MagtiCom choisit Mavenir pour le déploiement de sa technologie de petites cellules de nouvelle génération dans toute la Géorgie

RICHARDSON, Texas, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans l’élaboration de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné comme partenaire stratégique en matière de technologie de petites cellules par MagtiCom, le plus grand fournisseur de télécommunications de Géorgie, pour un projet de déploiement national de petites cellules. Mavenir fournira l’ensemble de sa gamme de technologies de petites cellules 4G et 5G, incluant les solutions matérielles, logicielles, de gestion et d’orchestration.

MagtiCom a confirmé la désignation de Mavenir comme partenaire technologique privilégié pour les petites cellules à l’issue d’un essai concluant réalisé plus tôt cette année. Le déploiement à l’échelle nationale devrait commencer au cours du deuxième trimestre 2026, avec une phase initiale de tests bêta auprès de clients prioritaires des segments résidentiel, petits bureaux et entreprises avant un déploiement complet prévu plus tard dans l’année.

MagtiCom propose une gamme complète de services comprenant la téléphonie mobile, l’internet par fibre optique, l’IPTV et la VoIP à plus de 3 millions de clients, tout en conservant une position de leader sur le marché. L’entreprise fournit une connectivité de haute performance et se classe au 6e rang mondial pour la vitesse de l’internet mobile 5G dans les tests de connectivité d’Ookla.¹

Vasil Melikidze, directeur technologique de MagtiCom, a déclaré : « En tant que premier opérateur télécom du pays, MagtiCom est synonyme de connectivité de classe mondiale. Un internet mobile fiable et de haute qualité fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne ; nous sommes donc déterminés à offrir la meilleure expérience possible partout où nos abonnés vivent, travaillent et se déplacent. Notre partenariat avec Mavenir, en tant que fournisseur technologique de confiance pour le déploiement de nos petites cellules, renforce considérablement cette mission en nous permettant d’étendre efficacement notre capacité réseau, d’améliorer la couverture en intérieur et de répondre à la demande croissante en données mobiles à haut débit. Cette collaboration stratégique améliorera l’expérience numérique de nos clients et consolidera le rôle de MagtiCom dans le développement de la prochaine phase d’innovation mobile en Géorgie. »

Sachin Karkala, vice-président exécutif et directeur général IMS & RAN chez Mavenir, a souligné : « Ce déploiement national de petites cellules pour MagtiCom illustre pleinement la capacité de Mavenir à transformer l’expérience utilisateur mobile à grande échelle. Des applications résidentielles aux usages professionnels et ruraux, nos solutions de petites cellules offrent la capacité, la couverture et l’efficacité énergétique dont les opérateurs ont besoin dans un format particulièrement accessible : facile à déployer, entièrement automatisé, hautement évolutif et adaptable. Nous sommes fiers de collaborer avec MagtiCom pour soutenir son programme d’innovation et contribuer à étendre une connectivité mobile haute performance ainsi qu’une expérience numérique de qualité supérieure pour les clients dans toute la Géorgie. »

Le portefeuille de petites cellules de Mavenir comprend des solutions entièrement cloud-native assurant une couverture 4G et 5G dans des environnements intérieurs, extérieurs, professionnels, ruraux et de réseaux privés. La gamme de petites cellules évolutives par mise à jour logicielle de Mavenir est conçue pour accroître la capacité et la couverture réseau tout en prenant en charge des cas d’usage avancés dans des secteurs tels que l’industrie 4.0, la santé, le commerce de détail, l’aviation, le maritime et les communications des services de secours.

1. Selon les données des deux premiers trimestres de 2025, le réseau mobile de Magti s’est classé au 6e rang mondial pour la vitesse de l’Internet - Un an avec Magti 5G : de nouvelles opportunités, une expérience numérique et une reconnaissance internationale.

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles cloud-native, conçues avec l’IA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception, offrant aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

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