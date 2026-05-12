Viridien : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

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Viridien

Société anonyme au capital de 7 191 480 euros
Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy, France
969 202 241 R.C.S. Evry

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des informationsNombre total d'actions composant le capitalNombre de droits de vote exerçables*Nombre de droits de vote théoriques**
30 avril 20267 191 4807 216 1107 216 359

*         Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis deux ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.

**         Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions privées de droits de vote (actions auto-détenues).

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Oil and Gas Viridien

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