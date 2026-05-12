KH Group Oyj

Pörssitiedote 12.5.2026 klo 13.20

Juha Karttunen on eronnut KH Group Oyj:n hallituksesta.

Christoffer Landtman on valittu hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Juha Karttunen on tänään eronnut KH Group Oyj:n ja sen tytäryhtiön KH-Koneet Group Oy:n hallituksista. KH Group Oyj:n hallitus on tämän seurauksena valinnut keskuudestaan Christoffer Landtmanin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Juha Karttusen hallituksesta eroamisen myötä KH Group Oyj:n hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Christoffer Landtman (puheenjohtaja), Maija Jokela, Jari Rautjärvi ja Jon Unnérus. Lisäksi hallitus on kokoonpanon muuttumisen myötä valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Jari Rautjärvi (puheenjohtaja), Maija Jokela ja Christoffer Landtman.

”Haluamme kiittää Juha Karttusta erinomaisesta työpanoksesta KH Groupin hyväksi. Hänen hallitusaikanaan KH Group on käynyt läpi huomattavan muutosvaiheen ja yhtiön strateginen transformaatio on toteutunut tavoitteiden mukaisesti”, toteaa Landtman.

KH GROUP OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Christoffer Landtman, puh. 041 510 1073

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.