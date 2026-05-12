Exterro bringt die branchenweit erste autonome KI-Engine auf den Markt, die bis zu 95 % der manuellen Arbeit im Zusammenhang mit Vorladungen überflüssig macht und Unternehmen 7.500 Arbeitsstunden einspart

PORTLAND, Oregon, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der manuelle Ablauf von Rechtsabteilungen ist beendet. Exterro , der Marktführer für Software zum einheitlichen Datenrisikomanagement, hat heute den Exterro Subpoena Manager vorgestellt, eine agentenbasierte KI-Lösung, die den langsamen und fragmentierten Prozess, mit dem Unternehmen bei der Bearbeitung von Vorladungen konfrontiert sind, in ein schnelleres, intelligenteres und besser kontrollierbares Abwicklungssystem verwandelt. Diese Lösung, die über das Paradigma „KI als Assistent“ hinausgeht, indem sie wirklich autonome, agentenbasierte Arbeitsabläufe mit integrierter menschlicher Aufsicht nutzt, reduziert den Zeitaufwand für die Entgegennahme und Weiterleitung von Vorladungen von 90 Minuten auf nur noch fünf Minuten.

Der Exterro Subpoena Manager ist der erste Schritt zur Entlastung von Unternehmen, die eine autonomere Plattform für das Risikomanagement nutzen möchten. Dies steht im Zusammenhang mit dem visionären neuen Rahmenkonzept von Exterro, ARMOUR (Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response ), das das Unternehmen heute vorgestellt hat. Mit der sofortigen Verfügbarkeit des Exterro Subpoena Managers macht Exterro deutlich, dass ARMOUR weder eine Roadmap noch eine theoretische Vision ist. Dies bedeutet das Ende der manuellen rechtlichen Koordination, da routinemäßige Arbeitsschritte durch eine KI-gesteuerte Abwicklung ersetzt werden, die komplexe Arbeitsabläufe heute transparent und nachprüfbar abwickelt.

„Der Markt für Rechtstechnologie ist derzeit mit KI-Tools übersättigt, die zwar Unterstützung bieten, aber nicht wirklich die eigentliche Ausführung übernehmen. Der Ansatz von Exterro unterscheidet sich grundlegend; das Unternehmen verfolgt eine einzigartige Vision, die über den Lärm hinausgeht, um einen weit verbreiteten betrieblichen Engpass zu beseitigen“, sagte Ryan O’Leary, Research Director, Privacy and Legal Technology bei IDC. „Durch den Einsatz autonomer KI bei Arbeitsabläufen wie der Beantwortung von Vorladungen bietet Exterro einen unmittelbaren, bahnbrechenden Mehrwert, der es Rechtsabteilungen ermöglicht, von der manuellen Koordination zur strategischen Steuerung überzugehen.“

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Einsatzes: Sofortige Ergebnisse in Höhe von über 500.000 Dollar

Während die Branche mit KI-Chatbots überschwemmt wird, die Antworten ohne Rechenschaftspflicht liefern, sorgt der Exterro Subpoena Manager bereits heute für greifbare Geschäftsergebnisse. Für große Unternehmen in stark regulierten Branchen bedeutet dies eine Abkehr von manuellen Routineaufgaben hin zu einer autonomen Ausführung, die erhebliche Verbesserungen des Geschäftsergebnisses bewirken soll:

Bis zu 95 % weniger manueller Aufwand: Der Exterro Subpoena Manager macht den manuellen Erfassungsaufwand überflüssig, der Teams ausbremst, und reduziert den Zeitaufwand für diesen Prozess um bis zu 95 %.

Der Exterro Subpoena Manager macht den manuellen Erfassungsaufwand überflüssig, der Teams ausbremst, und reduziert den Zeitaufwand für diesen Prozess um bis zu 95 %. Bis zu 7.500 Stunden weniger manuelle Arbeit: Die Bearbeitung von 100 Vorladungen pro Woche kostet große Unternehmen jährlich 7.500 Stunden – das entspricht fast vier Vollzeitmitarbeitern, die für Verwaltungsaufgaben ausfallen. Der Exterro Subpoena Manager reduziert diesen Aufwand auf insgesamt nur 417 Stunden strategischer Überwachung pro Jahr.

Die Bearbeitung von 100 Vorladungen pro Woche kostet große Unternehmen jährlich 7.500 Stunden – das entspricht fast vier Vollzeitmitarbeitern, die für Verwaltungsaufgaben ausfallen. Der Exterro Subpoena Manager reduziert diesen Aufwand auf insgesamt nur 417 Stunden strategischer Überwachung pro Jahr. Mögliche Einsparungen von über 500.000 Dollar: Bei einem Bearbeitungssatz von 75 Dollar pro Stunde können die Kosten für Unternehmen, die große Mengen an Vorladungen bearbeiten, jährlich 500.000 Dollar übersteigen. Der Exterro Subpoena Manager reduziert diese Ausgaben erheblich und senkt damit jedes Jahr die Kosten für Unternehmen mit hohem Arbeitsaufkommen.

Bei einem Bearbeitungssatz von 75 Dollar pro Stunde können die Kosten für Unternehmen, die große Mengen an Vorladungen bearbeiten, jährlich 500.000 Dollar übersteigen. Der Exterro Subpoena Manager reduziert diese Ausgaben erheblich und senkt damit jedes Jahr die Kosten für Unternehmen mit hohem Arbeitsaufkommen. Bis zu 10-facher operativer Durchsatz: Durch die Automatisierung der administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfassung von Vorladungen, der Weiterleitung von Informationsanfragen an die zuständigen Abteilungen, der automatischen Nachverfolgung sowie der anschließenden Sicherung, Erfassung und Prüfung relevanter Daten vor der Herausgabe können Rechtsabteilungen das Zehnfache des Arbeitsvolumens im Zusammenhang mit Vorladungen bewältigen.

Der Exterro Subpoena Manager nutzt regulierte autonome Agenten, um Vorladungen aus beliebigen Kanälen zu erfassen, wobei wichtige Fristen und Fallangaben sofort extrahiert werden, um strukturierte Datensätze ohne manuelle Dateneingabe zu erstellen. Anschließend koordiniert das System die gesamte nachfolgende Abwicklung, indem es Daten aus verschiedenen Unternehmenssystemen miteinander verknüpft, um die Sicherung, Erfassung und Prüfung voranzutreiben, während die Rechtsabteilungen weiterhin die strategische Kontrolle über jede endgültige Genehmigung behalten.

Wissen mit Handeln ergänzen.

„Dies ist das erste Mal, dass juristische Aufgaben tatsächlich über komplexe Unternehmenssysteme hinweg per Konversation ausgeführt werden können“, sagte Ajith Samuel, Chief Product Officer bei Exterro. „Wir verlangen von den Rechtsabteilungen nicht, dass sie Optionen ‚prüfen‘ oder sich lediglich mit einem Bot unterhalten; wir stellen ihnen eine Plattform zur Verfügung, die darauf ausgelegt ist, unter ihrer Aufsicht geschäftliche Ergebnisse zu erzielen. Der Exterro Subpoena Manager ist der erste Beweis dafür, was das ARMOUR-Framework in der Praxis leisten kann: Es beseitigt isolierte Arbeitsschritte und beschleunigt die Abwicklung bereits heute.“

Ein Konzept für autonome Unternehmen

Die Neugestaltung der Art und Weise, wie Rechtsabteilungen Vorladungen verwalten, ist der innovative, grundlegende erste Schritt zur Umsetzung von Exterros visionärem KI-Framework ARMOUR und dient als Motor für die künftige Bewältigung von Rechtsstreitigkeiten, internen Untersuchungen und Datenverwaltung. Mit dem Exterro Subpoena Manager leisten die Agenten, die sicher mit den Datenquellen des Unternehmens verbunden sind, weit mehr als nur Vorschläge zu unterbreiten. Sie setzen diese um, führen jeden Schritt des Verfahrens zur Beantwortung von Vorladungen durch und halten dabei wie vorgesehen für eine menschliche Überprüfung an. Da das System nach und nach lernt, wie Unternehmen den Arbeitsablauf verwalten möchten, können die Agenten auf Wunsch immer mehr zusätzliche Schritte im Arbeitsablauf selbstständig ausführen, bevor sie sich beim Benutzer melden.

In Zukunft werden Kunden bald in der Lage sein, komplexe, mehrstufige Datenrisikoprozesse über die Exterro-Plattform hinweg mithilfe von Dialogen in natürlicher Sprache zu verwalten, anstatt sich durch menügesteuerte Abläufe in verschiedenen Softwarelösungen klicken zu müssen.

Wenn Sie daran interessiert sind, die Zukunft der KI im Rechtsbereich mitzugestalten, können Sie sich hier für die Teilnahme an unserem exklusiven Preview-Programm bewerben .

Warum Exterro? Die Architektur der Realität

Exterro verfügt dank 13 Jahren Erfahrung im Datenmanagement und in der KI-Innovation über eine einzigartige Position, um autonome KI-Lösungen anzubieten, und kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Vernetzung der vielfältigen Komponenten der Dateninfrastruktur eines Unternehmens zurückblicken. Im Gegensatz zu generischen Tools, die isoliert eingesetzt werden, überbrückt die Plattform von Exterro von Haus aus die Lücke zwischen getrennten Systemen und stellt sicher, dass Daten aus gängigen Erfassungsquellen miteinander verknüpft werden, um eine umfassende und präzise Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Zentrale Abwicklung: Exterro ist eine Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, die Aufbewahrungspflicht, die Datenerfassung, die Datenverarbeitung und die Beantwortung von Anfragen an einem Ort zu bündeln und so unübersichtliche Arbeitsabläufe durch ein zentrales System zu ersetzen.

Exterro ist eine Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, die Aufbewahrungspflicht, die Datenerfassung, die Datenverarbeitung und die Beantwortung von Anfragen an einem Ort zu bündeln und so unübersichtliche Arbeitsabläufe durch ein zentrales System zu ersetzen. Umfassende Unternehmensvernetzung: Mit über 190 Konnektoren greift Exterro direkt dort auf Daten zu, wo diese bereits gespeichert sind – hinter Ihrer Firewall –, und gewährleistet so zuverlässige, sichere und nachvollziehbare Ergebnisse.

Mit über 190 Konnektoren greift Exterro direkt dort auf Daten zu, wo diese bereits gespeichert sind – hinter Ihrer Firewall –, und gewährleistet so zuverlässige, sichere und nachvollziehbare Ergebnisse. Von Menschen gesteuerte Orchestrierung: Dies ist keine „Black Box“, sondern eine digitale Belegschaft, die Ihnen unterstellt ist. Während das System die mühsame manuelle Arbeit übernimmt, treffen Juristen die endgültigen Entscheidungen. Sie behalten die Kontrolle und geben für jede Maßnahme die endgültige strategische Freigabe, während das System anhand Ihres fachlichen Urteilsvermögens lernt und sich optimiert.



Erleben Sie auf der CLOC 2026 das Ende der manuellen Beantwortung von Vorladungen

Exterro wird den Exterro Subpoena Manager und die autonome KI offiziell auf der Veranstaltung des Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) Global Institute in Chicago vorstellen. Erleben Sie die nächste Generation der Rechtsabwicklung – sie findet gerade statt.

Erfahren Sie mehr über den Exterro Subpoena Manager unter exterro.com/e-discovery-software/subpoena-manager .

Exterro Subpoena Manager ist eine SaaS-Lösung, die je nach Umfang der bearbeiteten Vorladungen flexible On-Demand- oder Mengenpreise bietet.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance, sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gestützten Lösungen von Exterro liefern präzise und umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Maßnahmen zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Abläufe zu optimieren – und das bei gleichzeitiger Kostensenkung. Mit Exterro erhalten Unternehmen die nötige Klarheit und Sicherheit, um ihre wichtigsten datenbezogenen Herausforderungen zu bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com .

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