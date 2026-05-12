La NACO dévoile les meilleures entreprises Moonshot™ du Canada de 2026 lors du Sommet de NACO





OTTAWA, Ontario, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La National Angel Capital Organization (NACO) a dévoilé aujourd’hui les meilleures entreprises Moonshot™ du Canada de 2026, soit vingt-sept entreprises émergentes dirigées par des fondateurs et fondatrices qui bâtissent des solutions transformatrices dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies de la santé et des biotechnologies, des technologies propres, des technologies de défense et à double usage, du quantique, et au-delà.

Ces entreprises ont été sélectionnées à l’issue d’un processus rigoureux mené par les membres. La NACO a invité ses plus de 100 organisations membres — les principaux groupes d’investisseurs providentiels, incubateurs, accélérateurs et fonds de capital de risque en stade précoce du Canada — à proposer en nomination les entreprises au plus fort potentiel de leurs réseaux. Près de 100 candidatures de calibre élevé ont été reçues cette année, ce qui a entraîné l’élargissement de la cohorte, qui est passée de 23 entreprises en 2025 à 27 en 2026, soit la plus vaste de l’histoire du programme. Les entreprises sélectionnées sont montées sur la Moonshots Stage™ lors d’une vitrine à huis clos au Centre national des Arts, pendant le Sommet de NACO 2026, devant un public sur invitation seulement composé d’investisseurs providentiels, d’investisseurs en capital de risque et de dirigeants de haut niveau.

Collectivement, la cohorte de 2026 a mobilisé à ce jour plus de 140 millions de dollars canadiens, 25 des 27 entreprises étant activement en levée de fonds ou prévoyant l’être. La cohorte couvre huit provinces et territoires : l’Ontario, le Québec, l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon — l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon étant représentés sur la Moonshots Stage™ pour la première fois dans l’histoire du programme. Environ 41 % de la cohorte est dirigée par des femmes, et la cohorte marque une première sectorielle sur la Moonshots Stage™ avec la présentation d’une entreprise quantique.





La cohorte de 2026 arrive à un moment déterminant pour la politique canadienne d’innovation. La toute première Stratégie industrielle de défense du gouvernement fédéral, la Stratégie quantique nationale de 900 millions de dollars, l’engagement de 750 millions de dollars du budget de 2025 visant à combler les manques de financement aux premières étapes de croissance, ainsi que la conjoncture commerciale canado-américaine, ont placé la formation de capital aux premières étapes de croissance et la commercialisation nationale des technologies de pointe au cœur des débats nationaux. Plusieurs des Moonshots de cette année se situent directement dans la trajectoire de ces priorités.

« Les fondateurs et fondatrices les plus ambitieux du Canada n’attendent plus que les marchés viennent à eux : ils bâtissent en vue de la souveraineté en IA et en défense, de la sécurité énergétique et de l’industrie quantique du pays », a déclaré Claudio Rojas, président-directeur général de la NACO. « La cohorte Moonshots de 2026 reflète directement cette ambition. C’est aussi la plus vaste cohorte de l’histoire du programme, avec vingt-cinq entreprises sur vingt-sept activement en levée de fonds. Le rôle de la NACO est de veiller à ce que ces capitaux — et les réseaux stratégiques qui propulsent nos fondateurs et fondatrices — atteignent ces entreprises avant qu’elles ne soient forcées de chercher ailleurs. »

« Ce qui ressort de la cohorte de cette année, c’est son ampleur », a ajouté Mary Long-Irwin, présidente du conseil d’administration de la NACO. « Huit provinces et territoires, dix secteurs, environ quarante et un pour cent d’entreprises dirigées par des femmes, et les toutes premières apparitions sur la Moonshots Stage de fondateurs et fondatrices du Yukon et de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette ampleur reflète le travail de plus d’une centaine d’organisations membres à l’échelle du pays, chacune jouant un rôle concret pour faire émerger les fondateurs et fondatrices les mieux placés pour passer à l’échelle. La force de la NACO a toujours été son réseau, et la cohorte de 2026 en est la preuve. »

Les meilleures entreprises Moonshot™ du Canada de 2026

Organisées par secteur et présentées en ordre alphabétique.

Robotique avancée, Internet des objets et matériel informatique

Acrylic Robotics: Fondatrice et chef de la direction Chloe Ryan (Présentée par Two Small Fish)

ForceN: Fondateur et chef de la direction Robert Brooks (Présentée par Anges Québec)

Taiv: Cofondateur et chef de la direction Noah Palansky (Présentée par North Forge)

Variablegrid: Cofondateur et chef de la direction Dan Lafferty (Présentée par Spring Impact Capital)

Intelligence artificielle

Fireweed AI: Cofondateur et chef de la direction Cole Robulack (Présentée par Yukonstruct Society)

Masterpiece X: Fondateur et chef de la direction Jonathan Gagne (Présentée par Angel Investors Durham)

Tracktile: Fondateur et chef de la direction Jordan Rose (Présentée par Island Capital Partners)

Ultimarii: Cofondateur et président Josh Malate (Présentée par InterGen)

Automobile et transport

MesoMat: Cofondateur et chef de la direction Paul Fowler (Présentée par Keiretsu Forum Canada)



Technologies propres

Aeon Blue: Cofondatrice et chef de la direction Lark Meadow (Présentée par Cape Breton Capital Group)

Aurea Technologies: Fondatrice et chef de la direction Cat Adalay (Présentée par Capital Angel Network)

Hyperion Global Energy: Cofondatrice et chef de la direction Heather Ward (Présentée par Invest Ottawa)

LITE-1: Cofondatrice et chef de la direction Roya Aghighi (Présentée par Cape Breton Capital Group)

Opalia: Cofondatrice et chef de la direction Jennifer Côté (Présentée par Spring Impact Capital)



Biens de consommation emballés et commerce de détail

Marlow: Cofondatrice et chef de la direction Nadia Ladak (Présentée par SheBoot)



Technologies de défense et à double usage

Ecosystem Informatics: Fondatrice et chef de la direction Shirook Ali (Présentée par Angel Investors Durham)

Obruta Space Solutions: Cofondateur et chef de la direction Kevin Stadnyk (Présentée par Capital Angel Network)

Technologies financières

StartupFuel: Fondateur et chef de la direction Ashley Martis (Présentée par OneEleven/Ontario Centre of Innovation)



Healthtech and Biotech

Fibra: Fondatrice et chef de la direction Parnian Majd (Présentée par Two Small Fish)

HTuO Biosciences: Fondateur et chef de la direction Anthony Fejes (Présentée par Angel Forum)

Kare Chemical Technologies: Cofondateur et chef de l’exploitation Kareem AbdurRashid (Présentée par Black Entrepreneurship Alliance/YSpace)

Moonrise Medical: Cofondateur et chef de l’exploitation Abubaker Khalifa (Présentée par Angel One Network)

Nimble Science: Cofondatrice et chef de la direction Sabina Bruehlmann (Présentée par Platform Calgary)

Pharma in silica: Fondateur et chef de la direction François Arcand (Présentée par Keiretsu Forum Canada)

Vena Medical: Cofondateur et chef de la direction Michael Phillips (Présentée par Archangel Network of Funds)



Quantique

Xatoms: Cofondatrice et chef de l’exploitation Shirley Zhong (Présentée par IDEA Mississauga)



Technologies sportives, IA et Internet des objets

Scorched Ice: Fondateur et chef de la direction John Lowe (Présentée par InterGen)



À propos de la Moonshots Showcase™

Lancée en 2023, la Moonshots Showcase™ est la plateforme phare de la NACO pour les entreprises en amorçage et de série A prêtes à recevoir des investissements. Contrairement aux événements de présentation traditionnels, la vitrine met la narration au premier plan : chaque fondateur ou fondatrice livre une présentation personnelle de style TED, conçue pour susciter des connexions et catalyser des occasions auprès de l’un des publics d’investisseurs les plus sélectionnés au pays.

Les entreprises sélectionnées rejoignent le Moonshots Alumni Network™, une communauté nationale de pairs composée d’entreprises reconnues pour leur innovation, leur ambition et leur potentiel mondial. La Moonshots Showcase est un pilier essentiel du Sommet de NACO, le plus exclusif des rassemblements d’investisseurs en stade précoce et de leaders de l’innovation au Canada. L’édition de 2026 est la troisième dans l’histoire du programme.

À propos de la National Angel Capital Organization (NACO)

Fondée en 2002, la National Angel Capital Organization (NACO) est le réseau national du Canada pour les investisseurs providentiels et le capital aux premières étapes de croissance. La NACO représente plus de 4 000 investisseurs providentiels et plus de 100 organisations membres à l’échelle du Canada, dont des réseaux d’investisseurs providentiels et des organisations d’investissement en stade précoce. Collectivement, le réseau de la NACO a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans plus de 2 000 entreprises canadiennes. La NACO soutient le développement de l’écosystème canadien de l’investissement en stade précoce au moyen de la recherche, de l’éducation et de l’engagement auprès des décideurs.

Personne-ressource

Claudio Rojas

PDG, National Angel Capital Organization

media@nacocanada.com

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