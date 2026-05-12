MADD Canada plaide en faveur des technologies contre la conduite avec capacités affaiblies alors que les leaders mondiaux de la sécurité des véhicules se réunissent à Toronto

OAKVILLE, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la communauté mondiale de la sécurité routière se réunira à Toronto à l'occasion de la 28e Conférence technique internationale sur l’amélioration de la sécurité des véhicules (ESV), MADD Canada y participera afin de dialoguer avec des experts, de s'informer sur les dernières technologies de pointe et de découvrir comment celles-ci permettront de prévenir la conduite avec capacités affaiblies.

La Conférence, qui se tiendra du 12 au 15 mai, est organisée conjointement par Transports Canada et la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du ministère des Transports des États-Unis. Sous le thème « Stimuler l’innovation : des technologies pour des véhicules plus sécuritaires », l’ESV 2026 mettra l’accent sur les dernières technologies de pointe en matière de sécurité. Alors que des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués chaque année et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions liées à la conduite avec capacités affaiblies, cette Conférence met en évidence le besoin urgent de collaboration, d’innovation et d’approches harmonisées en matière de sécurité routière.

« Les familles touchées par la conduite avec capacités affaiblies portent en elles une peine éternel que personne ne devrait jamais avoir à vivre » a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Les technologies contre la conduite avec capacités affaiblies permettront d’éviter ces tragédies avant qu’elles ne se produisent. MADD Canada lance un appel au gouvernement fédéral pour qu’il soutienne ces technologies dès qu’elles seront disponibles. »

La participation de MADD Canada à la Conférence fait suite à sa récente Journée de sensibilisation sur la Colline du Parlement, le 5 mai, au cours de laquelle des victimes et des survivants de la conduite avec capacités affaiblies ont rencontré des députés, des sénateurs et des représentants du gouvernement pour partager leurs témoignages et plaider en faveur de l’obligation d’équiper tous les nouveaux véhicules de technologies contre la conduite avec capacités affaiblies dès que celles-ci seront prêtes, ainsi que du financement adéquat de Transports Canada pour examiner et étudier les technologies en voie de développement.

MADD Canada s'est réjoui d'entendre le ministre des Transports reconnaître l'importance de la technologie pour la sécurité routière. Dans le communiqué de presse annonçant la Conférence, le ministre MacKinnon a déclaré : « En réunissant des chercheurs, des régulateurs et des leaders du secteur, nous favorisons l'innovation et la coopération qui façonneront la prochaine génération de systèmes de sécurité des véhicules et renforceront ainsi nos efforts collectifs pour améliorer la sécurité routière partout dans le monde. »

Bien que la norme soit établie au niveau fédéral, MADD Canada encourage les provinces et les territoires à soutenir son adoption en mettant en place des mesures incitatives qui encouragent les Canadiennes et les Canadiens à choisir des véhicules équipés de technologies contre la conduite avec capacités affaiblies dès qu'elles seront disponibles.

MADD Canada poursuivra sa collaboration avec les entités gouvernementales, les forces de l'ordre et les organismes de sécurité routière afin de promouvoir des solutions qui contribueront à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca