Pet Valu présente ses résultats pour le premier trimestre de 2026

MARKHAM, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre (« T1 ») de 2026.

Faits saillants du premier trimestre

Les ventes à l’échelle du réseau 1 ont atteint 375,2 M$, une augmentation de 2,5 % par rapport au T1 2025. La croissance des ventes des magasins comparables 1 est demeurée stable.

ont atteint 375,2 M$, une augmentation de 2,5 % par rapport au T1 2025. La croissance des ventes des magasins comparables est demeurée stable. Les produits se sont élevés à 287,9 M$, en hausse de 3,2 % par rapport au T1 2025.

Le BAIIA ajusté 2 s’est établi à 55,9 M$, en baisse de 4,8 % par rapport au T1 2025, et représente 19,4 % des produits. Le résultat d’exploitation a atteint 34,9 M$, une diminution de 6,6 % par rapport au T1 2025.

s’est établi à 55,9 M$, en baisse de 4,8 % par rapport au T1 2025, et représente 19,4 % des produits. Le résultat d’exploitation a atteint 34,9 M$, une diminution de 6,6 % par rapport au T1 2025. Le résultat net ajusté 2 s’est établi à 21,6 M$, ou 0,31 $ par action après dilution 3 , comparativement à 25,4 M$, ou 0,36 $ par action après dilution, au T1 2025. Le résultat net s’est établi à 20,0 M$, en baisse de 7,9 % par rapport au T1 2025.

s’est établi à 21,6 M$, ou 0,31 $ par action après dilution , comparativement à 25,4 M$, ou 0,36 $ par action après dilution, au T1 2025. Le résultat net s’est établi à 20,0 M$, en baisse de 7,9 % par rapport au T1 2025. La Société a ouvert 8 nouveaux magasins et clôturé le trimestre avec un réseau de 870 magasins.

Les flux de trésorerie disponibles 2 se sont établis à 13,1 M$, contre 15,3 M$ au T1 2025.

se sont établis à 13,1 M$, contre 15,3 M$ au T1 2025. À la suite du T1 2026, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action ordinaire.





Perspectives pour 2026

Sur une base comparable de 52 semaines, la Société prévoit une croissance des produits entre 2 % et 4 %, une marge du BAIIA ajusté3 d’environ 21 % et un résultat net ajusté par action après dilution comparable à celui de l’exercice 2025.





« La performance de nos activités au premier trimestre a été influencée par le comportement des consommateurs en quête d’une valeur accrue. Dans cette dynamique, les amoureux des animaux ont adhéré à nos programmes attrayants pour bénéficier de réductions sur des produits spécialisés de qualité, a affirmé Greg Ramier, président et chef de la direction de Pet Valu. Nous avons affiché une hausse des produits de 3 %, soutenue par un gain continu d’une plus grande part de marché, faisant de Pet Valu l’une des sources de croissance les plus rapides sur le marché des magasins de fournitures pour animaux de compagnie au Canada.

« En réponse à l’évolution de la demande des consommateurs et aux conditions en matière de coûts, nous adaptons nos stratégies afin de générer de la valeur efficacement, de réinvestir de façon responsable et de réaliser des économies prévues, continue M. Ramier. La mise à jour de nos perspectives pour 2026 rend compte de ces mesures prises, et prévoit une nouvelle trajectoire de rentabilité pour l’exercice, tout en maintenant notre leadership sur le marché. »

Résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2026

Les données comparatives ci-dessous renvoient au trimestre clos le 4 avril 2026, en comparaison avec celles du trimestre clos le 29 mars 2025.

Les produits se sont établis à 287,9 M$ au T1 2026, une augmentation de 8,9 M$, ou 3,2 %, en regard de 279,1 M$ au T1 2025. L’augmentation découle principalement de la hausse des ventes au détail et de l’augmentation des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 0,0 % au T1 2026 du fait principalement de l’augmentation de 0,6 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables1, contrebalancée en partie par la baisse de 0,6 % des transactions des magasins comparables1. En comparaison, la croissance des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 1,4 % au T1 2025 du fait principalement de l’augmentation de 2,6 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables, contrebalancée en partie par la baisse de 1,1 % des transactions des magasins comparables.

Le profit brut a diminué de 1,6 M$, ou 1,7 %, pour s’établir à 90,4 M$ au T1 2026, contre 92,1 M$ au T1 2025. La marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 31,4 % au T1 2026, une baisse de 1,6 % contre 33,0 % au T1 2025. En excluant les coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement, la marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 31,4 % au T1 2026, une baisse de 1,7 % en regard de 33,1 % au T1 2025. La baisse est principalement attribuable à i) une plus forte proportion des ventes réalisées à prix réduit; contrebalancée en partie par ii) l’efficience de la distribution découlant des nouveaux centres de distribution.

Les charges de vente et d’administration se sont établies à 55,5 M$ au T1 2026, une augmentation de 0,8 M$, ou 1,5 %, par rapport à 54,7 M$ au T1 2025. L’augmentation s’explique principalement par i) la hausse des dépenses liées à la technologie en matière de services infonuagiques, ii) la hausse de la dotation aux amortissements attribuable à l’augmentation de la taille de notre réseau de magasins détenus par la Société, et iii) la hausse des charges de marketing et de publicité; contrebalancée en partie par iv) la baisse des charges liées aux avantages sociaux des employés en lien avec la rémunération fondée sur des actions. Les charges de vente et d’administration correspondaient respectivement à 19,3 % et 19,6 % du total des produits pour le T1 2026 et le T1 2025.

La charge d’intérêts nette s’est chiffrée à 7,2 M$ au T1 2026, une hausse de 0,1 M$, ou 1,6 %, par rapport à 7,1 M$ au T1 2025. La hausse s’explique principalement par i) l’augmentation de la charge d’intérêts sur les obligations locatives découlant de l’élargissement du réseau de magasins et du renouvellement de contrats de location existants; contrebalancée en partie par ii) la diminution de la charge d’intérêts sur la facilité à terme en raison surtout de la diminution des taux d’intérêt par rapport au T1 2025.

La charge d’impôts sur le résultat s’est chiffrée à 7,5 M$ au T1 2026, une baisse de 0,7 M$, ou 8,8 %, par rapport à 8,2 M$ au T1 2025. La baisse découle principalement de la diminution du résultat imposable au T1 2026. Le taux d’imposition effectif a été de 27,3 % au T1 2026, contre 27,5 % au T1 2025. Au T1 2026 et au T1 2025, les taux d’imposition effectifs étaient plus élevés que le taux prévu par la loi en raison surtout des charges non déductibles.

Le résultat net a diminué de 1,7 M$, ou 7,9 %, pour se fixer à 20,0 M$ au T1 2026, en comparaison de 21,8 M$ au T1 2025. La diminution s’explique principalement par la baisse du résultat d’exploitation et la hausse de la charge d’intérêts nette, contrebalancée en partie par la diminution de la perte de change et la baisse de la charge d’impôts sur le résultat, comme il est décrit ci-dessus.

Le BAIIA ajusté a diminué de 2,8 M$, ou 4,8 %, pour s’établir à 55,9 M$ au T1 2026, contre 58,7 M$ au T1 2025. La diminution s’explique principalement par i) la hausse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, découlant de la hausse des dépenses liées à la technologie et de l’augmentation de la charge de rémunération, et ii) la baisse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits3 a été de 19,4 % et de 21,0 % respectivement au T1 2026 et au T1 2025.

Le résultat net ajusté a diminué de 3,8 M$, ou 14,8 %, pour se fixer à 21,6 M$ au T1 2026, en comparaison de 25,4 M$ au T1 2025. La diminution s’explique principalement par i) la hausse des charges de vente et d’administration, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions et des coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, découlant de la hausse des dépenses liées à la technologie, de l’augmentation de la charge de rémunération et de la hausse de la dotation aux amortissements, ii) la baisse du profit brut, compte non tenu des coûts de transformation de la chaîne d’approvisionnement; contrebalancée en partie par iii) la baisse des impôts sur le résultat (ajustés pour exclure les éléments qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités). Le résultat net ajusté en pourcentage des produits3 a été de 7,5 % au T1 2026 et de 9,1 % au T1 2025.

Le résultat net ajusté par action après dilution a diminué de 0,05 $, ou 13,9 %, par action pour s’établir à 0,31 $ au T1 2026, contre 0,36 $ au T1 2025. La diminution découle principalement de la diminution du résultat net ajusté, contrebalancée en partie par la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires après dilution en circulation découlant des rachats d’actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA de 2025.

La trésorerie totalisait 32,3 M$ à la fin du T1 2026.

Les dépenses d’investissement nettes2 se sont chiffrées à 7,3 M$ au T1 2026, en comparaison de 10,2 M$ au T1 2025, une baisse de 2,9 M$. La baisse s’explique principalement par la baisse des dépenses liées aux immobilisations corporelles, la période correspondante incluant les coûts de travaux liés aux nouveaux centres de distribution, contrebalancée en partie par la baisse du produit de la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés.

Les flux de trésorerie disponibles ont totalisé 13,1 M$ au T1 2026, en comparaison de 15,3 M$ au T1 2025, une baisse de 2,2 M$. La baisse s’explique principalement par i) la baisse de la trésorerie provenant des activités d’exploitation découlant de l’augmentation des impôts sur le résultat payés et de la diminution du résultat net (ajusté en fonction des éléments hors trésorerie), contrebalancée par une variation nette favorable du fonds de roulement d’exploitation, ii) la hausse des remboursements de capital et des intérêts payés au titre des obligations locatives en raison de l’élargissement du réseau de magasins; contrebalancée en partie par iii) la hausse de la trésorerie provenant des activités d’investissement, la période correspondante incluant les coûts de travaux liés aux nouveaux centres de distribution.

Les stocks à la fin du T1 2026 se chiffraient à 142,8 M$, comparativement à 131,1 M$ à la fin du T4 2025, une hausse de 11,8 M$ essentiellement en raison de l’augmentation de la taille de notre réseau et de la pénétration des ventes de gros.

Dividendes

Le 11 mai 2026, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,13 $ par action ordinaire payable le 15 juin 2026 aux porteurs d’actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 mai 2026.

Perspectives

L’exercice 2026 comptera 52 semaines, comparativement à l’exercice 2025 qui comptait 53 semaines. Compte tenu de la performance du T1 2026 combinée l’évolution de la demande des consommateurs et aux conditions en matière de coûts liées à la hausse des coûts du carburant, la Société prévoit maintenant ce qui suit sur une base comparative de 52 semaines :

une croissance des produits entre 2 % et 4 %, soutenue par l’ouverture d’environ 40 nouveaux magasins, une croissance des ventes des magasins comparables de moins de 2 % et une progression dans le marché des ventes de gros;

une marge du BAIIA ajusté d’environ 21 %, qui comprend les tendances en matière de demande à la hausse des consommateurs en quête d’une plus grande valeur et la hausse des coûts du carburant, contrebalancées par l’effet de levier des charges d’exploitation;

un résultat net ajusté par action après dilution comparable à celui de l’exercice 2025;

un réinvestissement dans la Société d’environ 35 M$, comprenant des dépenses d’investissement nettes d’environ 20 M$ et des coûts de transformation d’environ 15 M$.



La Société estime que la 53e semaine a contribué à hauteur de 2 % des produits, du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté présentés à l’exercice 2025. Cette estimation est fondée sur i) les produits réels comptabilisés et les charges liées aux avantages sociaux des employés engagées pour la 53e semaine, et ii) la marge bénéficiaire brute et les charges au prorata, compte non tenu des avantages sociaux des employés, pour le dernier trimestre de 2025.

La Société continue de surveiller l’évolution du contexte de commerce extérieur et estime qu’elle dispose des mécanismes appropriés pour s’adapter, le cas échéant. Les perspectives pour 2026 sont fondées sur plusieurs hypothèses, notamment, mais sans s’y limiter, les politiques commerciales gouvernementales mises en œuvre à la publication du présent rapport.

(1) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026, intégré par renvoi dans les présentes, pour les définitions des mesures financières supplémentaires. Une copie du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026 est accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. (2) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées » ci-après pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS (sauf les dépenses d’investissement nettes) utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026, pour plus de renseignements concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles et les dépenses d’investissement nettes, y compris les définitions, et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées. (3) Ratio non conforme aux IFRS. Les ratios non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026 pour les définitions des ratios non conformes aux IFRS et chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du premier trimestre de la Société aura lieu le 12 mai 2026 à 8 h 30 (HE). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l’adresse : investors.petvalu.ca. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, la webémission sera archivée et mise à votre disposition après la fin de la conférence à partir du même lien.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 800 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis 50 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à sa vaste gamme de produits et à ses services en magasin agréables. De par ses magasins de proximité locaux et sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques holistiques et de marques exclusives primées. Le siège social de la Société se situe à Markham, en Ontario, et elle possède des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.ca.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures et ces ratios ne sont pas reconnus par les IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l’analyse de l’information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d’investissement nettes », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment la « marge du BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits », le « résultat net ajusté en pourcentage des produits » et le « résultat net ajusté par action après dilution ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « ventes à l’échelle du réseau », la « croissance (diminution) des ventes des magasins comparables », la « croissance des transactions des magasins comparables », et la « croissance (diminution) des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ». Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d’autres mesures de la performance opérationnelle de la Société et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures conformes aux IFRS. La Société est également d’avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées ont souvent recours à ces mesures et ratios non conformes aux IFRS et aux mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir le budget d’exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026 pour de plus amples renseignements sur les mesures et les ratios non conformes aux IFRS (y compris chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS) et les mesures supplémentaires, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective. L’information prospective est fournie à la date d’établissement du présent rapport de gestion et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. L’objectif de l’information prospective est de fournir une description des attentes et des plans de la direction, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Pet Valu ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

L’information prospective peut se rapporter à nos perspectives financières et aux événements ou résultats prévus et peut comprendre des énoncés relatifs à notre situation financière, à notre stratégie d’entreprise, à nos stratégies de croissance, à l’ouverture et à l’amélioration des magasins, à nos marchés potentiels, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats financiers, à nos taxes et impôts, à notre politique en matière de dividendes, à nos plans et à nos objectifs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l’égard des résultats futurs, de la performance, des réalisations, des perspectives et des occasions ou des marchés dans lesquels nous menons nos activités constituent de l’information prospective. En outre, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les déclarations qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances qui pourraient se produire dans l’avenir.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d’activité, son rendement ou ses réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, sans s’y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026 ou de la notice annuelle de la Société datée du 2 mars 2026. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur la Société, mais ils doivent être examinés attentivement.



L’objectif de l’information prospective est de fournir au lecteur une description des attentes actuelles de la direction en ce qui concerne la performance financière de la Société, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à l’information prospective contenue dans les présentes. Dans la mesure où l’information prospective présentée dans le présent communiqué de presse constitue de l’information financière de nature prospective, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, une telle information est fournie afin de démontrer le potentiel de la Société et le lecteur est donc mis en garde que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. L’information financière de nature prospective, comme toute information prospective de manière générale, se fonde sur des hypothèses courantes et est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

James Allison

Vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorerie

investors@petvalu.ca

289-806-4559

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES



États du résultat et du résultat global consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) Trimestres clos les 4 avril

2026 29 mars

2025 $ $ Produits Ventes au détail 107 707 99 721 Franchises et autres produits 180 236 179 366 Total des produits 287 943 279 087 Coût des ventes 197 498 187 032 Profit brut 90 445 92 055 Charges de vente et d’administration 55 521 54 683 Résultats d’exploitation 34 924 37 372 Charge d’intérêts nette 7 244 7 132 Perte de change 122 239 Résultat avant impôts sur le résultat 27 558 30 001 Charge d’impôts sur le résultat 7 511 8 239 Résultat net et résultat global 20 047 21 762 Résultat net par action De base 0,29 0,31 Dilué 0,29 0,31





Rapprochement du résultat net avec le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trimestres clos les 4 avril

2026 29 mars

2025 13 semaines 13 semaines $ $ Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté Résultat net 20 047 21 762 Amortissements 19 223 17 255 Charge d’intérêts nette 7 244 7 132 Charge d’impôts sur le résultat 7 511 8 239 BAIIA1 54 025 54 388 Ajustements au BAIIA Coûts de transformation2 1 523 1 435 Autres honoraires3 3 18 Rémunération fondée sur des actions4 238 2 658 Perte de change 122 239 BAIIA ajusté 55 911 58 738 BAIIA ajusté en pourcentage des produits 19,4 % 21,0 %





Trimestres clos les 4 avril

2026 29 mars

2025 13 semaines 13 semaines $ $ Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté Résultat net 20 047 21 762 Ajustements au résultat net Coûts de transformation2 1 523 1 643 Autres honoraires3 3 18 Rémunération fondée sur des actions4 238 2 658 Perte de change 122 239 Incidence fiscale des ajustements au résultat net (336 ) (966 ) Résultat net ajusté 21 597 25 354 Résultat net ajusté en pourcentage des produits 7,5 % 9,1 % Résultat net ajusté par action après dilution 0,31 0,36



Notes

(1) Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Pour plus de renseignements, se reporter aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 4 avril 2026, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées. (2) Correspondent : i) aux coûts d’implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts au titre des initiatives de transformation à l’appui des systèmes financiers, du commerce électronique et des capacités omnicanaux et d’autres processus clés; ii) aux coûts associés aux initiatives de transformation de la chaîne d’approvisionnement et de la marchandise, comme le dédoublement des coûts d’entreposage et de distribution, les coûts d’implémentation des nouveaux systèmes informatiques, les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution, et, pour le résultat net ajusté, au dédoublement de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation et la charge d’intérêts sur les obligations locatives; et iii) aux indemnités à la cessation d’emploi liées à des activités de restructuration dans certaines fonctions de soutien de l’entreprise et aux charges liées à la réorganisation de l’équipe de haute direction.

Pour le BAIIA ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T1 2026 sont de néant (0,2 M$ au T1 2025) et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de 1,5 M$ (1,2 M$ au T1 2025).

Pour le résultat net ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T1 2026 sont de néant (0,4 M$ au T1 2025) et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de 1,5 M$ (1,2 M$ au T1 2025). Pour le résultat net ajusté, la charge d’intérêts sur les obligations locatives au T1 2026 est de néant (0,1 M$ au T1 2025). (3) Correspondent aux honoraires essentiellement engagés en lien avec l’examen par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des déclarations de revenus canadiennes de la Société dont il est question à la rubrique « Impôts sur le résultat ». Ces honoraires sont inclus dans les charges de vente et d’administration. (4) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d’options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d’unités d’actions différées, qui est incluse dans les charges de vente et d’administration.





Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés

(non audités, en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 4 avril

2026 29 mars

2025 $ $ Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Activités d’exploitation Résultat net 20 047 21 762 Ajustements pour les éléments sans incidence sur la trésorerie : Amortissements 19 223 17 255 Redevances de franchisage reportées (106 ) (141 ) Profit à la cession d’immobilisations corporelles — (70 ) Perte à la cession d’actifs au titre de droits d’utilisation 63 25 Perte de change 122 239 Charge de rémunération fondée sur des actions 238 2 658 Charge d’intérêts nette 7 244 7 132 Charge d’impôt sur le résultat 7 511 8 239 Impôts sur le résultat payés (17 389 ) (9 805 ) Variation du fonds de roulement d’exploitation : Clients et autres débiteurs (2 402 ) 4 802 Stocks (11 791 ) (9 018 ) Charges payées d’avance (225 ) (242 ) Fournisseurs et autres créditeurs 10 936 (6 223 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 33 471 36 613 Activités de financement Produits tirés de l’exercice d’options sur actions 1 530 2 743 Actions rachetées à des fins d’annulation (14 933 ) (12 533 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (3 028 ) (3 689 ) Remboursement du capital au titre des obligations locatives (19 315 ) (17 157 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (6 321 ) (5 901 ) Incitatifs à la location reçus 380 563 Commission au titre de la lettre de crédit de soutien (58 ) — Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (41 745 ) (35 974 ) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (6 882 ) (11 006 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (769 ) (339 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles — 610 Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d’utilisation (491 ) (399 ) Billets à recevoir 153 107 Encaissement de capital au titre des créances locatives 10 266 9 660 Intérêts reçus sur les créances locatives et autres 2 716 2 920 Rachat de franchises — (263 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 4 993 1 290 Incidence des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (93 ) (183 ) (Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (3 374 ) 1 746 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 35 721 35 141 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 32 347 36 887





Flux de trésorerie disponibles

(non audités, en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 4 avril

2026 29 mars

2025 13 semaines 13 semaines $ $ Trésorerie provenant des activités d’exploitation 33 471 36 613 Trésorerie provenant des activités d’investissement 4 993 1 290 Incitatifs à la location 380 563 Remboursement du capital au titre des obligations locatives (19 315 ) (17 157 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (6 321 ) (5 901 ) Billets à recevoir (153 ) (107 ) Flux de trésorerie disponibles 13 055 15 301





États de la situation financière consolidés intermédiaires résumés

(non audités, en milliers de dollars canadiens) Au 4 avril

2026 Au 3 janvier

2026 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 32 347 35 721 Clients et autres débiteurs 36 424 34 346 Stocks 142 841 131 050 Charges payées d’avance et autres actifs 15 174 14 950 Créances locatives 42 136 41 508 Impôts sur le résultat recouvrables 7 434 — Total des actifs courants 276 356 257 575 Créances locatives à long terme 172 263 172 171 Actifs au titre de droits d’utilisation 274 262 272 944 Immobilisations corporelles 171 959 174 225 Immobilisations incorporelles 48 170 48 444 Goodwill 100 412 100 412 Actifs d’impôt différé 8 174 8 174 Autres actifs 3 747 3 715 Total de l’actif 1 055 343 1 037 660 Passif Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs 118 346 106 992 Redevances de franchisage reportées 1 487 1 481 Obligations locatives 78 985 77 126 Impôts sur le résultat à payer — 2 144 Autres passifs 23 759 11 004 Provisions 84 120 Total des passifs courants 222 661 198 867 Redevances de franchisage reportées à long terme 4 429 4 578 Obligations locatives à long terme 438 448 437 029 Dette à long terme 289 224 288 987 Passifs d’impôt différé 2 892 2 892 Autres passifs 2 174 2 996 Provisions 4 069 4 037 Total du passif 963 897 939 386 Capitaux propres Actions ordinaires 327 007 332 655 Surplus d’apport 5 015 4 957 Déficit (240 435 ) (239 197 ) Réserve pour les écarts de conversion (141 ) (141 ) Total des capitaux propres 91 446 98 274 Total du passif et des capitaux propres 1 055 343 1 037 660



