Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
12.5.2026 klo 15.05
Lassila & Tikanoja Oyj: Johdon liiketoimet – Jukka Leinonen
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jukka Leinonen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj
LEI: 636700EBB0SA4501AT18
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 156388/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-11
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000592472
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4 180 Yksikköhinta: 0,00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 4 180 Keskihinta: 0,00 EUR
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Joni Sorsanen
talousjohtaja
Lisätietoja:
Joni Sorsanen, talousjohtaja, puh. 050 443 3045
Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.
