Cellectis présentera des données cliniques sur lasmé-cel et éti-cel au congrès annuel de l’EHA 2026

NEW YORK, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique qui utilise sa plateforme pionnière d’édition du génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques, a annoncé aujourd’hui la tenue de prochaines présentations sur les essais cliniques BALLI-01 et NATHALI-01 lors du congrès annuel de l’European Hematology Association (EHA), qui se déroulera du 11 au 14 juin 2026 à Stockholm.

Lasmé-cel - présentation orale

L’abstract présentant l’ensemble des données de Phase 1 de l’essai clinique BALLI-01, évaluant lasmé-cel, un CAR-T allogénique ciblant l’antigène CD22 chez des patients lourdement prétraités atteints de leucémie lymphoblastique aigüe (LLA-B) en rechute ou réfractaire, a été sélectionné pour une présentation orale.

Ces données, qui seront présentées par Nitin Jain, M.D. Professor of Medicine, Department of Leukemia au MD Anderson Cancer Center à Houston, soulignent un profil de sécurité et des taux de réponse prometteurs chez des patients en rechute après de multiples thérapies ciblées antérieures, y compris des CAR-T autologues ciblant l’antigène CD19. Ces résultats constituent le fondement du programme pivot de Phase 2, actuellement en cours de recrutement de patients en Europe et en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de présenter ces données importantes à l'EHA. Les patients de l'étude BALLI-01 avaient pour la plupart épuisé toutes leurs options thérapeutiques et faisaient face à un pronostic très sombre. La profondeur des réponses observées offre un espoir à ces patients et démontre le potentiel de lasmé-cel à devenir une option thérapeutique efficace pour ceux dont les besoins médicaux sont insatisfaits. Nous poursuivons notre programme pivot de Phase 2 et prévoyons de partager une première analyse intermédiaire plus tard cette année », déclare Adrian Kilcoyne, M.D., MPH, MBA, directeur médical de Cellectis.

L'étude BALLI-01 recrute actuellement des patients en phase 2 pivot. Les données intermédiaires devraient être dévoilées au quatrième trimestre 2026.

Présentation orale : Safety and efficacy of UCART22 in heavily pretreated patients with relapsed or refractory CD22+ B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL): results of the Phase 1 BALLI-01 trial

Présentateur : Nitin Jain, M.D., Professor of Medicine, Department of Leukemia, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston.

Titre de la session : Advances in the treatment of lymphoblastic leukemia

Session Room : K1

Date et horaire : samedi 13 juin à 17h15 – 18h30, heure de Paris

Éti-cel – présentation poster

L’abstract de l’étude de phase 1 NATHALI-01, évaluant éti-cel chez des patients atteints de lymphome non Hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire, a été accepté pour une présentation poster. Cette analyse préliminaire explore la relation entre l’exposition à l’alemtuzumab, l’expansion cellulaire d’éti-cel, la dynamique des cytokines et les résultats cliniques, offrant ainsi de premiers aperçus mécanistiques pour l’optimisation du schéma de lymphodéplétion de ce produit allogénique à double CAR-T-cell CD20/CD22, premier de sa classe.

Les données cliniques de phase 1 de l'essai clinique NATHALI-01 devraient être dévoilées au quatrième trimestre 2026.

Présentation poster : Alemtuzumab exposure and sustained IL-2 drive UCART20x22 expansion and clinical response in adults with relapsed or refractory B-cell non-Hodgkin lymphoma: NATHALI-01 study

Présentateur : Professeur Emmanuel Bachy, M.D., Ph.D., Hématologie, centre hospitalier Lyon-Sud

Session : Poster Session 2

Numéro de poster : 4758

Date et horaire : samedi 13 juin à 18h45 – 19h45, heure de Paris

Les abstracts sont disponibles sur le site Internet de l’EHA. Les présentations seront publiées sur le site Internet de Cellectis le 11 juin à 8h00, heure de Paris.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.



Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

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