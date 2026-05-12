Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

12.5.2026 klo 15.05

Lassila & Tikanoja Oyj: Johdon liiketoimet – Jukka Leinonen

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jukka Leinonen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Lassila & Tikanoja Oyj

LEI: 636700EBB0SA4501AT18

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 156388/4/4

Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-11

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000592472

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4 180 Yksikköhinta: 0,00 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 4 180 Keskihinta: 0,00 EUR

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Joni Sorsanen

talousjohtaja

Lisätietoja:

Joni Sorsanen, talousjohtaja, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on sitoutunut vapauttamaan kiertotalouden potentiaalin yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Palveluihimme kuuluvat jätehuolto ja kierrätys, vaarallisten jätteiden ja ennallistamisen palvelut sekä teolliset palvelut ja vesienkäsittely. Tavoitteenamme on vahvistaa toimivaa infrastruktuuria yhteiskunnassa sekä edistää kestävää materiaalien käyttöä muuttamalla jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi. Yhtiö työllistää noin 2 300 henkilöä Suomessa ja Ruotsissa ja se on listattu Nasdaq Helsingissä.

