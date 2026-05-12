Bitget réduit les frais de trading sur les contrats à terme pour renforcer la liquidité dans un contexte d’essor de la tokenisation





VICTORIA, Seychelles, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé aujourd’hui une réduction des frais de prise de liquidité pour les teneurs de marché institutionnels négociant des contrats à terme sur actions, métaux, matières premières et indices, alors que la plateforme cherche à renforcer la liquidité de son offre croissante de produits dérivés multi-actifs. Le nouveau taux de 0,0065 % entrera en vigueur du 1er mai au 30 juin 2026.

Cet ajustement intervient alors que l’activité de trading continue de s’étendre au-delà des actifs purement cryptographiques pour inclure les actions, les matières premières et les indices tokenisés. Les actifs tokenisés ont déjà dépassé les 50 milliards de dollars de valeur, et les projections tablent sur une croissance atteignant 16 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. À mesure que la participation institutionnelle augmente, la liquidité et l’efficacité d’exécution deviennent des facteurs déterminants dans la manière dont les capitaux sont déployés sur les marchés.

Dans le cadre de cette nouvelle structure tarifaire, les teneurs de marché éligibles sur les contrats à terme bénéficieront de frais de prise de liquidité réduits sur certains contrats, notamment ceux liés aux actions, métaux, matières premières et indices. Cette initiative vise à favoriser des spreads plus serrés, une meilleure profondeur des carnets d’ordres et une tarification plus cohérente à mesure que la participation institutionnelle progresse sur ces marchés.

« En pratique, la liquidité est le facteur qui détermine si le trading multi-actifs fonctionne réellement », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « À mesure que davantage d’institutions interviennent à la fois sur les marchés crypto, actions et matières premières, l’attention se porte sur la qualité d’exécution et l’efficacité des coûts. Cet ajustement vise à renforcer ces conditions à mesure que l’activité monte en puissance. »

Cette évolution s’inscrit dans l’expansion plus large de Bitget vers le trading multi-actifs dans le cadre de son modèle UEX, permettant aux utilisateurs d’accéder, depuis un seul compte, aux cryptomonnaies, produits dérivés et marchés financiers traditionnels. La plateforme connaît une adoption croissante dans ce segment, les produits dérivés liés aux actions et les produits sur matières premières représentant une part de plus en plus importante de l’activité globale de trading.

Alors que la concurrence pour attirer les flux institutionnels s’intensifie sur les places boursières mondiales, l’efficacité des frais et la profondeur de la liquidité deviennent des critères clés dans l’allocation des capitaux. En ajustant sa structure tarifaire sur les contrats à terme liés aux actions, matières premières et indices, Bitget cherche à capter une part plus importante de l’activité de trading institutionnelle sur des marchés situés de plus en plus à la frontière entre la crypto et la finance traditionnelle.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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