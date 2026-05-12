Loblaw publie le Rapport Vivre bien, vivre pleinement 2025 qui souligne ses progrès en développement durable, en soutien communautaire et en impact social

BRAMPTON, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) a publié son Rapport Vivre bien, vivre pleinementMD de 2025, qui souligne ses progrès continus en matière de priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

En tant qu’entreprise fièrement canadienne qui œuvre dans les secteurs de l'alimentation et des soins de santé, Loblaw demeure engagée à aider les Canadiens et Canadiennes à prospérer, aujourd’hui et pour les générations à venir. Cet engagement se reflète dans des efforts continus pour lutter contre les changements climatiques, faire progresser l’équité sociale et soutenir les communautés partout au pays.

« En tant qu’entreprise canadienne établie depuis plusieurs générations, nous sommes profondément enracinés dans les communautés que nous servons », a déclaré Per Bank, président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Dans plus de 2 800 magasins, nos propriétaires franchisés, nos pharmaciens propriétaires, nos gestionnaires, nos pharmaciens et nos collègues vivent là où ils travaillent. Ils comprennent les réalités auxquelles font face leurs voisins, et cette proximité façonne la façon dont nous répondons aux défis sociaux, aux impacts climatiques et aux besoins quotidiens des millions de Canadiens qui comptent sur nous. »

En 2025, Loblaw a continué de faire progresser ses priorités ESG notamment grâce à des initiatives qui améliorent l’accès aux aliments, font la promotion d’un approvisionnement responsable, renforcent la résilience climatique et soutiennent l’équité en santé.

Voici quelques faits saillants de 2025 :

Réduction du gaspillage alimentaire avec un don de 20 000 tonnes métriques de denrées à des banques alimentaires et à des organismes de récupération.

Renforcement des efforts d’approvisionnement responsable grâce à des partenariats avec des fournisseurs canadiens et des initiatives pour protéger les écosystèmes.

Accélération de l’action climatique avec des investissements dans l’énergie renouvelable, la réduction des émissions et la reconception des emballages pour améliorer la recyclabilité de milliers de produits.

Collecte et don de plus de 23,7 millions de dollars au profit de la Fondation pour les enfants le Choix du Président, pour soutenir des programmes alimentaires en milieu scolaire pour un million d’enfants.

Collecte et don de plus de 18,7 millions de dollars au profit de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes pour soutenir l’équité en santé pour toutes les femmes au Canada.

Ouverture de 250 cliniques de soins en pharmacie, pour améliorer l’accès aux soins dans les communautés que nous servons.

Lisez le Rapport Vivre bien, vivre pleinementMD au https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/.

Pour toute information, veuillez communiquer avec pr@loblaw.ca.