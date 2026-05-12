Exterro lance le premier moteur d’IA autonome du secteur capable d’éliminer jusqu’à 95 % des tâches manuelles liées aux assignations judiciaires et de récupérer 7 500 heures de travail en entreprise

PORTLAND, Oregon, 12 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La course de relais manuelle des services juridiques est terminée. Exterro , le leader des logiciels unifiés de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Exterro Subpoena Manager, une solution d’IA agentique qui transforme le processus lent et fragmenté auquel les entreprises sont confrontées lors de la gestion des assignations judiciaires en un système d’exécution plus rapide, plus intelligent et mieux maîtrisé. Cette solution dépasse le paradigme de « l’IA comme assistant » en adoptant de véritables flux de travail agentiques autonomes intégrant un contrôle humain, réduisant les tâches de réception et d’orientation des assignations de 90 minutes à seulement cinq minutes dans certains cas.

Exterro Subpoena Manager constitue la première étape vers l’élimination des charges de travail manuelles pour les organisations souhaitant s’appuyer sur une plateforme plus autonome de gestion des risques. Cette initiative s’inscrit dans le nouveau cadre visionnaire d’Exterro, ARMOUR (Autonomous Risk Management, Orchestration, and Unified Response — gestion autonome des risques, orchestration et réponse unifiée), présenté plus tôt dans la journée par l’entreprise. Avec la disponibilité immédiate d’Exterro Subpoena Manager, Exterro indique clairement qu’ARMOUR n’est ni une feuille de route ni une vision théorique. La solution marque la fin de la coordination juridique manuelle, en remplaçant les étapes routinières du flux de travail par une exécution pilotée par l’IA capable d’accomplir dès aujourd’hui des flux de travail complexes, de manière transparente et juridiquement défendable.

« Le marché des technologies juridiques est actuellement saturé d’outils d’IA qui apportent une assistance mais s’arrêtent avant la véritable exécution. L’approche d’Exterro est fondamentalement différente ; l’entreprise porte une vision unique qui dépasse l’effet de mode pour résoudre un goulet d’étranglement opérationnel omniprésent », a déclaré Ryan O’Leary, directeur de recherche, Confidentialité et technologies juridiques chez IDC. « En appliquant l’IA autonome à des flux de travail comme la gestion des assignations judiciaires, Exterro apporte une valeur immédiate et révolutionnaire qui permet aux équipes juridiques de passer de la coordination manuelle à une orchestration stratégique. »

L’économie de l’action : plus de 500 000 dollars d’impact immédiat

Alors que le secteur est inondé de chatbots IA capables de fournir des réponses sans responsabilité associée, Exterro Subpoena Manager produit des résultats métier tangibles et immédiats. Pour les grandes organisations évoluant dans des secteurs fortement réglementés, ce passage des tâches manuelles répétitives à l’exécution autonome est conçu pour générer des améliorations significatives des performances financières :

Jusqu’à 95 % de réduction du travail manuel : Exterro Subpoena Manager élimine les tâches manuelles de réception qui ralentissent les équipes, réduisant jusqu’à 95 % le temps consacré au processus.

Exterro Subpoena Manager élimine les tâches manuelles de réception qui ralentissent les équipes, réduisant jusqu’à 95 % le temps consacré au processus. Jusqu’à 7 500 heures de travail manuel supprimées : le traitement de 100 assignations par semaine représente 7 500 heures de travail annuel pour les grandes organisations, soit l’équivalent de près de quatre employés à temps plein absorbés par des tâches administratives. Exterro Subpoena Manager réduit cette charge à seulement 417 heures annuelles de supervision stratégique.

le traitement de 100 assignations par semaine représente 7 500 heures de travail annuel pour les grandes organisations, soit l’équivalent de près de quatre employés à temps plein absorbés par des tâches administratives. Exterro Subpoena Manager réduit cette charge à seulement 417 heures annuelles de supervision stratégique. Plus de 500 000 dollars d’économies potentielles : avec un coût de traitement estimé à 75 dollars de l’heure, les dépenses des organisations traitant de gros volumes d’assignations peuvent dépasser 500 000 dollars par an. Exterro Subpoena Manager réduit drastiquement ces coûts pour les entreprises à fort volume chaque année.

avec un coût de traitement estimé à 75 dollars de l’heure, les dépenses des organisations traitant de gros volumes d’assignations peuvent dépasser 500 000 dollars par an. Exterro Subpoena Manager réduit drastiquement ces coûts pour les entreprises à fort volume chaque année. Jusqu’à 10 fois plus de capacité opérationnelle : en automatisant les tâches administratives liées à la saisie des assignations, à l’orientation des demandes d’information vers les bons départements, aux relances automatiques, puis à la conservation, la collecte et la revue des données pertinentes avant production, les équipes juridiques peuvent traiter dix fois plus de dossiers liés aux assignations judiciaires.

Exterro Subpoena Manager utilise des agents autonomes régis par des règles pour traiter les assignations judiciaires provenant de n’importe quel canal, en extrayant instantanément les échéances critiques et les détails des dossiers afin de créer des enregistrements structurés sans saisie manuelle des données. La solution orchestre ensuite l’ensemble de l’exécution en aval en corrélant les données issues des systèmes de l’entreprise afin de piloter la conservation, la collecte et la revue, tout en laissant aux équipes juridiques le contrôle stratégique de chaque validation finale.

Passez de la théorie à la pratique.

« C’est la première fois que le travail juridique peut être réellement exécuté au sein de systèmes d’entreprise complexes par le biais de conversations », a déclaré Ajith Samuel, directeur des produits chez Exterro. « Nous ne demandons pas aux équipes juridiques d’“envisager” des options ou simplement de discuter avec un bot ; nous leur fournissons un moteur conçu pour atteindre des résultats métier sous leur supervision. Exterro Subpoena Manager constitue la première démonstration concrète de ce que le cadre ARMOUR peut accomplir : éliminer les étapes déconnectées et accélérer l’exécution dès aujourd’hui. »

Un modèle pour l’entreprise autonome

Transformer la manière dont les équipes juridiques gèrent les assignations judiciaires constitue la première étape innovante et fondamentale de la concrétisation du cadre visionnaire d’IA d’Exterro, ARMOUR. Cette solution sert également de moteur pour la gestion future des contentieux, des enquêtes internes et de la gouvernance des données. Avec Exterro Subpoena Manager, les agents, connectés de manière sécurisée aux sources de données de l’entreprise, font bien plus que formuler des suggestions. Ils agissent concrètement en exécutant chaque étape du processus de réponse aux assignations judiciaires et s’interrompent uniquement aux points de contrôle humains prévus. À mesure que le système apprend progressivement la manière dont les organisations souhaitent gérer le flux de travail, les agents peuvent, si l’entreprise le souhaite, exécuter de façon autonome un nombre croissant d’étapes supplémentaires avant de solliciter une validation utilisateur.

À l’avenir, les clients pourront bientôt gérer d’autres flux de travail complexes et multi-étapes liés aux risques de données sur l’ensemble de la plateforme Exterro à l’aide de conversations en langage naturel, plutôt qu’au travers d’interactions basées sur des menus au sein de solutions logicielles disparates.

Si vous souhaitez contribuer à façonner l’avenir de l’IA dans le domaine juridique, vous pouvez postuler pour participer à notre programme exclusif d’accès anticipé ici .

Pourquoi Exterro ? Une architecture ancrée dans la réalité

Exterro bénéficie d’une position unique pour concrétiser l’IA autonome grâce à plus de 13 ans d’expertise en gestion des données et en innovation IA, ainsi qu’à une expérience éprouvée dans l’interconnexion des multiples composantes de l’infrastructure de données des entreprises. Contrairement aux outils génériques ajoutés en silo, la plateforme d’Exterro fait nativement le lien entre des systèmes déconnectés afin de garantir la connexion des données entre les sources de données couramment collectées, pour une prise de décision complète et précise.

Exécution unifiée : Exterro est une plateforme conçue pour unifier les procédures de conservation légale, de collecte, de traitement et de réponse en un seul endroit, remplaçant la dispersion des flux de travail par un système d’enregistrement centralisé.

Exterro est une plateforme conçue pour unifier les procédures de conservation légale, de collecte, de traitement et de réponse en un seul endroit, remplaçant la dispersion des flux de travail par un système d’enregistrement centralisé. Connectivité d’entreprise avancée : grâce à plus de 190 connecteurs, Exterro agit directement sur les données là où elles résident déjà, derrière le pare-feu de l’entreprise, garantissant des résultats fiables, sécurisés et juridiquement défendables.

grâce à plus de 190 connecteurs, Exterro agit directement sur les données là où elles résident déjà, derrière le pare-feu de l’entreprise, garantissant des résultats fiables, sécurisés et juridiquement défendables. Orchestration pilotée par l’humain : il ne s’agit pas d’une « boîte noire », mais d’une main-d’œuvre numérique placée sous votre supervision. Tandis que le système prend en charge les tâches manuelles lourdes, les professionnels du droit demeurent les décideurs finaux. Vous gardez le contrôle, en apportant la validation stratégique finale à chaque action pendant que le système apprend et s’optimise à partir de votre expertise.



Découvrez la fin de la gestion manuelle des assignations lors du CLOC 2026

Exterro présentera officiellement Exterro Subpoena Manager et son IA autonome lors du Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) Global Institute, à Chicago. Une démonstration concrète de la nouvelle génération des opérations juridiques, déjà en action.

Pour en savoir plus sur Exterro Subpoena Manager, rendez-vous sur exterro.com/e-discovery-software/subpoena-manager .

Exterro Subpoena Manager est une solution SaaS proposant une tarification flexible à la demande ou en volume selon le nombre d’assignations traitées.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive conçue pour l’e-discovery, la confidentialité des données, la cybersécurité et la gouvernance des données, ainsi que la criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Basées sur l’IA, les solutions d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Avec Exterro, les organisations acquièrent la clarté et la confiance nécessaires pour relever leurs défis les plus critiques en matière de données. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com .

Contacts auprès des médias :

Hazel Ramirez

Plat4orm

hazel@plat4orm.com