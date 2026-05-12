Frankreichs E-Rechnungspflicht stellt deutsche Unternehmen vor eine Herausforderung: Neue Anforderungen erfordern frühzeitiges Handeln

Mit vorgeschriebenen strukturierten Rechnungsformaten, der Integration in Plattformen sowie Berichts, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Frankreich setzt seine Pläne zur Digitalisierung der Steuer- und Rechnungsstellungsprozesse konsequent um: Ab dem 1. September 2026 ist die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich verpflichtend. Das erfordert umgehende Maßnahmen von deutschen Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen oder Tochtergesellschaften in Frankreich unterhalten. TrueCommerce unterstützt Unternehmen bereits dabei, sich auf die neuen gesetzlichen Anforderungen vorzubereiten und ihre Rechnungsstellungsprozesse entsprechend anzupassen.

Die neue Verordnung gilt für alle mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen in Frankreich und wird schrittweise eingeführt. Ab September 2026 müssen alle Unternehmen in der Lage sein, elektronische Rechnungen zu empfangen. Große und mittelständische Unternehmen sind bereits jetzt verpflichtet, solche Rechnungen auszustellen. Ab September 2027 gilt die Verpflichtung schließlich für alle Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Umsatz. TrueCommerce bietet skalierbare E-Rechnungs- und EDI-Lösungen, die Unternehmen bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen und der Integration in bestehende ERP- und Finanzsysteme unterstützen.

Strukturierte Daten statt PDFs – ein grundlegender Wandel

Mit dieser Vorschrift verabschiedet sich Frankreich von traditionellen Rechnungsformaten wie PDFs oder Papierrechnungen. Rechnungen müssen stattdessen in strukturierten, maschinenlesbaren Formaten wie Factur-X, UBL oder CII erstellt und über staatlich zugelassene Plattformen übermittelt werden.

Zudem wird ein paralleles E-Reporting eingeführt. Transaktionsdaten, etwa aus grenzüberschreitenden oder B2C-Geschäften, müssen nahezu in Echtzeit an die französischen Steuerbehörden gemeldet werden.

Auswirkungen auf deutsche Unternehmen

Auch in Deutschland ansässige Unternehmen sind betroffen, wenn sie Geschäftsbeziehungen zu Partnern in Frankreich unterhalten. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:

Anpassung von ERP- und Finanzsystemen an strukturierte Rechnungsformate

Integration mit zertifizierten Plattformen (PDPs) oder Behördenportalen

Umstellung auf datenbasierte, automatisierte Prozesse

Vermeidung von Compliance-Risiken und möglichen Strafen

Die französische E-Rechnungspflicht macht deutlich, dass sich die Art der Rechnungsstellung in Europa grundlegend verändert: Dokumentbasierte Prozesse werden zunehmend durch datenbasierte Transaktionen ersetzt, die nahezu in Echtzeit verarbeitet und überwacht werden. Für deutsche Unternehmen ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Elektronische Rechnungsstellung ist längst nicht mehr nur eine isolierte Compliance-Anforderung, sondern muss in eine umfassende Digitalisierungsstrategie integriert werden. Wer jetzt in skalierbare und international kompatible Lösungen investiert, stellt nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher, sondern legt auch den Grundstein für effizientere und resilientere Geschäftsprozesse“ so Anders Knudsen, VP Marketing & Product EMEA bei TrueCommerce.

Besonders betroffen sind: deutsche Unternehmen mit einer Niederlassung oder Umsatzsteuerregistrierung in Frankreich

Für diese Unternehmen gelten die neuen Anforderungen direkt. Sie werden rechtlich wie inländische Unternehmen behandelt und müssen die Verpflichtungen zur elektronischen Rechnungsstellung und zum E-Reporting vollumfänglich erfüllen.

Das bedeutet in der Praxis:

Französische Unternehmen und Betriebsstätten müssen elektronische Rechnungen empfangen und – je nach Zeitplan – auch ausstellen.

Rechnungen müssen in strukturierten Formaten übermittelt und über zertifizierte Plattformen verarbeitet werden.

Transaktionsdaten müssen zusätzlich im Rahmen des E-Reportings an die Steuerbehörden gemeldet werden.



Auch ohne physische Präsenz können deutsche Unternehmen von der E-Rechnungspflicht betroffen sein, etwa wenn sie in Frankreich umsatzsteuerlich registriert sind oder dort steuerpflichtige Umsätze tätigen. Unternehmen ohne eigene Niederlassung unterliegen in der Regel nicht der E-Rechnungspflicht, müssen jedoch bestimmte Transaktionsdaten im Rahmen der E-Reporting-Anforderungen melden.

Dadurch stehen viele Unternehmen vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen ihre grenzüberschreitenden Prozesse anpassen und gleichzeitig die lokalen regulatorischen Anforderungen vollständig erfüllen.

Jetzt statt später aktiv werden

Die Reform soll Steuerbetrug eindämmen, die Transparenz erhöhen und Geschäftsprozesse automatisieren. Gleichzeitig steigt damit jedoch die Komplexität der regulatorischen Anforderungen deutlich.

Unternehmen, die frühzeitig handeln, können Risiken reduzieren, ihre Finanzprozesse nachhaltig optimieren und sich Wettbewerbsvorteile sichern.

TrueCommerce unterstützt die Umsetzung

Mit seiner globalen E-Rechnungs- und EDI-Plattform unterstützt TrueCommerce Unternehmen dabei, gesetzliche Anforderungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die Lösung bietet:

Anbindung an zertifizierte Plattformen in Frankreich und anderen Märkten

Nahtlose Integration in bestehende ERP-Systeme

Automatisierte Erstellung, Validierung und Übermittlung von Rechnungen

Skalierbare Compliance für internationale Anforderungen

Damit können Unternehmen nicht nur die französischen Vorschriften einhalten, sondern auch ihre Rechnungsstellungsprozesse vollständig digitalisieren und ihre Abläufe zukunftssicher gestalten.

Die französische E-Rechnungspflicht stellt einen Wendepunkt in der europäischen Rechnungsstellung dar. Für deutsche Unternehmen, die in Frankreich geschäftlich aktiv sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ihre Prozesse zu überprüfen, ihre Systeme anzupassen und sich strategisch auf die kommenden Anforderungen vorzubereiten.

Die französische E-Rechnungspflicht macht deutlich, dass sich die Art der Rechnungsstellung in Europa grundlegend verändert: Dokumentbasierte Prozesse werden zunehmend durch datenbasierte Transaktionen ersetzt, die nahezu in Echtzeit verarbeitet und überwacht werden. Für deutsche Unternehmen ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Elektronische Rechnungsstellung ist längst nicht mehr nur eine isolierte Compliance-Anforderung, sondern muss in eine umfassende Digitalisierungsstrategie integriert werden. Wer jetzt in skalierbare und international kompatible Lösungen investiert, stellt nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher, sondern legt auch den Grundstein für effizientere und widerstandsfähigere Geschäftsprozesse“, fügt Anders Knudsen, VP Marketing & Product EMEA bei TrueCommerce, hinzu.

Vor allem international tätige Unternehmen sollten ihre Prozesse frühzeitig analysieren und vereinheitlichen. Die Entwicklung in Frankreich ist nur ein Teil eines breiteren europäischen Trends hin zur verpflichtenden elektronischen Rechnungsstellung und zu kontinuierlichen Transaktionskontrollen (CTC).

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