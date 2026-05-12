Exploration Midland complète une première tranche de 2,2 millions $ dans le cadre d’un placement privé

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MONTRÉAL, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer qu’elle a complété une première tranche d’un placement privé sans l’entremise de courtier, par l’émission de 4 903 333 unités de Midland à un prix de 0,45 $ par unité pour un produit brut total de 2 206 500 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire de Midland au prix de 0,65 $ pour une période de deux ans à compter de la date d’émission.

Ce placement privé a attiré des investisseurs stratégiques, incluant Rick Rule, MJG Capital Fund, LP et Metallum Capital LLC, dont plusieurs ont déjà soutenu Midland. Leur participation renforce ainsi la base actionnariale de Midland et positionne la Société pour une croissance continue. Midland a versé pour cette première tranche un frais d’intermédiation en espèces de 20 000 $ US [27 372 $] à Sprott Global Resource Investments, Ltd.

Les titres émis et susceptibles d’être émis dans le cadre du placement privé sont offerts sur une base de placement privé à des investisseurs qualifiés ou autres investisseurs admissibles (i) dans toutes les provinces du Canada, en vertu de dispenses de prospectus applicables, (ii) aux États-Unis, en vertu de dispenses aux exigences d’enregistrement de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et (iii) dans des juridictions étrangères qui pourraient être convenues par Midland, en vertu des dispenses disponibles dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. À moins d’une dispense applicable, tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de conservation obligatoire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture applicable (12 septembre 2026 pour les titres émis dans le cadre de la première tranche), conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

Midland utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration et aux fins générales de l’entreprise.

La clôture de la deuxième tranche du placement privé devrait avoir lieu au plus tard à la fin du mois de mai 2026. Dans le cadre de ce placement privé, Midland pourrait émettre des unités pour un montant global pouvant atteindre 4,0 millions de dollars. La réalisation du placement privé est soumise aux conditions de clôture habituelles ainsi qu’aux approbations réglementaires, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Les titres offerts n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi de 1933, dans sa version modifiée, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en matière de valeurs mobilières ou de bénéficier de dispenses aux termes de ces lois. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans un état des États-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d’Exploration Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc, BHP Canada Inc., Centerra Gold inc., La Société Aurifère Barrick inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Corporation Exploration Minière de Minéraux Énergétiques, SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de Midland et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : http://www.midlandexploration.com/

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’obtention d’approbations réglementaires, la réalisation prévue de tranches additionnelles du placement privé et l’utilisation anticipée du produit du placement privé. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.