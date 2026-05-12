Exterro stellt ARMOUR vor: Eine Vision für autonomes Risikomanagement, die die Zukunft der Rechts- und Daten-Governance in Unternehmen neu definiert

PORTLAND, Oregon, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer für Software zum einheitlichen Datenrisikomanagement, gab heute seine strategische Vision bekannt, mit der das Management rechtlicher und regulatorischer Risiken in Unternehmen neu gestaltet werden soll: ARMOUR. ARMOUR steht für „Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response“ und geht über KI-gestützte Produktivität hinaus hin zu einer vollständig autonomen, KI-gesteuerten und geregelten Ausführung mit integrierter menschlicher Aufsicht.

Im Mittelpunkt dieser Vision steht die Überzeugung, dass die nächste Entwicklungsstufe der Unternehmens-KI nicht in schnelleren Tools besteht, die auf mangelhafte Arbeitsabläufe aufgesetzt werden, sondern in einer intelligenten Architektur, die Risiken erkennen, Governance-Maßnahmen umsetzen und automatisch fundierte Maßnahmen auslösen kann – und das alles innerhalb einer einzigen, einheitlichen Plattform. Durch den Ersatz der derzeitigen fragmentierten Umgebungen mit Lösungen verschiedener Anbieter durch eine strukturierte, autonome Architektur ist ARMOUR darauf ausgelegt, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Rechtsberatern zu verringern, die ausufernden Technologie-Stacks in den Bereichen Recht und Compliance zu konsolidieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, sich vor Reputationsschäden zu schützen.

Ebenso wichtig ist, dass ARMOUR auf einem Fundament der Nachvollziehbarkeit basiert und so konzipiert ist, dass automatisierte Entscheidungen überprüfbar, die Anwendung von Richtlinien transparent und Maßnahmen im Falle einer behördlichen oder rechtlichen Überprüfung nachvollziehbar und reproduzierbar sind. In einem Umfeld, in dem es nicht ausreicht, einfach nur Recht zu haben, sondern in dem es unerlässlich ist, zu beweisen, dass man Recht hatte, bewahrt die bewährte Architektur von Exterro Daten an Ort und Stelle, erstellt automatisch unveränderliche Prüfpfade und leitet Fälle an menschliche Entscheidungsträger weiter, wann immer strategischer Ermessensspielraum erforderlich ist.

Wir stellen Ihnen die ARMOUR-Autonomie-Leiter vor: Ein klarer Weg von der manuellen Bedienung zur vollständigen Autonomie

Um die ARMOUR-Vision konkret und glaubwürdig zu gestalten, hat Exterro eine sechsstufige Autonomieleiter definiert, die auf dem Rahmenwerk der Automobiltechnik für selbstfahrende Fahrzeuge basiert und den Fortschritt der Branche vom vollständig manuellen Betrieb bis hin zur vollständig autonomen Risikobewältigung abbildet. Jede Stufe steht für einen konkreten, messbaren Fortschritt:

Stufe 0 – Manuell (Ausgangsbasis): E-Mail, Tabellenkalkulationen und gemeinsam genutzte Laufwerke. Es gibt kein System zur Datenerfassung. Die meisten Unternehmen nutzen diese Lösung nach wie vor für mindestens einen wichtigen Arbeitsablauf.

Stufe 1 – Toolgestützt (Branchenstandard): Einzelne Lösungen für die Erfassung, Prüfung oder Fallbearbeitung. Der Mensch ist die treibende Kraft hinter jeder Handlung; Werkzeuge beschleunigen einzelne Schritte, verbinden diese jedoch nicht miteinander.

Stufe 2 – KI-gestützt (heutige Praxis): Generative KI unterstützt beim Verfassen, Zusammenfassen oder Klassifizieren. Der Experte bleibt derjenige, der alles koordiniert.

Stufe 3 – Bedingte Autonomie (Heute eingeführt – Subpoena Manager): Das System führt einen definierten Workflow durchgängig durch – Triage, Umfangsbestimmung, Erfassung, Prüfung, Beantwortung – und hält nur an vordefinierten Entscheidungspunkten an, an denen menschliches Eingreifen erforderlich ist. Der Experte prüft, stellt jedoch nicht zusammen. Exterro Subpoena Manager ist das erste auf dem Markt erhältliche Produkt dieser Art.

Stufe 4 – Hohe Autonomie (in Entwicklung bei Exterro – Private Preview): Von einem einzigen Hub aus verwaltet das System die gesamte Datenrisikofläche autonom – Vorladungen, Aufbewahrungspflichten, Untersuchungen, Datenauslieferungen – mit integrierten Datenschutz- und Sicherheitsworkflows auf derselben Plattform. Menschen legen Richtlinien fest und bearbeiten Ausnahmen.

Stufe 5 – Vollständige Autonomie (Endziel): Das System erkennt aufkommende Risiken, wendet Governance-Maßnahmen an und behebt diese in den Bereichen Recht, Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Menschen konzentrieren sich ausschließlich auf neue Themen und Richtlinienentwicklung.

Die untragbare Realität des manuellen Risikomanagements

Die Entscheidung, vor der Führungskräfte stehen, ist klar und dringlich. Führungskräfte stehen unter zunehmendem Druck, ihre Risikomanagement-Rahmenwerke zu modernisieren, da die regulatorischen Anforderungen immer komplexer werden und die Datenmengen stetig wachsen. Herkömmliche Modelle für den Umgang mit Vorladungen, Ermittlungen und Datenschutzverletzungen haben einen Punkt erreicht, an dem eine ausschließlich auf menschlicher Ebene erfolgende Koordination ein inhärentes strukturelles Risiko darstellt. Die manuelle Ausführung ist nicht mehr skalierbar genug, um die Arbeitslast zu bewältigen, die zur Erfüllung moderner Datenanforderungen erforderlich ist. Wird keine Modernisierung vorgenommen, steigt das Risiko von regulatorischen Sanktionen, Reputationsschäden und steigenden Compliance-Kosten.

„Die Branche steckt derzeit in einem manuellen ‚Staffellauf‘ fest, der einfach zu riskant und ineffizient ist, um auf Dauer durchzuhalten. Bei Exterro streben wir eine autonome Ausführung an, sind uns jedoch bewusst, dass diese Entwicklung eine lückenlose Nachvollziehbarkeit erfordert“, sagte Bobby Balachandran, Mitbegründer und CEO von Exterro. „Wir haben ein Rahmenwerk entwickelt, bei dem Transparenz und Validierung im Mittelpunkt stehen – jede Aktion des Agenten ist nachvollziehbar und überprüfbar. Dadurch können Rechtsabteilungen an jedem wichtigen Kontrollpunkt die menschliche Kontrolle behalten und gleichzeitig einen sicheren Weg finden, die Automatisierung in ihrem eigenen Tempo auszubauen, ohne dabei jemals die von der Branche geforderte Rechenschaftspflicht aus den Augen zu verlieren.“

Von KI-Unterstützung bis hin zur autonomen Orchestrierung

Exterro ist sich bewusst, dass das größte Hindernis für die Einführung von KI nicht nur eine Frage des Vertrauens ist, sondern vielmehr der Mangel an klarem, greifbarem Nutzen. Während andere nur allgemeine Effizienzversprechen abgeben, bietet Exterro konkrete, automatisierte Lösungen, die unmittelbare geschäftliche Probleme lösen.

ARMOUR ist die Vision von Exterro für ein strukturiertes, skalierbares und tragfähiges Betriebsmodell. ARMOUR beschränkt sich nicht darauf, Experten lediglich zu unterstützen, sondern integriert KI in eine einheitliche Architektur, um Unternehmen den Übergang von der reaktiven Suche hin zu einer proaktiven, autonomen Problemlösung zu ermöglichen. Dieses Rahmenwerk ermöglicht es Experten aus den Bereichen Recht und Compliance, als strategische Koordinatoren statt als reine Koordinatoren manueller Arbeitsabläufe zu agieren, indem es menschliche Aufsicht gewährleistet, während das System die Erledigung von Aufgaben mit hoher Tragweite vorantreibt, darunter:

Antwort auf Vorladungen

Überprüfung und Eindämmung von Datenschutzverletzungen

End-to-End-eDiscovery

Interne Untersuchungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der Goldstandard des Vertrauens: Kompromisslose Rechtssicherheit

Damit KI im Rechts- und Risikobereich mehr als nur eine Spielerei bleibt, muss sie den kompromisslosen Anforderungen an Sicherheit auf Unternehmensniveau, hohe Genauigkeit und umfassende Nachvollziehbarkeit genügen. ARMOUR verhindert das Risiko einer öffentlichen Offenlegung von Modellen, da es hinter der Unternehmensfirewall betrieben wird. Dies ist nicht nur eine Sicherheitsfunktion, sondern eine grundlegende architektonische Anforderung, die darauf ausgelegt ist, dass Automatisierung niemals auf Kosten der Verteidigungsfähigkeit geht.

Entscheidend ist, dass das ARMOUR-Framework einen detaillierten, unveränderlichen Prüfpfad führt, wodurch jede autonome Entscheidung transparent, nachvollziehbar und in Rechtsstreitigkeiten sowie behördlichen Verfahren vertretbar ist. Indem sensible Daten in ihrer Ursprungsumgebung verbleiben, bietet Exterro eine KI-Architektur, die speziell für die genauen Prüfungen vor Gericht und die strengen Anforderungen globaler Vorschriften entwickelt wurde.

Die einzigartige Position von Exterro

Exterro ist in einer einzigartigen Position, um diese Vision einer autonomen KI zu verwirklichen. Exterro verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Bereich Datenmanagement und KI-Innovation und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Vernetzung der Dateninfrastruktur von Unternehmen zurückblicken. Im Gegensatz zu generischen Tools, die isoliert eingesetzt werden, überbrückt die Plattform von Exterro von Haus aus die Lücke zwischen getrennten Systemen und stellt sicher, dass Daten aus gängigen Erfassungsquellen miteinander verknüpft werden, um eine umfassende und präzise Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über den Exterro Subpoena Manager unter exterro.com/e-discovery-software/subpoena-manager oder bewerben Sie sich für die Teilnahme an einem Early-Adopter-Programm für die neueste Innovation auf der ARMOUR-Entwicklungsleiter.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren – und dies bei gleichzeitiger Kostensenkung. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

Medienkontakte:

Hazel Ramirez

Plat4orm

hazel@plat4orm.com

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com