OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 12.5.2026, klo 15.30





MUISTUTUS: Kutsu Oma Säästöpankki Oyj:n pääomamarkkinapäivään 19.5.2026

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp) kutsuu analyytikkoja, institutionaalisia sijoittajia ja median edustajia ensimmäiseen pääomamarkkinapäiväänsä tiistaina 19.5.2026 Helsingissä. Tapahtuma järjestetään englanniksi.

Pääomamarkkinapäivässä esitellään tammikuussa 2026 julkistettu päivitys pankin kasvustrategiasta sekä vuodelle 2029 ulottuvista, uusista taloudellisista tavoitteista. Esitykset sisältävät kattavan katsauksen yhtiön liiketoiminnasta, nykyisestä toimintaympäristöstä sekä riskienhallinnasta.

Toimitusjohtaja Karri Alameri isännöi tapahtumaa yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa, mukaan lukien seuraavat henkilöt:

Sasu Sihvonen, riskienhallintajohtaja

Kalle Virtanen, operatiivinen johtaja

Markus Lauri, palveluverkoston johtaja

Ville Rissanen, digitaalisten palveluiden johtaja

Sarianna Liiri, talousjohtaja





Pääomamarkkinapäivän aikataulu (EEST):

12.00–13.00 Ilmoittautuminen ja lounas

13.00–16.00 Esitykset ja webcast

16.00–17.30 Verkostoituminen OmaSp:n johdon kanssa

Paikka: Sanomatalo, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Webcast alkaa klo 13.00 EEST. Voit seurata livelähetystä osoitteessa omasp.fi/en/investors.

Ilmoittautuneilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä verkossa.

Webcast-tallenne on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa omasp.fi/en/investors.

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 15. toukokuuta tästä linkistä.

Yksityiskohtainen ohjelma on nähtävillä suomeksi osoitteessa OmaSp:n pääomamarkkinapäivä 2026 | OmaSp

Lisätietoja:

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja,

p. +358 40 750 0093

pirjetta.soikkeli@omasp.fi

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi OmaSp:n pääomamarkkinapäivään!

Oma Säästöpankki Oyj

Sijoittajasuhteet

--

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 600 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti digitaalisissa ja perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.