Des vedettes de Stargate, de X-Men et de Smallville en tête d'affiche du Comiccon d’Ottawa 2026





OTTAWA, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 11 au 13 septembre 2026, le Comiccon d’Ottawa est de retour pour une 13e édition très attendue, transformant le Centre Cohere (anciennement connu sous le nom du Centre EY) en destination incontournable pour les fans de culture populaire de la région et d’ailleurs.

Lors de cet événement de trois jours, des milliers de fans plongeront dans les univers de la science-fiction, du monde fantastique, de l'horreur, des anime, des jeux vidéo, de la bande dessinée et du cosplay. L'immense salle d'exposition accueillera des dizaines de célébrités, des artistes, des créateurs, des exposants et des détaillants proposant tout ce dont les fans peuvent rêver, des objets de collection rares et des œuvres d'art originales aux bandes dessinées, jouets, vêtements, répliques, jeux vidéo et bien plus encore. Les cosplayers seront une fois de plus les grandes vedettes, donnant vie aux personnages préférés des fans tout au long du week-end.

Le Comiccon d’Ottawa est fier d’annoncer la présence de trois vedettes issues de la légendaire franchise Stargate : les acteurs canadiens Amanda Tapping (Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe), Michael Shanks (Stargate SG-1, Saving Hope) et Lexa Doig (Stargate SG-1, Andromeda, Jason X).

Le trio sera présent le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre pour des séances d’autographes et de photos et pour une conférence exclusive sur scène, au cours de laquelle les fans pourront découvrir les coulisses de l’un des univers de science-fiction les plus appréciés.

À eux s’ajoutent l'invitée d'honneur de renommée internationale Famke Janssen (X-Men, Taken, GoldenEye), ainsi que des acteurs de Smallville Tom Welling (Clark Kent/Superman), Laura Vandervoort (Kara Zor-El), Kristin Kreuk (Lana Lang) et Mark Williams (les films Harry Potter, Les 101 Dalmatiens).

Au-delà de la liste des célébrités, le Comiccon d’Ottawa 2026 proposera une programmation riche en divertissements et en activités interactives, notamment :

Des dizaines de conférences avec et des célébrités sur scène

Des ateliers et des spectacles

Des groupes de cosplay

La légendaire mascarade du samedi soir

Cosplay-Eh! – Les sélections pour le Championnat canadien de cosplay 2027

– Les sélections pour le Championnat canadien de cosplay 2027 Des jeux vidéo, de l’anime et des comic books pour les fans de tous âges





NOUVEAUTÉ 2026 : L’EXPÉRIENCE KPOP LIVE

Le Comiccon d’Ottawa est également ravi de dévoiler un tout nouvel événement musical présenté en partenariat avec Superhéros Alex Animation et Le Petit Prince Animation.

Le dimanche 13 septembre, les fans pourront découvrir l’EXPÉRIENCE KPOP LIVE, un concert hommage électrisant inspiré du phénomène mondial KPop Demon Hunters. Avec des voix puissantes, des chorégraphies énergiques et une mise en scène immersive, le spectacle donnera vie aux chansons les plus emblématiques de la franchise de manière spectaculaire.

Le concert est inclus avec tout billet valide pour le dimanche du Comiccon d’Ottawa.

D'autres invités de marque, des annonces concernant la programmation et des attractions exclusives seront dévoilés au cours des prochains mois.

Ottawa Comiccon – Du 11 au 13 septembre 2023 au Centre Cohere

4899, chemin Uplands, Ottawa (anciennement connu sous le nom d'EY Centre)

Billets et informations supplémentaires disponibles sur ottawacomiccon.com.

À propos du Comiccon d’Ottawa

Le Comiccon d’Ottawa a vu le jour en 2012. Cet événement annuel prend la forme d’une convention consacrée à la culture populaire, laquelle englobe les comic books, la science-fiction, l’horreur, le manga/l’anime, les articles de collection, le cinéma, les jeux vidéo et l’univers du divertissement. Il compte parmi les événements payants connaissant la plus forte croissance en Ontario; il attire un fervent public de jeunes adultes. On y trouve une grande diversité d’exposants, notamment des entreprises qui y présentent leurs marchandises, ainsi que des véhicules ou d’autres éléments marquants de films ou de séries télévisées. Il s’agit d’une occasion unique pour les collectionneurs de trouver le tee-shirt, le comic book, le jouet, la figurine, ou la réplique dont ils rêvent.

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Source: Ottawa Comiccon Relations avec les médias: leeja@agencepink.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f70e2f51-d18c-4e3f-9eb4-1b41b1024248/fr