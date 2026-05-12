George Weston Limitée présente ses résultats pour le premier trimestre de 2026

TORONTO, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- George Weston Limitée (TSX : WN) (« GWL » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats consolidés non audités pour les 12 semaines closes le 28 mars 20262).

Le Rapport du premier trimestre de 2026 de GWL a été déposé sur SEDAR+ et est disponible à www.sedarplus.ca ainsi que sous l’onglet « Centre des investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca.

« George Weston a enregistré un autre trimestre de solides résultats financiers, qui témoignent de la performance constante de l’ensemble de nos entreprises de premier plan », a déclaré Galen G. Weston, président du conseil et chef de la direction de George Weston Limitée. « Nous sommes très heureux de soutenir Propriétés de Choix dans son acquisition transformationnelle des actifs de FPI First Capital, une transaction qui correspond en tous points aux objectifs de croissance à long terme de George Weston. »

Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a enregistré un solide premier trimestre grâce à une hausse marquée de son chiffre d’affaires. La croissance soutenue du chiffre d’affaires des magasins comparables dans le secteur de l’alimentation au détail, l’augmentation de l’achalandage, la progression du chiffre d’affaires tiré du commerce électronique et l’ouverture de nouveaux magasins ont contribué à sa solide performance. Les bannières à escompte de Loblaw ont une fois de plus enregistré des résultats supérieurs à ceux de ses bannières conventionnelles, prouvant que les Canadiens réagissent favorablement à l’accès amélioré aux magasins Maxi et No FrillsMD. Le chiffre d’affaires tiré du commerce électronique a progressé en raison de l’expansion du service de livraison PC ExpressMC et de l’ajout d’options de livraison par des tiers. Dans le secteur des pharmacies au détail, la croissance est encore une fois le reflet de tendances favorables, notamment en ce qui concerne les volumes de médicaments sur ordonnance, les médicaments de spécialité et les produits de beauté. La performance de ce secteur met en évidence l’excellence des services de soins de santé de Loblaw, ainsi que son engagement à répondre aux besoins sans cesse changeants des Canadiens. Au cours du trimestre, Loblaw a poursuivi ses initiatives d’expansion stratégique et d’innovation, notamment avec l’ouverture de cinq magasins à escompte et de huit pharmacies, offrant ainsi à un plus grand nombre de collectivités un accès à des aliments nutritifs et à des services de soins de santé essentiels.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») a amorcé l’exercice avec des taux d’occupation stables et des marges de location robustes. De même, la croissance du REN des actifs comparables5) et des fonds provenant de l’exploitation1) par part5) a reflété cette solide performance sur le plan de l’exploitation et le dynamisme soutenu du portefeuille. Forte d’activités en excellente santé et d’un bilan financier parmi les meilleurs de l’industrie, Propriétés de Choix a annoncé une acquisition transformationnelle après la clôture du trimestre. La possibilité d’ajouter à son portefeuille des actifs de commerce de détail de grande qualité en zone urbaine devrait renforcer de façon significative sa plateforme nationale et accroître la valeur à long terme pour les porteurs de parts.

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

Les produits se sont établis à 14 639 millions de dollars, en hausse de 585 millions de dollars, ou 4,2 %.

Le montant ajusté du BAIIA 1) s’est élevé à 1 707 millions de dollars, en hausse de 99 millions de dollars, ou 6,2 %.

s’est élevé à 1 707 millions de dollars, en hausse de 99 millions de dollars, ou 6,2 %. Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est chiffré à 106 millions de dollars, en hausse de 23 millions de dollars, ou 27,7 %.

Le bénéfice net dilué par action ordinaire s’est établi à 0,27 $, en hausse de 0,06 $, ou 28,6 %.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 1) s’est élevé à 349 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10 millions de dollars, ou 2,9 %.

s’est élevé à 349 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 10 millions de dollars, ou 2,9 %. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 1) s’est établi à 0,91 $, en hausse de 0,05 $ par action ordinaire, ou 5,8 %.

s’est établi à 0,91 $, en hausse de 0,05 $ par action ordinaire, ou 5,8 %. La société a racheté aux fins d’annulation 2,9 millions d’actions ordinaires à un coût de 275 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles 1) du Siège social de GWL se sont établis à 315 millions de dollars.

du Siège social de GWL se sont établis à 315 millions de dollars. La valeur liquidative par action ordinaire 1) s’est établie à 117,93 $, en hausse de 1,8 % par rapport au 31 décembre 2025.

s’est établie à 117,93 $, en hausse de 1,8 % par rapport au 31 décembre 2025. Le dividende trimestriel par action ordinaire sera augmenté de 8,0%, ce qui représente la quinzième année consécutive d’augmentation des dividendes.





RÉSULTATS D’EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La société exerce ses activités par l’intermédiaire de deux secteurs d’exploitation à présenter, à savoir Loblaw et Propriétés de Choix, qui sont toutes deux des entités cotées en bourse. Par conséquent, les états financiers de la société rendent compte de la consolidation de Loblaw et de Propriétés de Choix, qui a également une incidence sur ceux-ci. La consolidation de ces entités dans les états financiers de la société reflète l’incidence des éliminations, des ajustements intersectoriels et des autres ajustements de consolidation qui peuvent avoir une incidence positive ou négative sur les résultats consolidés de la société. En outre, la trésorerie et les placements à court terme, et les autres placements détenus par la société, ainsi que toutes les autres activités à l’échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d’exploitation à présenter, notamment les charges d’intérêts nettes, les activités du siège social et les charges administratives, sont reflétés dans le secteur Siège social de GWL. Pour aider nos investisseurs et les parties prenantes à comprendre les états financiers de la société et l’incidence de la consolidation, la société présente ses résultats en distinguant le secteur Loblaw, le secteur Propriétés de Choix, l’incidence de la consolidation de Loblaw et de Propriétés de Choix et, enfin, le Siège social de GWL.

Les résultats de la société tiennent compte de l’incidence, d’un exercice à l’autre, de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie attribuable aux fluctuations considérables du cours des parts de fiducie de Propriétés de Choix, qui a été comptabilisé dans les charges d’intérêts nettes et autres charges financières. Les résultats de la société subissent l’incidence des fluctuations du cours de marché des parts de fiducie de Propriétés de Choix du fait que les parts de fiducie détenues par les porteurs de parts autres que la société sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs et présentées à titre de passif dans le bilan consolidé de la société. Les résultats financiers de la société sont touchés négativement lorsque le cours des parts de fiducie augmente et positivement lorsque le cours des parts de fiducie diminue.

En raison de la vente précédemment annoncée de PC Finance par Loblaw, les résultats de PC Finance sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Voir la rubrique « Autre question liée à Loblaw » du présent communiqué de presse pour plus de précisions. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société.

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 12 semaines closes les Pour les périodes closes indiquées 28 mars 2026

22 mars 20253)

Variation

(en $)

Variation

(en %)

Produits 14 639 $ 14 054 $ 585 $ 4,2 % Résultat d’exploitation 1 150 $ 1 009 $ 141 $ 14,0 % Montant ajusté du BAIIA1) découlant de ce qui suit : Loblaw 1 605 $ 1 507 $ 98 $ 6,5 % Propriétés de Choix 254 246 8 3,3 % Incidence de la consolidation (146 ) (138 ) (8 ) (5,8 ) % Sociétés d’exploitation cotées en boursei) 1 713 $ 1 615 $ 98 $ 6,1 % Siège social de GWL (6 ) (7 ) 1 14,3 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 707 $ 1 608 $ 99 $ 6,2 % Montant ajusté de la marge du BAIIA1) 11,7 % 11,4 % Apport au bénéfice net des éléments suivants : Loblawii) 309 $ 253 $ 56 $ 22,1 % Propriétés de Choix (87 ) (96 ) 9 9,4 % Incidence de la consolidation (10 ) 3 (13 ) (433,3 ) % Sociétés d’exploitation cotées en boursei) 212 $ 160 $ 52 $ 32,5 % Siège social de GWL (110 ) (89 ) (21 ) (23,6 ) % Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 102 $ 71 $ 31 $ 43,7 % Activités abandonnées 4 12 (8 ) (66,7 ) % Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 106 $ 83 $ 23 $ 27,7 % Bénéfice net dilué par action ordinaire4) (en dollars) 0,27 $ 0,21 $ 0,06 $ 28,6 % Activités poursuivies 0,26 $ 0,18 $ 0,08 $ 44,4 % Activités abandonnées 0,01 $ 0,03 $ (0,02 ) $ (66,7 ) % Apport au montant ajusté du bénéfice net1) des éléments suivants : Loblawii) 305 $ 288 $ 17 $ 5,9 % Propriétés de Choix 114 109 5 4,6 % Incidence de la consolidation (36 ) (32 ) (4 ) (12,5 ) % Sociétés d’exploitation cotées en boursei) 383 $ 365 $ 18 $ 4,9 % Siège social de GWL (50 ) (38 ) (12 ) (31,6 ) % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies 333 $ 327 $ 6 $ 1,8 % Activités abandonnées 16 12 4 33,3 % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) 349 $ 339 $ 10 $ 2,9 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1), 4) (en dollars) 0,91 $ 0,86 $ 0,05 $ 5,8 % Activités poursuivies 0,87 $ 0,83 $ 0,04 $ 4,8 % Activités abandonnées 0,04 $ 0,03 $ 0,01 $ 33,3 %





i) Les sociétés d’exploitation cotées en bourse représentent l’apport à la performance financière de la société provenant de la participation lui donnant le contrôle qu’elle détient dans Loblaw (activités poursuivies) et Propriétés de Choix, qui sont toutes deux des entités cotées en bourse, compte tenu de l’incidence de la consolidation. Le poste « Incidence de la consolidation » tient compte des éliminations, des ajustements intersectoriels et d’autres ajustements de consolidation. Se reporter à la rubrique « Résultats par secteur d’exploitation » du présent communiqué de presse pour de plus amples renseignements. ii) Apport du bénéfice net de Loblaw lié aux activités poursuivies, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société s’est établi à 106 millions de dollars (0,27 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2026, en hausse de 23 millions de dollars (0,06 $ par action ordinaire), ou 27,7 %, comparativement à celui inscrit pour le premier trimestre de 2025. L’augmentation s’explique surtout par l’incidence de la diminution de l’amortissement de Loblaw relatif à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart (« Shoppers Drug Mart/Pharmaprix ») en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties.

Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) s’est établi à 349 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 10 millions de dollars, ou 2,9 %, comparativement à celui inscrit pour le premier trimestre de 2025. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) s’est chiffré à 0,91 $, en hausse de 0,05 $ par action ordinaire, ou 5,8 %.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies s’est établi à 102 millions de dollars (0,26 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2026, en hausse de 31 millions de dollars (0,08 $ par action ordinaire) comparativement à celui inscrit pour le premier trimestre de 2025. L’augmentation est attribuable à l’incidence nette favorable, d’un exercice à l’autre, d’éléments d’ajustement totalisant 25 millions de dollars (0,04 $ par action ordinaire), comme il est décrit ci-dessous, et à une amélioration de 6 millions de dollars (0,04 $ par action ordinaire) de la performance sous-jacente consolidée sur le plan de l’exploitation de la société.

L’incidence nette favorable, d’un exercice à l’autre, d’éléments d’ajustement totalisant 25 millions de dollars (0,04 $ par action ordinaire) découle principalement de ce qui suit :

l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 42 millions de dollars (0,11 $ par action ordinaire) de la diminution de l’amortissement des immobilisations incorporelles de Loblaw, ce qui se rapporte essentiellement à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties;

l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 27 millions de dollars (0,05 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie en raison de la variation du cours des parts de Propriétés de Choix au premier trimestre de 2026;



facteurs en partie contrebalancés par :

l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 37 millions de dollars (0,10 $ par action ordinaire) de l’ajustement de la juste valeur du placement de Propriétés de Choix dans des titres immobiliers d’Allied Properties Real Estate Investment Trust (« Allied ») en raison de la variation du cours des parts d’Allied.





Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies s’est établi à 333 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 6 millions de dollars, ou 1,8 %, comparativement à celui de la période correspondante de 2025. L’augmentation est attribuable à l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de 18 millions de dollars de l’apport des sociétés d’exploitation cotées en bourse, partiellement contrebalancé par l’incidence défavorable, d’un exercice à l’autre, de 12 millions de dollars du Siège social de GWL découlant d’une hausse de la charge d’impôt sur le résultat liée à la participation de GWL dans l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw et d’un accroissement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières1).

Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire1) lié aux activités poursuivies s’est établi à 0,87 $ au premier trimestre de 2026, en hausse de 0,04 $ par action ordinaire, ou 4,8 %, par rapport à celui inscrit pour la période correspondante de 2025. La hausse est attribuable à la performance enregistrée en ce qui a trait au montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) lié aux activités poursuivies, comme il est décrit ci-dessus, et à l’incidence favorable des actions rachetées aux fins d’annulation au cours des 12 derniers mois (0,03 $ par action ordinaire) aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la société.

Le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités abandonnées s’est établi à 4 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en baisse de 8 millions de dollars comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2025. La diminution s’explique principalement par une charge de 12 millions de dollars liée à la modification de certaines lois sur les taxes à la consommation (déduction faite de l’impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle), ainsi que par l’augmentation des radiations. Cette diminution a été en partie contrebalancée par une hausse des produits de 9 millions de dollarsi) découlant de l’augmentation des produits d’intérêts et des commissions d’interchange et de l’accroissement des produits des commissions d’assurance, ainsi que par l’incidence favorable, d’un exercice à l’autre, de la provision pour pertes sur créances attendues.

i) Les produits inclus dans les activités abandonnées au premier trimestre de 2026 se sont établis à 240 millions de dollars comparativement à 231 millions de dollars au premier trimestre de 2025.

AUTRES QUESTIONS LIÉES À L’ENTREPRISE (INFORMATIONS CONSOLIDÉES)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU SIÈGE SOCIAL DE GWL La société a réalisé les activités de financement liées au Siège social de GWL suivantes :

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités – Actions rachetées et annulées Au premier trimestre de 2026, la société a racheté et annulé 2,9 millions d’actions ordinaires (2,4 millions d’actions ordinaires4) en 2025) pour une contrepartie totale de 275 millions de dollars (181 millions de dollars en 2025) dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au 28 mars 2026, le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation de la société, déduction faite des actions détenues en fiducie, s’élevait à 377,0 millions (387,9 millions d’actions ordinaires4) au 22 mars 2025).

La société souscrit à un régime d’achat automatique d’actions (le « RAAA ») avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Pendant la période de validité du RAAA, le courtier de la société peut acheter des actions ordinaires à des moments où la société ne serait pas active sur le marché.

Voir la note 11, « Capital social », des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités du premier trimestre de 2026 de la société (les « états financiers intermédiaires ») pour plus de précisions.



Participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw La société participe à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw afin de conserver son pourcentage de participation. Au cours du premier trimestre de 2026, Loblaw a racheté 4,9 millions d’actions ordinaires (4,6 millions d’actions ordinairesi) en 2025) de la société pour une contrepartie totale de 309 millions de dollars (211 millions de dollars en 2025).

i) Ajusté rétrospectivement pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de quatre pour une de Loblaw qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025.

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DE CLÔTURE Après la clôture du premier trimestre de 2026, GWL a annoncé s’être engagée à effectuer un investissement en capitaux propres de 600 millions de dollars dans Propriétés de Choix (l’« engagement »). L’engagement a été pris dans le cadre de l’entente conclue par Propriétés de Choix avec First Capital Real Estate Investment Trust (« FCR ») et KingSett Capital, pour le compte de ses investisseurs (collectivement, « KingSett »), une entente aux termes de laquelle KingSett et Propriétés de Choix feront l’acquisition de FCR dans le cadre d’une transaction d’une valeur d’environ 9,4 milliards de dollars, dont la contrepartie sera composée de parts et de trésorerie, qui prévoit la prise en charge de certaines dettes (la « transaction »).

À la clôture de la transaction, Propriétés de Choix fera l’acquisition d’actifs de commerce de détail de grande qualité de FCR d’une valeur d’environ 5,0 milliards de dollars, et KingSett fera l’acquisition d’actifs de FCR d’une valeur d’environ 4,4 milliards de dollars, de même que de l’ensemble des parts émises et en circulation de FCR.

L’engagement donnera lieu à l’émission d’environ 38 millions de parts de Propriétés de Choix et sera financé au moment de la clôture de la transaction. GWL prévoit financer l’engagement au moyen d’une combinaison de ses facilités de crédit existantes et de l’émission de titres d’emprunt supplémentaires. Les distributions en trésorerie provenant des parts supplémentaires de Propriétés de Choix pour le Siège social de GWL devraient plus que compenser les charges d’intérêts liées au financement.

À l’issue de la transaction, GWL devrait maintenir sa position de porteur de parts majoritaire dans Propriétés de Choix et détenir une participation d’environ 58 %. Cet investissement ne devrait pas avoir d’incidence sur le programme de rachat d’actions en cours de GWL.

Pour plus de précisions sur l’entente et la transaction, se reporter aux communiqués de presse du 16 avril 2026 publiés respectivement sur le site Web de GWL, à l’adresse www.weston.ca/investisseurs/nouvelles-et-evenements, et sur celui de Propriétés de Choix, à l’adresse www.choicereit.ca/fr/investisseurs/.



RÉSULTATS PAR SECTEUR D’EXPLOITATION

Le tableau qui suit présente les principales mesures de rendement de la société par secteur.

12 semaines closes les

28 mars 2026 22 mars 20253)

(en millions de dollars)

Pour les périodes closes indiquées Loblaw

Propriétés

de Choix

Incidence

de la

consoli-

dation

Siège social de GWL

Total

Loblaw

Propriétés de Choix

Incidence

de la

consoli-

dation

Siège social de GWL

Total

Produits 14 484 $ 361 $ (206 ) $ — $ 14 639 $ 13 904 $ 347 $ (197 ) $ — $ 14 054 $ Résultat d’exploitation 1 008 $ 270 $ (121 ) $ (7 ) $ 1 150 $ 836 $ 276 $ (95 ) $ (8 ) $ 1 009 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation1) 996 253 (63 ) (7 ) 1 179 932 245 (58 ) (8 ) 1 111 Montant ajusté du BAIIA1) 1 605 $ 254 $ (146 ) $ (6 ) $ 1 707 $ 1 507 $ 246 $ (138 ) $ (7 ) $ 1 608 $ Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 181 $ 357 $ (136 ) $ 5 $ 407 $ 162 $ 372 $ (128 ) $ 2 $ 408 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières1) 181 139 (54 ) 5 271 162 136 (55 ) 2 245 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 827 $ (87 ) $ 15 $ (12 ) $ 743 $ 674 $ (96 ) $ 33 $ (10 ) $ 601 $ Impôt sur le résultat 217 $ — $ 25 $ 86 $ 328 $ 176 $ — $ 30 $ 67 $ 273 $ Montant ajusté de l’impôt sur le résultat1) 214 — 27 26 267 205 — 29 16 250 Bénéfice net lié aux activités abandonnées 7 $ — $ — $ — $ 7 $ 22 $ — $ — $ — $ 22 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 304 $ — $ — $ 2 $ 306 $ 255 $ — $ — $ 2 $ 257 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social — — — 10 10 — — — 10 10 Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société 313 $ (87 )

$ (10 ) $ (110 ) $ 106 $ 265 $ (96 ) $ 3 $ (89 ) $ 83 $ Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société1) 321 114 (36 ) (50 ) 349 300 109 (32 ) (38 ) 339

Le poste « Incidence de la consolidation » tient compte des éléments suivants :

12 semaines closes les 28 mars 2026 22 mars 20253) (en millions de dollars)

Pour les périodes closes indiquées Produits

Résultat d’exploi-tation

Montant ajusté du BAIIA1)

Charges d’intérêts nettes et autres charges financières

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires1)

Produits

Résultat d’exploi-tation

Montant ajusté du BAIIA1)

Charges d’intérêts nettes et autres charges financières

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires1)

Élimination des produits locatifs intragroupe (209 ) $ (13 ) $ (13 ) $ — $ (11 ) $ (201 ) $ (7 ) $ (7 ) $ — $ (6 ) $ Élimination des contrats de location internes 3 (32 ) (131 ) (31 ) (1 ) 4 (19 ) (116 ) (32 ) 10 Élimination des transactions immobilières intersectorielles — (2 ) (2 ) — (2 ) — (25 ) (25 ) — (25 ) Profit découlant de la cession de biens immobiliers — — — — — — 10 10 — 10 Comptabilisation de l’amortissement des immeubles de placement détenus par Propriétés de Choix classés par la société comme des immobilisations corporelles et évalués au coût — (16 ) — — (16 ) — (17 ) — — (17 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (58 ) — — — — (37 ) — 1 — Distributions sur les parts échangeables versées par Propriétés de Choix à GWL — — — (77 ) 77 — — — (76 ) 76 Distributions sur les parts de fiducie versées par Propriétés de Choix, à l’exclusion des montants versés à GWL — — — 54 (54 ) — — — 53 (53 ) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables de Propriétés de Choix — — — (218 ) — — — — (237 ) — Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie — — — 136 — — — — 163 — Charge d’impôt sur le bénéfice lié à Propriétés de Choix — — — — (29 ) — — — — (27 ) Total (206 ) $ (121 ) $ (146 ) $ (136 ) $ (36 ) $ (197 ) $ (95 ) $ (138 ) $ (128 ) $ (32 ) $

RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE LOBLAW

Loblaw offre aux clients des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale et des produits et services sans fil.

Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de Loblaw.

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 12 semaines closes les Variation

(en $)

Variation

(en %)

Pour les périodes closes aux dates indiquées 28 mars 2026 22 mars 20253) Produitsi) 14 484 $ 13 904 $ 580 $ 4,2 % Résultat d’exploitation 1 008 $ 836 $ 172 $ 20,6 % Montant ajusté du BAIIA1) 1 605 $ 1 507 $ 98 $ 6,5 % Montant ajusté de la marge du BAIIA1) 11,1 % 10,8 % Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 619 $ 691 $ (72 ) $ (10,4 ) %





i) En raison de l’annonce de la vente de PC Finance, les produits liés à Services le Choix du Président, qui sont principalement attribuables au chiffre d’affaires de La Boutique MobileMC, du premier trimestre de 2026 de 69 millions de dollars (67 millions de dollars en 2025), continuent d’être comptabilisés à titre de produits (maintenant inclus dans le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail) dans les résultats actuels et comparatifs.

Produits Les produits de Loblaw ont augmenté de 580 millions de dollars, ou 4,2 %, au premier trimestre de 2026 pour s’établir à 14 484 millions de dollars, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025. Les produits se sont accrus de 4,5 %, compte non tenu de l’incidence des produits liés à Wellwise de Shoppers (« Wellwise ») et aux activités d’optique de Theodore & PringleMD.

Le chiffre d’affaires du secteur de l’alimentation au détail i) s’est élevé à 10 238 millions de dollars, en hausse de 384 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 2,4 % (2,2 % en 2025); l’inflation interne du prix des aliments de Loblaw a été considérablement inférieure à l’indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin de 4,4 % (2,6 % en 2025); l’achalandage en magasin du secteur de l’alimentation au détail a augmenté et la taille du panier d’épicerie s’est accrue si l’on tient compte seulement des magasins comparables.

s’est élevé à 10 238 millions de dollars, en hausse de 384 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables a augmenté de 2,4 % (2,2 % en 2025); Le chiffre d’affaires du secteur des pharmacies au détail s’est établi à 4 246 millions de dollars, en hausse de 196 millions de dollars, et le chiffre d’affaires des magasins comparables s’est accru de 4,1 % (3,8 % en 2025); le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance et des services de soins de santé a augmenté de 6,7 % (6,4 % en 2025), ce qui est attribuable aux médicaments de spécialité. Si l’on tient compte seulement des magasins comparables, le nombre d’ordonnances exécutées a augmenté de 2,8 % (2,3 % en 2025) et la valeur moyenne des ordonnances s’est accrue de 5,0 % (4,4 % en 2025); le chiffre d’affaires des magasins comparables tiré des articles de l’avant du magasin a augmenté de 1,0 % (0,9 % en 2025), ce qui s’explique principalement par la hausse du chiffre d’affaires tiré des produits de beauté, l’augmentation ayant été atténuée par une saison du rhume, de la toux et de la grippe plus tardive et par des conditions météorologiques défavorables.

La vente de Wellwise et la cessation progressive des activités d’optique de Theodore & Pringle ont été finalisées en 2025. Les produits liés à Wellwise et aux activités d’optique se sont établis à néant au premier trimestre de 2026 (21 millions de dollars et 18 millions de dollars en 2025, respectivement).

Au premier trimestre de 2026, 13 magasins du secteur de l’alimentation et du secteur des pharmacies ont ouvert leurs portes et 2 les ont fermées. La superficie de vente au détail nette s’est établie à 73,5 millions de pieds carrés, ce qui représente une augmentation de 1,2 million de pieds carrés, ou 1,7 %, par rapport au premier trimestre de 2025.





Résultat d’exploitation Le résultat d’exploitation de Loblaw a augmenté de 172 millions de dollars, ou 20,6 %, au premier trimestre de 2026, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2025, pour s’établir à 1 008 millions de dollars.



Montant ajusté du BAIIA1) Le montant ajusté du BAIIA1) de Loblaw a augmenté de 98 millions de dollars, ou 6,5 %, au premier trimestre de 2026, comparativement à celui inscrit pour la période correspondante de 2025, pour s’établir à 1 605 millions de dollars, en raison d’un accroissement de 164 millions de dollars de la marge brute, en partie contrebalancé par une augmentation de 66 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives.

La marge brute exprimée en pourcentage de 31,4 % a été stable, diminuant de 10 points de base par rapport à la période correspondante de 2025, en raison essentiellement des variations dans la composition du chiffre d’affaires des catégories des pharmacies au détail, facteur en partie contrebalancé par des améliorations continues au chapitre des pertes liées aux stocks. La marge brute du secteur de l’alimentation au détail est demeurée inchangée.

Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires se sont établis à 20,3 %, ce qui représente une baisse favorable de 40 points de base comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025, du fait principalement du levier d’exploitation découlant de l’augmentation du chiffre d’affaires et du calendrier de certains coûts, facteurs en partie contrebalancés par les coûts supplémentaires liés à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée.





Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisés par Loblaw se sont élevés à 619 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en baisse de 72 millions de dollars, ou 10,4 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025. Cette diminution découle essentiellement de l’incidence de la diminution de l’amortissement relatif à certaines immobilisations incorporelles en lien avec l’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014, qui sont maintenant entièrement amorties, en partie contrebalancée par une augmentation de l’amortissement des actifs loués et des immobilisations corporelles relativement à l’ouverture de nouveaux magasins et à l’installation de distribution automatisée. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles du premier trimestre de 2026 tiennent compte de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark Health Group (« Lifemark ») de 10 millions de dollars (116 millions de dollars en 2025).



Autre question liée à Loblaw

Comme il a été annoncé précédemment au quatrième trimestre de 2025, Loblaw a conclu une entente avec EQB Inc. (« EQB »), aux termes de laquelle EQB fera l’acquisition de la Banque le Choix du Président (la « Banque PC »), ainsi que de certaines autres entités affiliées (collectivement, « PC Finance ») (la « vente de PC Finance »). EQB fera l’acquisition de PC Finance moyennant une contrepartie versée sous forme de 7,2 millions d’actions d’EQB et de trésorerie, sous réserve d’ajustements conformément aux modalités de l’entente.

Dans le cadre de la vente de PC Finance, Loblaw prévoit recevoir un montant en trésorerie d’environ 600 millions de dollars, correspondant au capital excédentaire rendu disponible, à la contrepartie en trésorerie versée par EQB, sous réserve de l’ajustement aux termes de l’entente de vente, et au recouvrement de certains montants à recevoir au titre des taxes à la consommation.

Après la fin du premier trimestre de 2026, Loblaw et EQB ont annoncé avoir obtenu toutes les approbations réglementaires requises pour la vente de PC Finance. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2026 de la société, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

À la clôture de la transaction, Loblaw commencera à comptabiliser sa quote-part du bénéfice net d’EQB dans ses résultats financiers consolidés. Comme les exercices et les trimestres de Loblaw et d’EQB n’ont pas la même date de clôture, Loblaw comptabilisera sa quote-part du bénéfice net d’EQB sur la base de l’information accessible au public la plus récente, et ce, aux dates de clôture trimestrielles et annuelles de Loblaw.



RÉSULTATS D’EXPLOITATION DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX

Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de grande qualité d’immeubles de commerce de détail, d’immeubles industriels, d’immeubles à usage mixte et d’immeubles résidentiels partout au Canada.

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 12 semaines closes les

Variation

Variation

Pour les périodes closes indiquées 28 mars 2026

22 mars 2025

(en $)

(en %)

Produits 361 $ 347 $ 14 $ 4,0 % Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 357 $ 372 $ (15 ) $ (4,0 ) % Perte nette (87 ) $ (96 ) $ 9 $ 9,4 % Fonds provenant des activités d’exploitation1) 196 $ 191 $ 5 $ 2,6 %

Produits Les produits de Propriétés de Choix se sont établis à 361 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 14 millions de dollars, ou 4,0 %, comparativement à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025, et ils tiennent compte de produits de 209 millions de dollars (199 millions de dollars en 2025) provenant des locataires de Loblaw. L’augmentation enregistrée au premier trimestre de 2026 est attribuable essentiellement à ce qui suit :

une hausse des produits locatifs attribuable aux nouveaux contrats de location et les taux de location plus élevés, principalement en ce qui concerne les portefeuilles d’immeubles de commerce de détail et d’immeubles industriels;

l’apport des acquisitions, déduction faite des cessions, et des aménagements achevés;

l’augmentation des paiements tirés des résiliations de baux.





Charges d’intérêts nettes et autres charges financières Propriétés de Choix a inscrit des charges d’intérêts nettes et autres charges financières de 357 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en baisse de 15 millions de dollars comparativement à celles inscrites pour la période correspondante de 2025. La diminution découle essentiellement de ce qui suit :

la variation favorable, d’un exercice à l’autre, de 19 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B (les « parts échangeables ») attribuable à la variation du cours des parts;



facteur en partie contrebalancé par :

l’augmentation des charges d’intérêts attribuable aux nouvelles émissions de titres de créance au cours des 12 derniers mois portant intérêt à des taux plus élevés que ceux des titres de créance arrivant à échéance et à une hausse du solde moyen de la dette.





Perte nette Propriétés de Choix a comptabilisé une perte nette de 87 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en comparaison de 96 millions de dollars pour la période correspondante de 2025. Cette variation favorable de 9 millions de dollars est essentiellement attribuable à ce qui suit :

la variation favorable, d’un exercice à l’autre, de 26 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, y compris ceux détenus dans les coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

la diminution des charges d’intérêts nettes et autres charges financières, comme il est décrit ci-dessus;

la hausse des produits, comme il est décrit ci-dessus;



facteurs en partie contrebalancés par :



la variation défavorable, d’un exercice à l’autre, de 40 millions de dollars de l’ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers, en raison de la variation du cours des parts d’Allied;

une baisse du revenu de placement découlant de la distribution moindre versée par Allied.





Fonds provenant des activités d’exploitation1) Les fonds provenant des activités d’exploitation1) se sont établis à 196 millions de dollars au premier trimestre de 2026, en hausse de 5 millions de dollars, ou 2,6 %, par rapport à ceux inscrits pour la période correspondante de 2025, ce qui s’explique essentiellement par une augmentation des produits locatifs et par les paiements tirés des résiliations de baux plus élevés. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par une hausse des charges d’intérêts, par une diminution du revenu de placement découlant de la distribution moindre versée par Allied, par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, ainsi que par une diminution des produits de commissions.



PERSPECTIVES2)

Les perspectives de la société pour 2026 demeurent inchangées, celle-ci prévoit encore que le montant ajusté du bénéfice net1) augmentera, grâce aux résultats affichés par ses secteurs d’exploitation, et prévoit utiliser la trésorerie excédentaire pour racheter des actions.



Loblaw Loblaw continuera de viser l’excellence en matière de vente au détail tout en assurant la progression de ses initiatives de croissance, dans le but d’enregistrer des résultats opérationnels et financiers stables en 2026. Les secteurs d’activité de Loblaw demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins courants des Canadiens. Loblaw ne peut prévoir à quel moment la vente de PC Finance sera conclue, ni l’incidence que cette transaction aura sur ses résultats financiers. En 2026, en excluant cette incidence et l’incidence de la 53e semaine en 2025, Loblaw continue de s’attendre à ce que :

ses activités de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d’affaires;

la croissance du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire 1) se situe dans le haut de la fourchette à un chiffre;

se situe dans le haut de la fourchette à un chiffre; les investissements dans son réseau de magasins et ses centres de distribution se poursuivent grâce à des investissements en capital bruts d’environ 2,4 milliards de dollars;

le remboursement de capital aux actionnaires puisse avoir lieu de par l’affectation d’une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d’actions.





Propriétés de Choix Les priorités de Propriétés de Choix consistent à préserver le capital, à générer des flux de trésorerie stables et croissants, et à accroître la valeur liquidative. Son portefeuille de grande qualité est principalement loué à des détaillants de produits de première nécessité ainsi qu’à des fournisseurs de logistique, qui sont moins sensibles à la volatilité économique et qui assurent donc la stabilité de l’ensemble de son portefeuille. Propriétés de Choix continuera de faire progresser son programme d’aménagement, en mettant l’accent sur les projets d’aménagement à vocation commerciale, ce qui lui permet l’ajout d’actifs immobiliers de grande qualité à son portefeuille à un coût raisonnable et d’accroître la valeur liquidative au fil du temps.

Propriétés de Choix est convaincue que ses activités demeureront favorisées par son modèle d’affaires, la stabilité de ses locataires, son solide bilan et sa gestion financière disciplinée. Propriétés de Choix n’est pas en mesure de prévoir la date de clôture de la transaction avec FCR et KingSett ni l’incidence qu’aura cette transaction sur ses résultats financiers. En 2026, compte non tenu de cette incidence, Propriétés de Choix cible :

des taux d’occupation stables dans l’ensemble du portefeuille, donnant lieu à une croissance, d’un exercice à l’autre, d’environ 2 % à 3 % du REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 5) ;

; des fonds provenant des activités d’exploitation 1) annuels par part après dilution 5) d’environ 1,08 $ à 1,10 $;

annuels par part après dilution d’environ 1,08 $ à 1,10 $; des paramètres de levier financier élevés, visant un ratio du montant ajusté de la dette sur le montant ajusté du BAIIAJV5) inférieur à 7,5x.





ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d’affaires de la société, ainsi que sur les questions d’ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s’y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d’investissement prévues ainsi que le degré d’avancement et l’incidence des déploiements de systèmes de technologies de l’information. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, à la rubrique « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de mots ou d’expressions comme « s’attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l’intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu’ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu’a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, de l’avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d’ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d’être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques d’entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2025 de la société et de sa notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.



DÉCLARATION DE DIVIDENDES TRIMESTRIELS

Après la clôture du premier trimestre de 2026, le Conseil d’administration de la société a déclaré des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires, les actions privilégiées de série I, les actions privilégiées de série III, les actions privilégiées de série IV et les actions privilégiées de série V de GWL, qui sont payables comme suit :

Actions ordinaires 0.321768 $ par action payable le 1er juillet 2026 aux actionnaires inscrits au 15 juin 2026; Actions privilégiées, série I 0,3625 $ par action payable le 15 juin 2026 aux actionnaires inscrits au 31 mai 2026; Actions privilégiées, série III 0,3250 $ par action payable le 1er juillet 2026 aux actionnaires inscrits au 15 juin 2026; Actions privilégiées, série IV 0,3250 $ par action payable le 1er juillet 2026 aux actionnaires inscrits au 15 juin 2026; Actions privilégiées, série V 0,296875 $ par action payable le 1er juillet 2026 aux actionnaires inscrits au 15 juin 2026.

RAPPORT ANNUEL DE 2026 ET RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

Le Rapport annuel de 2025 et le Rapport du premier trimestre de 2026 à l’intention des actionnaires de la société sont disponibles sous l’onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à l’adresse www.weston.ca.

Des informations supplémentaires sur la société ont été transmises par voie électronique à divers organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada par l’intermédiaire de SEDAR+ et sont disponibles à www.sedarplus.ca.

Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à diverses autorités de réglementation en valeurs mobilières au Canada par l’intermédiaire de SEDAR+. Le présent communiqué de presse comprend les principales informations financières sur Loblaw, société ouverte dont les actions sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX »), et les principales informations financières sur Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier ouverte dont les parts sont négociées à la TSX. Pour un complément d’information sur Loblaw ou Propriétés de Choix, les lecteurs sont invités à consulter les documents que les sociétés déposent respectivement à l’occasion sur SEDAR+. Ces documents sont également disponibles sur le site Web respectif des sociétés, à l’adresse www.loblaw.ca et à l’adresse www.choicereit.ca.



RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

Roy MacDonald

Vice-président du groupe, Relations avec les investisseurs

investor@weston.ca.



ASSEMBLÉE ANNUELLE

L’assemblée annuelle des actionnaires de George Weston Limitée se tiendra le mardi 12 mai 2026, à 10 h (HE), au Massey Hall, au 178 Victoria Street, Toronto (Ontario) Canada.

Les actionnaires qui se trouveront dans l’incapacité d’y assister en personne pourront participer à l’assemblée et voter en temps réel au moyen de la plateforme Web https://meetings.lumiconnect.com/400-240-280-696 (mot de passe de l’assemblée : agm2026) et par téléphone. Pour accéder à la conférence audio, veuillez composer le 416-855-9085 ou le numéro sans frais 1-800-990-2777 (en anglais, code 99958; en français, code 80895). L’enregistrement sera disponible après la conférence au 289-819-1325 ou au numéro sans frais 1-888-660-6264 (en anglais, code 99958; en français, code 80895). Pour plus de précisions sur la manière de participer, d’assister ou de voter à l’assemblée annuelle des actionnaires par l’intermédiaire de la plateforme virtuelle ou par téléphone, veuillez consulter le document « Guide du participant — assemblée virtuelle de LUMI » disponible à l’adresse suivante : https://weston.ca/investisseurs/assemblee-annuelle?l=fr-CA .

This report is available in English.

Notes de fin de document 1 ) Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » figurant en Annexe 1 du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 2 ) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport annuel de 2025 de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l’établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse devrait être lu en parallèle avec les documents que GWL dépose, à l’occasion, auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à www.weston.ca et à www.sedarplus.ca. 3 ) Certains chiffres comparatifs ont été ajustés afin de présenter séparément les résultats de PC Finance comptabilisés par Loblaw à titre d’activités abandonnées. 4 ) Ajusté pour tenir compte du fractionnement d’actions à raison de trois pour une qui a pris effet à la fermeture des bureaux le 18 août 2025. 5 ) Pour un complément d’information sur les mesures de Propriétés de Choix, voir le Rapport annuel de 2025 déposé par Propriétés de Choix, qui est disponible à www.sedarplus.ca ou à www.choicereit.ca.

ANNEXE 1 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La société a recours à des mesures et ratios financiers non conformes aux PCGR et autres mesures financières et ratios financiers étant donné qu’elle estime que ces mesures et ratios fournissent de l’information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer avec exactitude sa performance et sa situation financières.

De plus, certaines mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières de Loblaw et de Propriétés de Choix sont incluses dans le présent document. Pour un complément d’information sur ces mesures, il y a lieu de se reporter aux documents déposés par Loblaw et Propriétés de Choix qui sont disponibles à www.sedarplus.ca ou à www.loblaw.ca ou www.choicereit.ca, respectivement.

La direction a recours à ces mesures et à d’autres mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières afin d’exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l’exploitation, l’incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu’ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l’exploitation et qu’ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d’une période à l’autre. La société ajuste ces éléments si elle juge qu’il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation. L’exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n’ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d’autres sociétés ouvertes ni se substituer à d’autres mesures financières établies selon les PCGR.

En raison de l’annonce de la vente de PC Finance par Loblaw, les résultats de PC Finance sont présentés séparément à titre d’activités abandonnées dans les résultats actuels et comparatifs de la société. Sauf indication contraire, toute l’information financière représente les résultats des activités poursuivies de la société.



MONTANT AJUSTÉ DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION, MONTANT AJUSTÉ DU BAIIA ET MONTANT AJUSTÉ DE LA MARGE DU BAIIA Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d’exploitation, lequel fait l’objet d’un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies établi conformément aux PCGR et présenté pour les périodes closes aux dates indiquées.

La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l’aidant à évaluer la performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation de ses activités courantes et à prendre des décisions à cet égard, ainsi qu’à évaluer sa capacité de générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d’investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.

12 semaines closes les 28 mars 2026

22 mars 20253) (en millions de dollars) Loblaw

Propriétés de Choix

Incidence de la consoli-dation

Siège social de GWL

Chiffres consolidés

Loblaw

Propriétés de Choix

Incidence de la consoli-dation

Siège social de GWL

Chiffres consolidés

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 112 $

81 $ Ajouter l’incidence des éléments suivants : Participations ne donnant pas le contrôle liées aux activités poursuivies 303 247 Impôt sur le résultat 328 273 Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 407 408 Résultat d’exploitation 1 008 $

270 $

(121 )

$

(7 ) $

1 150 $ 836 $ 276 $ (95 ) $ (8 ) $ 1 009 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers — $

49 $

— $

— $

49 $

— $ 9 $ — $ — $ 9 $ Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 10 — — — 10 116 — — — 116 Coûts de transaction liés à PC Finance 1 — — — 1 — — — — — Ajustement de la juste valeur des dérivés et d’autres placements (23 ) — — — (23 ) (1 ) — — — (1 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (66 ) 58 — (8 ) — (40 ) 37 — (3 ) Profit sur la vente d’un immeuble non exploité — — — — — (14 ) — — — (14 ) Vente de Wellwise — — — — — (5 ) — — — (5 ) Éléments d’ajustement (12 ) $ (17 )

$

58 $

— $

29 $

96 $ (31 ) $ 37 $ — $ 102 $ Montant ajusté du résultat d’exploitation 996 $

253 $

(63 )

$

(7 )

$

1 179 $

932 $ 245 $ (58) $ (8 ) $ 1 111 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, exclusion faite de l’incidence de l’ajustement dont il est question ci-dessusi) 609 1 (83 ) 1 528 575 1 (80 ) 1 497 Montant ajusté du BAIIA 1 605 $

254 $

(146 )

$

(6 )

$

1 707 $

1 507 $ 246 $ (138 ) $ (7 ) $ 1 608 $





i) Aux fins du calcul du montant ajusté du BAIIA, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles ne tiennent pas compte de l’amortissement comptabilisé par Loblaw relativement aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark.

Les éléments suivants ont influé sur le montant ajusté du BAIIA de 2026 et de 2025 :

Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers Propriétés de Choix a reçu des parts de catégorie B d’Allied à titre de contrepartie de la cession de six actifs de bureaux par Propriétés de Choix à Allied réalisée en 2022. Propriétés de Choix a comptabilisé ces parts comme un placement dans des titres immobiliers. Le placement dans des titres immobiliers est exposé aux fluctuations du cours de marché des parts de fiducie d’Allied. Une augmentation (diminution) du cours de marché des parts de fiducie d’Allied entraîne la comptabilisation d’un produit (d’une charge) dans le résultat d’exploitation.

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark L’acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 6 050 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée. L’amortissement annuel lié aux immobilisations incorporelles acquises sera d’environ 30 millions de dollars en 2026 et par la suite.

L’acquisition de Lifemark en 2022 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée d’environ 299 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d’utilité estimée.

Coûts de transaction liés à PC Finance Au premier trimestre de 2026, Loblaw a comptabilisé des coûts de transaction et autres coûts connexes de 1 million de dollars en lien avec la vente de PC Finance.

Ajustements de la juste valeur des dérivés et d’autres placements Loblaw est exposée aux fluctuations des prix des marchandises et du cours de change du dollar américain. Conformément à sa politique de gestion du risque marchandises, Loblaw a recours à des contrats à terme normalisés et à des contrats à terme de gré à gré négociés en bourse pour atténuer la volatilité des prix du carburant et du cours de change du dollar américain. Ces instruments dérivés ne sont pas acquis à des fins de transaction ou de spéculation. Conformément aux méthodes comptables que Loblaw utilise à l’égard de ses instruments dérivés, la variation de la juste valeur de ces instruments, qui comprend les profits et les pertes réalisés et latents, est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. La comptabilisation de ces dérivés sur marchandises et de ces dérivés de change a une incidence sur les résultats présentés par Loblaw; cependant, leur effet économique permet de réduire considérablement les risques connexes découlant des fluctuations des prix des marchandises et du cours de change et des engagements liés au dollar américain. La société et Loblaw détiennent certains placements, notamment dans le fonds de capital de risque, qui sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net. Toute variation de la juste valeur de ces placements est comptabilisée dans le résultat d’exploitation. Avec prise d’effet au premier trimestre de 2026, les ajustements de la juste valeur de ces placements sont considérés comme un élément d’ajustement. Voir la rubrique 9.2, « Modification des mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières », des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026 de la société pour plus de précisions sur l’incidence de ce changement sur certaines mesures non conformes aux PCGR.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement La société évalue les immeubles de placement à la juste valeur. Selon le modèle de la juste valeur, les immeubles de placement sont initialement comptabilisés au coût et ultérieurement évalués à la juste valeur. La juste valeur est déterminée d’après des données disponibles sur le marché. Si aucune donnée ne peut être obtenue facilement sur des marchés moins actifs, la société recourt à d’autres méthodes d’évaluation telles que des projections des flux de trésorerie actualisés ou des prix de transactions récentes. Les profits et les pertes liés à la juste valeur sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation de la période au cours de laquelle ils surviennent. Les profits et les pertes découlant de la cession d’immeubles de placement sont déterminés en comparant la juste valeur du produit tiré de la cession avec la valeur comptable et ils sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation.

Profit sur la vente d’un immeuble non exploité Au premier trimestre de 2025, Loblaw a comptabilisé un profit de 14 millions de dollars lié à la vente d’un immeuble non exploité à un tiers.

Vente de Wellwise Au quatrième trimestre de 2024, Loblaw a conclu avec un tiers un accord visant la vente de toutes les actions de son entreprise Wellwise, y compris 42 magasins Wellwise, pour un produit en trésorerie et a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, une réduction nette de la juste valeur de 23 millions de dollars. La transaction a été conclue au premier trimestre de 2025 et Loblaw a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, un profit de 5 millions de dollars.

MONTANT AJUSTÉ DES CHARGES D’INTÉRÊTS NETTES ET AUTRES CHARGES FINANCIÈRES La société considère le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l’évaluation des coûts de financement nets courants.

Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières et des charges d’intérêts nettes et autres charges financières établis conformément aux PCGR et présentés pour les périodes closes aux dates indiquées.

(en millions de dollars)

12 semaines closes les

28 mars 2026

22 mars 20253)

Charges d’intérêts nettes et autres charges financières 407 $

408 $ Déduire l’incidence de l’élément suivant : Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie (136 ) (163 ) Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières 271 $

245 $

L’élément suivant a influé sur le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières de 2026 et de 2025 :

Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie La société est exposée aux fluctuations du cours de marché en raison des parts de fiducie de Propriétés de Choix qui sont détenues par d’autres porteurs de parts que la société. Ces parts de fiducie sont présentées à titre de passif dans les bilans consolidés de la société, puisqu’elles sont rachetables contre trésorerie au gré des porteurs, sous réserve de certaines restrictions. Ce passif est comptabilisé à la juste valeur à chaque date de clôture selon le cours de marché des parts de fiducie à la clôture de chaque période. Une augmentation (diminution) du cours de marché des parts de fiducie entraîne la comptabilisation de charges d’intérêts nettes (produits d’intérêts nets) et autres charges financières.

MONTANT AJUSTÉ DE L’IMPÔT SUR LE RÉSULTAT ET MONTANT AJUSTÉ DU TAUX D’IMPÔT EFFECTIF La société considère le montant ajusté du taux d’impôt effectif s’appliquant au montant ajusté du bénéfice avant impôt comme une mesure utile pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation.

Le tableau qui suit présente le rapprochement du taux d’impôt effectif s’appliquant au montant ajusté du bénéfice avant impôt et du taux d’impôt effectif s’appliquant au bénéfice avant impôt établi conformément aux PCGR et présenté pour les périodes closes aux dates indiquées.

12 semaines closes les (en millions de dollars, sauf indication contraire) 28 mars 2026

22 mars 20253)

Montant ajusté du résultat d’exploitationi) 1 179 $

1 111 $ Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financièresi) 271 245 Montant ajusté du bénéfice avant impôt 908 $

866 $ Impôt sur le résultat 328 $

273 $ (Déduire) ajouter l’incidence des éléments suivants : Incidence fiscale des éléments exclus du montant ajusté du bénéfice avant impôtii) (1 ) 28 Écart externe lié à certaines actions de Loblaw (60 ) (51 ) Montant ajusté de l’impôt sur le résultat 267 $

250 $ Taux d’impôt effectif s’appliquant au bénéfice avant impôt 44,1 %

45,4 % Montant ajusté du taux d’impôt effectif s’appliquant au montant ajusté du bénéfice avant impôt 29,4 %

28,9 %





i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d’exploitation et du montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières présenté ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation et le montant ajusté du BAIIA, ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments exclus du montant ajusté du bénéfice avant impôt.

En plus de certains éléments décrits aux rubriques « Montant ajusté du résultat d’exploitation », « Montant ajusté du BAIIA », « Montant ajusté de la marge du BAIIA » et « Montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières » ci-dessus, l’élément suivant a influé sur le montant ajusté de l’impôt sur le résultat et le montant ajusté du taux d’impôt effectif de 2026 et de 2025 :

Écart externe lié à certaines actions de Loblaw La société a comptabilisé une charge d’impôt différé de 60 millions de dollars au premier trimestre de 2026 (51 millions de dollars en 2025) à l’égard des différences temporaires au titre du placement de GWL dans certaines actions de Loblaw qui sont censées s’inverser dans un avenir prévisible compte tenu de la participation de GWL à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw.

MONTANT AJUSTÉ DU BÉNÉFICE NET DISPONIBLE AUX PORTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES ET MONTANT AJUSTÉ DU BÉNÉFICE NET DILUÉ PAR ACTION ORDINAIRE LIÉ AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire lié aux activités poursuivies comme des mesures utiles pour l’évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l’exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies et du montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies pour les périodes closes aux dates indiquées.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

12 semaines closes les

28 mars 2026

22 mars 20253)

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 116 $

93 $ Moins : Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités abandonnées (4 ) (12 ) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 112 $

81 $ Moins : Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (10 ) (10 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 102 $

71 $ Moins : Réduction du bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable à la dilution liée à Loblaw (3 ) (2 ) Bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies aux fins du calcul du bénéfice dilué par action 99 $

69 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 112 $

81 $ Éléments d’ajustement (se reporter au tableau suivant) 231 256 Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société lié aux activités poursuivies 343 $

337 $ Moins : Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (10 ) (10 ) Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société lié aux activités poursuivies 333 $

327 $ Moins : Réduction du bénéfice net lié aux activités poursuivies attribuable à la dilution liée à Loblaw (3 ) (2 ) Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires lié aux activités poursuivies aux fins du calcul du bénéfice dilué par action 330 $

325 $ Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation4)– dilué (en millions) 380,2 391,1

Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire avec le bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société et le bénéfice net dilué par action ordinaire établis conformément aux PCGR et présentés pour les périodes closes aux dates indiquées.

12 semaines closes les 28 mars 2026 22 mars 20253) Bénéfice net (perte nette) disponible

aux porteurs d’actions ordinaires

de la société Bénéfice net dilué

par action ordinaire (en dollars)

Bénéfice net (perte nette) disponible

aux porteurs d’actions ordinaires

de la société

Bénéfice net dilué

par action ordinaire4)(en dollars)

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Loblawi)

Propriétés de Choix

Incidence de la consoli-dation

Siège

social de GWL

Chiffres consolidés

Chiffres consolidés

Loblawi)

Propriétés de Choix

Incidence de la consoli-dation

Siège

social de GWL

Chiffres consolidés

Chiffres consolidés

Activités poursuivies 309 $

(87 )

$

(10 )

$

(110 )

$

102 $

0,26 $ 253 $ (96 ) $ 3 $ (89 ) $ 71 $ 0,18 $ Activités abandonnées 4 — — — 4 0,01 12 — — — 12 0,03 Montant présenté 313 $

(87 )

$

(10 )

$

(110 )

$

106 $

0,27 $ 265 $ (96 ) $ 3 $ (89 ) $ 83 $ 0,21 $ Activités poursuivies 309 $

(87 )

$

(10 )

$

(110 )

$

102 $

0,26 $ 253 $ (96 ) $ 3 $ (89 ) $ 71 $ 0,18 $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivantsii): Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers — $ 49 $ (4 )

$ — $ 45 $

0,12 $ — $ 9 $ (1 ) $ — $ 8 $ 0,02 $ Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre des acquisitions de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et de Lifemark 4 — — — 4 0,01 46 — — — 46 0,12 Coûts de transaction liés à PC Finance 1 — — — 1 — — — — — — — Ajustement de la juste valeur des dérivés et d’autres placements (9 ) — — — (9 ) (0,03 ) (1 ) — — — (1 ) — Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement — (66 ) 60 — (6 ) (0,01 ) — (41 ) 40 — (1 ) — Profit sur la vente d’un immeuble non exploité — — — — — — (7 ) — — — (7 ) (0,02 ) Vente de Wellwise — — — — — — (3 ) — — — (3 ) (0,01 ) Ajustement de la juste valeur du passif lié aux parts de fiducie — — 136 — 136 0,36 — — 163 — 163 0,41 Écart externe lié à certaines actions de Loblaw — — — 60 60 0,16 — — — 51 51 0,13 Ajustement de la juste valeur des parts échangeables de Propriétés de Choix — 218 (218 ) — — — — 237 (237 ) — — — Éléments d’ajustement liés aux activités poursuivies (4 )

$

201 $ (26 )

$

60 $ 231 $

0,61 $ 35 $ 205 $ (35 ) $ 51 $ 256 $ 0,65 $ Montant ajusté au titre des activités poursuivies 305 $

114 $ (36 )

$

(50 )

$

333 $

0,87 $ 288 $ 109 $ (32 ) $ (38 ) $ 327 $ 0,83 $ Activités abandonnées 4 $

— $ — $

— $

4 $

0,01 $ 12 $ — $ — $ — $ 12 $ 0,03 $ Ajouter l’incidence de l’élément suivantii): Charge relative à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC 12 $

— $

— $

— $

12 $

0,03 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ Éléments d’ajustement liés aux activités abandonnées 12 $

— $

— $

— $

12 $

0,03 $ — $ — $ — $ — $ — $ — $ Montant ajusté au titre des activités abandonnées 16 $

— $

— $

— $

16 $

0,04 $ 12 $ — $ — $ — $ 12 $ 0,03 $ Montant ajusté pour le total de la société 321 $

114 $

(36 )

$

(50 )

$

349 $

0,91 $ 300 $ 109 $ (32 ) $ (38 ) $ 339 $ 0,86 $





i) Apport de Loblaw, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. ii) Déduction faite de l’impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle, selon le cas.

Outre les éléments dont il est question ci-dessus à la section portant sur le montant ajusté du résultat d’exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA, et le montant ajusté des charges d’intérêts nettes et autres charges financières, le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d’actions ordinaires de la société a été touché par l’élément suivant :

Charge relative à la question en matière de taxes à la consommation liée à la Banque PC Au premier trimestre de 2026, le gouvernement fédéral a adopté une loi en matière de taxes à la consommation qui a fait en sorte que la Banque PC n’a pas le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants théoriques à l’égard de certains paiements qu’elle verse à Loblaws Inc. relativement à des rachats de points de fidélisation. Comme cette loi s’applique à compter de l’exercice 2025, la Banque PC a comptabilisé, dans les frais de vente et charges générales et administratives, une charge de 23 millions de dollars correspondant à la reprise de montants liés à des crédits de taxe sur les intrants théoriques précédemment comptabilisés. De plus, une charge de 10 millions de dollars a été comptabilisée, pour une reprise des produits d’intérêts découlant des remboursements d’impôts en trésorerie.



VALEUR LIQUIDATIVE ET VALEUR LIQUIDATIVE PAR ACTION ORDINAIRE La société estime que la valeur liquidative et la valeur liquidative par action ordinaire sont utiles pour évaluer la valeur des capitaux propres attribuables aux actionnaires participants de la société.

Le tableau qui suit présente les composantes utilisées pour déterminer la valeur liquidative et la valeur liquidative par action ordinaire de la société.

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Aux Pour les périodes closes aux dates indiquées 28 mars 2026

31 déc. 2025

Ajouter : Cours des actions de Loblaw (en dollars) 63,09 $

62,05 $ Nombre d’actions de Loblaw détenues par GWLi)(en millions) 613,8 618,7 Valeur de marché du placement dans Loblawii) 38 725 $

38 390 $ Ajouter : Cours des parts de Propriétés de Choix (en dollars) 15,34 $

14,81 $ Nombre de parts de Propriétés de Choix détenues par GWLiii)(en millions) 446,4 446,4 Valeur de marché du placement dans Propriétés de Choixii) 6 848 $

6 611 $ Déduire : Dette du Siège social de GWLiv) (498 )

$

(498 ) $ Actions privilégiées (835 ) (835 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements à court terme du Siège social de GWL 243 301 Dette nette et actions privilégiées du Siège social de GWL (1 090 )

$

(1 032 ) $ Valeur liquidative 44 483 $

43 969 $ Nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions) 377,2 379,5 Valeur liquidative par action ordinaire (en dollars) 117,93 $

115,86 $





i) GWL participe au programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw afin de conserver son pourcentage de participation. ii) La valeur de la participation de GWL dans ses entreprises en exploitation est calculée en multipliant le nombre d’actions ou de parts de Loblaw et de Propriétés de Choix détenues par la société par leur cours de clôture respectif à la TSX à la date de clôture ou au jour de bourse le plus rapproché précédant la date de clôture lorsque celle-ci ne tombe pas un jour de bourse. Pour le premier trimestre de 2026, il s’agissait du 27 mars (le 31 décembre pour l’exercice clos en 2025). iii) Le nombre de parts de Propriétés de Choix détenues par GWL comprend à la fois des parts de société en commandite de catégorie B et des parts de fiducie. Les parts de société en commandite de catégorie B ont une valeur économique équivalente aux parts de fiducie, confèrent à leurs porteurs le droit de recevoir des distributions équivalentes à celles versées sur les parts de fiducie et sont échangeables, au gré du porteur, en parts de fiducie. iv) À l’exclusion des obligations locatives.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES DU SIÈGE SOCIAL DE GWL Les flux de trésorerie disponibles du Siège social de GWL sont tirés des dividendes reçus de Loblaw, des distributions reçues de Propriétés de Choix et du produit de la participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw, déduction faite des charges du Siège social, des intérêts et de l’impôt sur le résultat payé.

12 semaines closes les (en millions de dollars) 28 mars 2026

22 mars 2025

Dividendes de Loblawi) — $ 82 $ Distributions de Propriétés de Choix 86 85 Entrées nettes liées aux entreprises en exploitation du Siège social de GWL 86 $ 167 $ Produit de la participation à l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de Loblaw 300 209 Siège social de GWL, financement et autres coûtsii), iii) (35 ) (276 ) Impôt sur le résultat payé (36 ) (66 ) Flux de trésorerie disponibles du Siège social de GWL liés aux activités poursuivies 315 $ 34 $





i) Les dividendes du quatrième trimestre de 2024 de Loblaw ont été comptabilisés au premier trimestre de 2025. ii) Le poste comprend le paiement d’une provision de 247 millions de dollars comptabilisé pour le premier trimestre de 2025. iii) Le poste « Siège social de GWL, financement et autres coûts » comprend toutes les autres activités à l’échelle de la société qui ne sont pas attribuées aux secteurs d’exploitation à présenter, notamment les charges d’intérêts nettes, les activités du siège social, les charges administratives et les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. Comprend également les dividendes versés sur les actions privilégiées.

FONDS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION DE PROPRIÉTÉS DE CHOIX Propriétés de Choix est d’avis que les fonds provenant des activités d’exploitation constituent une mesure utile de la performance sur le plan de l’exploitation, car ils peuvent être ajustés en fonction d’éléments inclus dans le bénéfice net qui ne découlent pas des activités d’exploitation ou qui ne donnent pas nécessairement une image exacte de sa performance.

Les fonds provenant des activités d’exploitation sont calculés conformément à la directive sur les fonds provenant des activités d’exploitation et les fonds provenant des activités d’exploitation ajustés aux termes des normes IFRS de comptabilité publiée par l’Association des biens immobiliers du Canada en janvier 2022.

Le tableau qui suit présente un rapprochement des fonds provenant des activités d’exploitation de Propriétés de Choix avec la perte nette pour les périodes closes aux dates indiquées.

(en millions de dollars)

12 semaines closes les 28 mars 2026

22 mars 2025

Perte nette (87 )

$ (96 ) $ Ajouter (déduire) l’incidence des éléments suivants : Ajustement de la juste valeur des parts échangeables 218 237 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (79 ) (30 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement selon une base proportionnelle 13 (10 ) Ajustement de la juste valeur du placement dans des titres immobiliers 49 9 Intérêts inscrits à l’actif au titre des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 2 3 Distributions sur les parts échangeables 77 76 Charges internes au titre de la location 3 2 Fonds provenant des activités d’exploitation 196 $ 191 $



