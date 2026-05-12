INVITATION/Breffage média - Travaux, inspections et études au pont de Québec : mise à jour des activités de PJCCI

LONGUEUIL, Québec, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invite les représentants des médias à un breffage lors duquel PJCCI fera le point sur l’état d’avancement des travaux, inspections et études réalisés depuis 2025 au pont de Québec, en plus de présenter les interventions prévues en 2026.

QUOI Breffage média QUAND 14 mai 2026, à 10 h 30 OÙ Quai des Cageux

2795, boulevard Champlain, Québec

Stationnement disponible en face, de l’autre côté du boulevard Champlain QUI Madame Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI

Monsieur Raphaël Lavoie, directeur principal, Projets, PJCCI

Madame Nathalie Lessard, directrice, Communications, PJCCI

RSVP Courriel : formulaire Nous joindre



À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements :

Nathalie Lessard, directrice, Communications

Téléphone : 450 651-8771

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