertir manuellement les cryptomonnaies en monnaie fiduciaire, d’effectuer des virements bancaires ou de passer par des étapes de conversion de devises.

« Les paiements par code QR sont déjà largement utilisés dans la vie quotidienne, avec plus de 2,2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Il n’y a aucune raison pour que les cryptomonnaies n’en fassent pas partie. Elles s’intègrent naturellement dans la manière dont les gens vivent et dépensent leur argent », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Pour les utilisateurs situés dans les marchés pris en charge, cette fonctionnalité permet aux stablecoins de devenir de véritables outils de paiement plutôt que de simples actifs détenus passivement. Pour les voyageurs et les utilisateurs effectuant des paiements transfrontaliers, elle offre une expérience de paiement cohérente entre différentes régions sans dépendre des systèmes bancaires locaux. Du côté des commerçants, l’intégration ne nécessite aucune modification d’infrastructure, tandis que les transactions sont réglées sans exposition à la volatilité des cryptomonnaies.

Ce déploiement reflète une évolution plus large dans la manière dont les actifs numériques sont intégrés aux systèmes financiers. À mesure que les stablecoins gagnent en popularité en tant que moyen d’échange, leur rôle évolue : de simples paires de trading, ils deviennent progressivement des infrastructures de paiement capables de fonctionner aux côtés des réseaux existants.

Dans le cadre du modèle UEX de Bitget, qui regroupe trading, actifs et services financiers dans un environnement unique, Scan to Pay étend l’usage des cryptomonnaies de la gestion de portefeuille à la vie quotidienne. À mesure que les services financiers convergent, la distinction entre détenir des actifs et les utiliser continue de s’estomper, rapprochant les actifs numériques d’une véritable monnaie du quotidien.

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Avertissement : Scan To Pay est une interface technique fournie par Bitget. Les services de paiement sont exclusivement fournis par des prestataires de paiement tiers. Bitget ne fournit aucun service de paiement ni de transfert de monnaie fiduciaire, que ce soit aux utilisateurs ou aux commerçants. Bitget ne peut être tenu responsable des actes ou omissions de tout tiers.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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