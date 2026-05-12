MagtiCom wählt Mavenir für die Einführung von Small-Cell-Technologie der nächsten Generation in Georgien

RICHARDSON, Texas, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das cloud-native Softwareunternehmen, das KI-gestützte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es von MagtiCom, dem größten Telekommunikationsanbieter in Georgien, als strategischer Technologiepartner für Small Cells im Rahmen eines landesweiten Small-Cell-Ausbauprojekts ausgewählt wurde. Mavenir wird sein gesamtes Portfolio an 4G- und 5G-Small-Cell-Technologien bereitstellen, einschließlich Hardware-, Software-, Management- und Orchestrierungslösungen.

Nach einem erfolgreichen Testlauf Anfang dieses Jahres bestätigte MagtiCom Mavenir als bevorzugten Small-Cell-Technologiepartner. Der landesweite Ausbau soll im zweiten Quartal 2026 beginnen, zunächst mit Beta-Tests für ausgewählte Privatkunden, kleine Büros und Unternehmenskunden. Die vollständige Einführung erfolgt später im Jahr.

Mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio, das unter anderem Mobilfunk, Glasfaserinternet, IPTV und VoIP umfasst, bietet MagtiCom mehr als drei Millionen Kunden einen umfassenden Service und behauptet damit kontinuierlich seine führende Marktposition. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Konnektivität und belegt in den Konnektivitätstests von Ookla weltweit den sechsten Platz bei erreichten 5G-Mobilfunkgeschwindigkeiten.¹

Vasil Melikidze, Chief Technology Officer bei MagtiCom, erklärte: „Als größter Telekommunikationsanbieter des Landes steht MagtiCom für Konnektivität auf Weltklasseniveau. Zuverlässiges und leistungsstarkes mobiles Internet ist heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Deshalb setzen wir uns dafür ein, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten – unabhängig davon, wo sie leben, arbeiten oder reisen. Die Zusammenarbeit mit Mavenir als vertrauenswürdigem Technologiepartner für unseren Small-Cell-Ausbau stärkt unsere Mission erheblich. Damit können wir die Netzkapazität gezielt erweitern, die Indoor-Abdeckung verbessern und der wachsenden Nachfrage nach mobilen Hochgeschwindigkeitsdaten gerecht werden. Diese strategische Zusammenarbeit wird das digitale Erlebnis unserer Kunden weiter verbessern und unterstreicht die Rolle von MagtiCom als treibende Kraft für die nächste Phase der mobilen Innovation in Georgien.“

Sachin Karkala, Executive Vice President und General Manager IMS & RAN bei Mavenir, erklärte: „Der landesweite Small-Cell-Ausbau für MagtiCom beweist einmal mehr die Fähigkeit von Mavenir, das mobile Nutzererlebnis in großem Umfang zu optimieren. Unsere Small-Cell-Lösungen bieten die Kapazität, Abdeckung und Energieeffizienz, die Netzbetreiber heute benötigen – sei es in Privathaushalten, für Unternehmen oder in ländlichen Regionen. Sie zeichnen sich durch einen besonders flexiblen Formfaktor aus: einfach zu implementieren, vollautomatisiert, hoch skalierbar und vielseitig anpassbar. Wir sind stolz darauf, MagtiCom bei der Umsetzung seiner Innovationsagenda zu unterstützen und dazu beizutragen, leistungsstarke mobile Konnektivität sowie erstklassige digitale Erlebnisse für Kunden in ganz Georgien weiter auszubauen.“

Das Small-Cell-Portfolio von Mavenir umfasst vollständig cloud-native Lösungen für 4G- und 5G-Netze. Diese ermöglichen eine zuverlässige Abdeckung in Innen- und Außenbereichen sowie in Unternehmen, ländlichen Regionen und privaten Netzwerken. Die Small Cells von Mavenir lassen sich per Software aktualisieren und sind darauf ausgelegt, die Kapazität und Netzabdeckung zu verbessern. Gleichzeitig unterstützen sie anspruchsvolle Anwendungsfälle in Bereichen wie Industrie 4.0, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Luftfahrt, Schifffahrt und Kommunikation von Rettungsdiensten.

1. Laut Daten aus den ersten beiden Quartalen 2025 wurde das Mobilfunknetz von MagtiCom weltweit auf Platz 6 bei Internetgeschwindigkeiten eingestuft – ein Jahr mit Magti 5G: neue Möglichkeiten, digitales Erlebnis und internationale Anerkennung..

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

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