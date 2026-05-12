Exterro dévoile ARMOUR : une vision de la gestion autonome des risques qui redéfinit l’avenir de la gouvernance juridique et des données en entreprise

PORTLAND, Oregon, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, leader des logiciels unifiés de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui sa vision stratégique destinée à transformer la manière dont les entreprises gèrent les risques juridiques et réglementaires : ARMOUR. Acronyme de Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response (gestion autonome des risques, orchestration et réponse unifiée), ARMOUR dépasse le simple gain de productivité assisté par l’IA pour proposer une exécution entièrement autonome, pilotée par l’IA, gouvernée et assortie d’un contrôle humain intégré.

Au cœur de cette vision se trouve la conviction que la prochaine frontière de l’IA en entreprise ne réside pas dans des outils plus rapides superposés à des flux de travail défaillants, mais dans une architecture intelligente capable d’identifier les risques, d’appliquer des règles de gouvernance et de déclencher automatiquement des actions juridiquement défendables, le tout au sein d’une plateforme unifiée unique. En remplaçant les environnements fragmentés et multi-fournisseurs actuels par une architecture autonome rigoureuse, ARMOUR vise à générer d’importantes économies, à réduire la dépendance aux cabinets d’avocats externes, à consolider des piles technologiques juridiques et de conformité souvent dispersées, et à aider les organisations à se prémunir contre les atteintes à leur réputation.

Tout aussi important, ARMOUR repose sur un socle de défendabilité, conçu pour que les décisions automatisées soient auditables, que l’application des politiques soit transparente et que les actions soient traçables et reproductibles dans le cadre d’un contrôle réglementaire ou judiciaire. Dans un contexte où il ne suffit plus d’avoir raison mais où il est essentiel de pouvoir prouver qu’on avait raison, l’architecture éprouvée d’Exterro conserve les données à leur emplacement d’origine, génère automatiquement des pistes d’audit immuables et fait intervenir le jugement humain dès qu’une décision stratégique discrétionnaire est nécessaire.

Découvrez l’échelle d’autonomie ARMOUR : une trajectoire claire du manuel vers l’autonomie complète

Afin de rendre la vision ARMOUR concrète et crédible, Exterro a défini une échelle d’autonomie à six niveaux, adaptée du cadre utilisé dans l’ingénierie automobile pour les véhicules autonomes, afin de cartographier la progression du secteur depuis les opérations entièrement manuelles jusqu’à la résolution autonome complète des risques. Chaque niveau représente une avancée distincte et tangible :

Niveau 0 — Manuel (référence de base) : e-mails, feuilles de calcul et disques partagés. Aucun système de référence centralisé. La plupart des organisations fonctionnent encore à ce niveau pour au moins un flux de travail majeur.

Niveau 1 — Assistance par outils (norme du secteur) : solutions ponctuelles pour la collecte, la revue ou la gestion des dossiers. Les humains pilotent chaque action ; les outils accélèrent certaines étapes individuelles mais ne les relient pas entre elles.

Niveau 2 — Assistance par IA (état actuel du marché) : l’IA générative aide à rédiger, résumer ou classifier. Le professionnel reste l’orchestrateur.

Niveau 3 — Autonomie conditionnelle (lancé aujourd’hui — Subpoena Manager) : le système exécute un flux de travail défini de bout en bout — triage, cadrage, collecte, revue, réponse — et ne s’arrête qu’aux points de décision prédéfinis nécessitant une intervention humaine. Le professionnel valide ; il n’assemble pas le processus. Exterro Subpoena Manager est le premier produit commercialement disponible à ce niveau.

Niveau 4 — Haute autonomie (en développement chez Exterro — aperçu privé) : depuis un hub unique, le système gère de manière autonome l’ensemble du périmètre global des risques liés aux données — assignations, conservations légales, enquêtes, productions — avec des flux de travail adjacents de confidentialité et de sécurité opérant sur le même moteur. Les humains définissent les politiques et traitent les exceptions.

Niveau 5 — Autonomie complète (vision finale) : le système identifie les risques émergents, applique les règles de gouvernance et les résout à travers les domaines juridique, confidentialité, sécurité et conformité. Les humains se concentrent exclusivement sur les nouveaux cas et l’évolution des politiques.

La réalité insoutenable de la gestion manuelle des risques

Le choix auquel sont confrontés les dirigeants d’organisations est à la fois clair et immédiat. Les dirigeants subissent une pression croissante pour moderniser leurs cadres de gestion des risques à mesure que la complexité réglementaire et les volumes de données augmentent. Les modèles traditionnels de gestion des assignations, enquêtes et violations de données ont atteint un point de rupture où la coordination exclusivement humaine constitue une faiblesse structurelle intrinsèque. L’exécution manuelle ne peut plus évoluer à l’échelle nécessaire pour répondre aux exigences modernes en matière de données. L’absence de modernisation accroît l’exposition aux risques réglementaires, aux atteintes à la réputation et à la hausse des coûts de conformité.

« Le secteur est actuellement coincé dans une “course de relais” manuelle qui est tout simplement trop risquée et inefficace pour être durable. Chez Exterro, nous avançons vers une exécution autonome, mais nous reconnaissons que cette évolution exige une défendabilité absolue », a déclaré Bobby Balachandran, cofondateur et PDG d’Exterro. « Nous avons conçu un cadre où la transparence et la validation sont fondamentales — chaque action d’agent est observable et vérifiable. Cela permet aux équipes juridiques de garder les humains aux commandes à chaque point de contrôle significatif tout en offrant une voie sûre pour développer l’automatisation à leur propre rythme, sans jamais perdre le niveau de responsabilité exigé par le secteur. »

De l’assistance IA à l’orchestration autonome

Exterro reconnaît que le principal frein à l’adoption de l’IA n’est pas seulement une question de confiance, mais aussi l’absence de valeur claire et tangible. Là où d’autres se contentent de promettre des gains d’efficacité généraux, Exterro propose des solutions concrètes et mécanisées répondant à des problèmes métiers immédiats.

ARMOUR constitue la vision d’Exterro pour un modèle opérationnel rigoureux, évolutif et défendable. Plutôt que de simplement assister un professionnel, ARMOUR intègre l’IA au sein d’une architecture unifiée afin de faire passer les organisations d’une logique de recherche réactive à une résolution proactive et autonome. Ce cadre permet aux professionnels du juridique et de la conformité d’agir comme des orchestrateurs stratégiques plutôt que comme des coordinateurs manuels de flux de travail, en assurant une supervision humaine pendant que le système pilote l’exécution de tâches critiques à forts enjeux, notamment :

Réponse aux assignations judiciaires

Revue et atténuation des violations de données

eDiscovery de bout en bout

Enquêtes internes et conformité réglementaire

La référence en matière de confiance : une défendabilité sans compromis

Pour que l’IA soit autre chose qu’une nouveauté dans les secteurs du droit et de la gestion des risques, elle doit répondre aux exigences inflexibles de sécurité de niveau entreprise, de haute précision et d’auditabilité complète. ARMOUR élimine le risque d’exposition aux modèles publics en opérant derrière le pare-feu de l’entreprise. Il ne s’agit pas simplement d’une fonctionnalité de sécurité, mais d’une exigence architecturale fondamentale visant à garantir que l’automatisation ne se fasse jamais au détriment de la défendabilité.

Point crucial : le cadre ARMOUR maintient une piste d’audit granulaire et immuable, rendant chaque décision autonome transparente, traçable et défendable dans le cadre de contentieux et de procédures réglementaires. En conservant les données sensibles dans leur environnement source, Exterro fournit une architecture IA spécialement conçue pour résister à l’examen des tribunaux et à la rigueur des réglementations mondiales.

La position unique d’Exterro

Exterro est particulièrement bien positionnée pour concrétiser cette vision de l’IA autonome. L’entreprise dispose de plus de 13 ans d’expertise en gestion des données et en innovation IA, avec une expérience éprouvée dans l’interconnexion des infrastructures de données des entreprises. Contrairement aux outils génériques ajoutés en silo, la plateforme d’Exterro fait nativement le lien entre des systèmes déconnectés afin de garantir la connexion des données entre les sources de données couramment collectées, pour une prise de décision complète et précise.

Pour en savoir plus sur Exterro Subpoena Manager, rendez-vous sur exterro.com/e-discovery-software/subpoena-manager ou demandez à participer au programme d’adoption anticipée consacré aux dernières innovations de l’échelle de progression ARMOUR.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’e-discovery, la confidentialité des données, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement aux autres fournisseurs de logiciels, Exterro permet aux entreprises de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com.

Contact presse :

Hazel Ramirez

Plat4orm

hazel@plat4orm.com

Anamika Dhirendrakumar

anamika.dhirendrakumar@exterro.com