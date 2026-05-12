Quantum Technology Research Report 2026-2046: Comprehensive Market Intelligence on the Second Quantum Revolution - Computing, Sensors, Communications & Software Analysis and Forecasts

Dublin, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "The Global Quantum Technology Market 2026-2046: Computing, Sensors, Communications & Software"
Spanning a 20-year forecast horizon and 14 chapters, the report covers every commercially active layer of the quantum technology stack - from foundational materials and cryogenic infrastructure through QPU hardware, software platforms, sensors, communications systems, and end-use applications - with detailed market sizing, vendor analysis, and forward-looking strategic intelligence.
The global quantum technology market entered 2026 from a position of unprecedented commercial momentum. Full-year 2025 closed with nearly $10 billion in total quantum financings - a structural acceleration rather than a hype cycle, encompassing private equity rounds, public market offerings, strategic acquisitions, and government-backed joint ventures. Q1 2025 alone delivered over $1.25 billion in equity funding, a 125% increase year-on-year, and momentum compounded through every subsequent quarter. Fifteen companies raised more than $100 million each in 2025, with average late-stage round sizes expanding from approximately $50 million in 2023 to comfortably above $100 million in 2025 - reflecting the transition from seed-stage research bets to serious commercial deployment capital.
The headline transactions reset valuation expectations across the industry. PsiQuantum closed a $1 billion Series E led by BlackRock, Temasek, and Baillie Gifford at a $7 billion post-money valuation - the largest quantum venture round in history. Quantinuum raised $600 million at a $10 billion pre-money valuation, the highest-ever for a privately held quantum company, with NVIDIA, Fidelity, and Quanta Computer participating. IQM Quantum Computers raised over $300 million in Series B funding, achieving unicorn status. IonQ executed approximately $2.5 billion in acquisitions across 18 months, absorbing Oxford Ionics ($1.075 billion), ID Quantique, and Vector Atomic to become the world's most comprehensive quantum technology platform. D-Wave's $550 million acquisition of Quantum Circuits Inc. similarly reflected industry-wide consolidation toward integrated quantum stacks.
Funding momentum has carried directly into 2026. IQM Quantum Computers announced a SPAC merger at a $1.8 billion valuation, becoming the first European quantum computing company listed on a US exchange. Xanadu Quantum Technologies advanced toward its NASDAQ listing with approximately $455 million in net cash on close. Quantinuum is pursuing a traditional underwritten IPO. The quantum sector has crossed decisively from private to public capital markets - and pricing pressure has not abated, with private and public valuations sustaining levels that would have been considered extraordinary even two years earlier.
The strategic picture for 2026 is unambiguous: capital concentration at scale, full-stack consolidation as the dominant industry strategy, photonics emerging as the scale-up architecture of choice (three of the five largest 2025 raises were photonic companies), software and control layers attracting durable platform-level investment, and quantum-AI convergence forming a genuine investment theme. Quantum technology now sits alongside AI, biotech, and advanced semiconductors as one of the defining technology investment categories of the decade.
Report contents include:
- Executive summary including 2025 investment landscape ($10 billion in financings), Q1-Q4 quarterly funding analysis, government initiatives across 10 leading nations, supply chain concentration and geopolitical exposure, top ten supply chain bottlenecks, SWOT analysis, market map, value chain, and 2026-2046 forecasts.
- Introduction to first and second quantum revolutions, quantum mechanics principles (superposition, entanglement, coherence, tunnelling), enabling technologies, and standards development.
- Quantum computing across all eight major qubit modalities - superconducting, trapped ion, silicon spin, topological, photonic, neutral atom, diamond-defect, and quantum annealers - with technology descriptions, market players, SWOT analyses, hardware roadmaps, and detailed coverage of error correction, fault tolerance, infrastructure requirements, software, business models, and quantum-classical data centre integration.
- Quantum chemistry and AI, quantum machine learning (including QML phases, algorithms, and applications), and quantum simulation (analog vs digital approaches, simulation platforms, and chemistry applications).
- Quantum communications including QRNG, QKD (BB84, CV-QKD, DV-QKD, MDI-QKD, TF-QKD protocols), post-quantum cryptography (NIST standardisation, migration implications, market players), quantum networks, quantum memory, and quantum internet.
- Quantum sensors across atomic clocks, magnetic field sensors (SQUIDs, OPMs, TMRs, NV centres), gravimeters, gyroscopes, image sensors, radar, navigation, chemical sensors, RF field sensors (Rydberg and NV-centre based), and quantum NEMs/MEMs.
- Quantum batteries, including technology types, applications, and market forecasts.
- End-use markets spanning pharmaceuticals, financial services, aerospace and defence, energy and utilities, healthcare and medical, telecommunications, and government applications.
- Materials for quantum technologies including superconductors, photonics, nanomaterials, artificial diamond, cryogenic infrastructure, helium-3 supply chain, cryo-CMOS, lasers, UHV systems, and microwave/optical interconnects.
- Regional analysis for North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of World, plus government initiatives comparison.
- Global market analysis including consolidated forecasts to 2046 by segment, end-use industry, and region; supply chain market sizing; and combined quantum technology economy view.
- Profiles of 327 companies spanning every layer of the quantum technology ecosystem.
Key Topics Covered:
1 Executive Summary
2 Introduction To Quantum Technology
3 Quantum Computing
4 Quantum Chemistry And Artifical Intelligence (Ai)
5 Quantum Machine Learning
6 Quantum Simulation
7 Quantum Communications
8 Quantum Sensors
9 Quantum Batteries
10 End-Use Markets And Applications
11 Materials For Quantum Technologies
12 Global Market Analysis
13 Company Profiles (345 Company Profiles)
- A* Quantum
- ARQUE Systems
- AbaQus
- Absolut System
- Adaptive Finance Technologies
- Aegiq
- Agnostiq
- Airbus
- Alea Quantum
- Algorithmiq
- Alice & Bob
- Aliro Quantum
- Alpine Quantum Technologies (AQT)
- Anametric
- Anyon Systems
- Aqarios
- Aquark Technologies
- Archer Materials
- Arclight Quantum
- Arctic Instruments
- Arqit Quantum
- Artificial Brain
- Artilux
- Atlantic Quantum
- Atom Computing
- Atom Quantum Labs
- Atomionics
- Atos Quantum
- BEIT
- Baidu
- Beyond Blood Diagnostics
- Bifrost Electronics
- Bleximo
- BlueQubit
- Bluefors
- Bohr Quantum Technology
- Bosch Quantum Sensing
- BosonQ Ps
- C12 Quantum Electronics
- CAS Cold Atom
- CEW Systems Canada
- Cambridge Quantum Computing (CQC)
- Cerca Magnetics
- Chipiron
- Chiral Nano
- Classiq Technologies
- ColibriTD
- Commutator Studios
- Covesion
- Crypta Labs
- CryptoNext Security
- Crystal Quantum Computing
- D-Wave Systems
- Delft Circuits
- Delta g
- DeteQt
- Diatope
- Digistain
- Dirac
- Diraq
- Duality Quantum Photonics
- EYL
- EeroQ
- Element Six
- Elyah
- Entropica Labs
- Ephos
- Equal1
- EuQlid
- Exail Quantum Sensors
- First Quantum
- Fujitsu
- GenMat
- Genesis Quantum Technology
- Good Chemistry
- Google Quantum AI
- Groove Quantum
- Haiqu
- Hefei Wanzheng Quantum Technology
- High Q Technologies
- Horizon Quantum Computing
- eleQtron
- evolutionQ
- g2-Zero
https://www.researchandmarkets.com/r/45n9px
