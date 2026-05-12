Coface enregistre un bon début d’année avec un résultat net de 53,6 M€, soit un RoATE de 11,0%

Paris, le 12 mai 2026 – 17h35

Chiffre d’affaires : 465 M€, stable à périmètre et taux de change constants Les revenus d’assurance-crédit sont en baisse de -1,3% à change constant ; l’activité client enregistre une progression de +0,7%, inférieure à la moyenne historique La rétention client est proche de ses plus hauts (94,8%) ; l’effet prix reste négatif (-1,1%) mais moins que les années précédentes Les activités non assurantielles (affacturage, services d’information et de recouvrement de créances) progressent de +9,2% à 43,9 M€. La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+11,8% à taux de change constant et +17,7% en données publiées) ; le recouvrement de créances est en croissance de +31,6%, l'affacturage en hausse de +2,2%

Ratio de sinistralité net à 37,6%, en amélioration de 1,6 ppt ; ratio combiné net à 70,0% Ratio brut de sinistralité à 36,3%, en amélioration de 2,4 ppts avec un niveau toujours élevé de provisionnement de l’année d’ouverture et des relâchements de réserves stables Ratio de coûts net en hausse de 3,0 ppts à 32,5% reflétant la poursuite des investissements en ligne avec la stratégie du Groupe

Renforcement de la gouvernance avec la nomination de Katarzyna Kompowska en tant que directrice générale des partenariats stratégiques, et de Christian Stoffel directeur général pour la région Europe du Nord

Résultat net (part du groupe) de 53,6 M€, en baisse de -13,7% par rapport au T1-25

Le RoATE1 annualisé ressort à 11,0%

Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 mars 2026

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Sous l’effet conjugué des droits de douanes introduits en 2025 et du conflit au Moyen-Orient, la croissance de nos clients ralentit, particulièrement en Europe du Sud et dans les pays émergents. La contribution de leur activité au chiffre d’affaires de Coface est donc en baisse.

Alors que les faillites d’entreprises se maintiennent à un niveau élevé, Coface continue la rigoureuse exécution de son plan stratégique, tant dans le contrôle de ses risques (avec un ratio de sinistralité en baisse) que dans le déploiement de son offre de services. En prenant en compte des filiales non consolidées, les services d’information progressent de 15% à périmètre et change constant et le recouvrement de créance atteint 40%. Sur une base consolidée, ces activités progressent donc de 18,3%. Elles compensent en grande partie la baisse des primes d’assurance-crédit liée à une baisse de l’activité économique mondiale. On notera également une rétention qui reste à un niveau record et des affaires nouvelles qui continuent de croître et atteignent un plus haut depuis 2020.

En parallèle de ces tendances, la révolution de l’intelligence artificielle poursuit son accélération. Elle renforce chaque jour la pertinence de la stratégie de Coface qui a choisi il y a deux ans d’investir résolument dans les données, la technologie et la connectivité. Ces investissements, indispensables à la croissance de l’ensemble de nos activités, sont appelés à accélérer davantage compte tenu de leur importance stratégique à long terme. »

Chiffres clés au 31 mars 2026

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 31 mars 2026 (non-audités) lors de sa réunion du 12 mai 2026. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 11 mai 2026.

Eléments du compte de résultat en M€ T1-25 T1-26 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 369,8 -3,4% -1,3% Revenus des autres activités 90,3 95,3 +5,6% +5,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 465,1 -1,7% -0,0% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 85,4 77,6 -9,1% -9,0% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 22,4 +115,5% +105,5% Charges financières d'assurance -4,1 -15,8 +282,2% +304,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 84,2 -8,1% -10,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -1,4 +255,6% +262,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 82,8 -9,3% -11,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 53,6 -13,7% -16,7% Ratios clés T1-25 T1-26 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 39,1% 37,6% -1,6 ppt Ratio de coûts net de réassurance 29,5% 32,5% 2,9 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 68,7% 70,0% 1,4 ppt Eléments du bilan en M€ 2025 T1-26 Variation Capitaux propres part du Groupe 2 234,0 2 254,2 +0,9%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires





Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 465,1 M€, stable à taux de change et périmètres constants par rapport au T1-25. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires est en léger repli de -1,7%.

Chiffre d'affaires en M€ (par activité) T1-25 T1-26 Variation % ex. FX2 Assurance-crédit* 382,9 369,8 -3,4% -1,3% Accessoires de primes 51,0 51,4 +0,9% +2,1% Activités non assurantielles 39,3 43,9 +11,6% +9,2% Affacturage 17,6 18,0 +2,1% +2,2% Services d’informations 18,5 21,7 +17,7% +11,8% Recouvrement de créances 3,2 4,2 +29,4% +31,6% Chiffre d'affaires consolidé 473,2 465,1 -1,7% -0,0%

*incluant la caution et le Single Risk

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) est en baisse de -1,3% à périmètre et changes constants. Les commissions sont en hausse de +2,1%. Les revenus bénéficient d’un niveau de rétention proche de ses records (94,8%) dans un marché toujours concurrentiel et dans un environnement où la prévention des risques est au cœur des priorités. Les affaires nouvelles atteignent 41M€, en hausse par rapport au T1-25, portées par une hausse de la demande et bénéficiant des investissements de croissance.

L’activité client a un léger impact positif de +0,7% dans un contexte de fortes incertitudes géopolitiques, le commerce mondial ayant souffert des tensions persistantes liés à l’Iran et au détroit d’Ormuz. L’effet prix reste négatif à -1,1%, niveau légèrement plus favorable que la moyenne historique.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +9,2% par rapport au T1-25. Les revenus de l’affacturage progressent de +2,2%, l’Allemagne enregistrant une performance meilleure que celle de la Pologne, toujours affectée par la faiblesse des volumes. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à +11,8% (et +17,7% en données publiées). Les revenus des activités de recouvrement progressent, à partir d’une base encore modeste, de +31,6% confirmant leur caractère contracyclique.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) T1-25 T1-26 Variation % ex. FX3 Europe du Nord 97,0 99,0 +2,0% +2,0% Europe de l'Ouest 96,0 93,7 -2,4% -1,9% Europe centrale et de l'Est 42,3 42,2 -0,1% +0,2% Méditerranée et Afrique 143,4 142,7 -0,5% -0,0% Amérique du Nord 43,5 39,0 -10,3% -2,0% Amérique Latine 20,4 19,0 -7,1% -3,7% Asie-Pacifique 30,7 29,6 -3,7% +4,5% Chiffre d'affaires consolidé 473,2 465,1 -1,7% -0,0%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +2,0% à taux de change constant comme à change courants. La région enregistre une forte croissance des activités hors assurance sous l’effet de solides performances commerciales dans l’affacturage (+5,1%) comme dans les services (+22,9%).

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires baisse de -1,9% à taux de change constant (-2,4% à changes courants). Le ralentissement de l’activité client a été partiellement compensé par la hausse des ventes d’informations (services en hausse de +10,5% à taux de change constant et +9,5% à changes courants) et des accessoires de primes.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en légère hausse de +0,2% à taux de change constant mais baisse de -0,1% à taux de change courants, en raison de l’activité client qui continue de peser sur l’assurance-crédit et sur l’affacturage notamment en Pologne.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires reste stable à taux de change constant et baisse légèrement à taux de change courant (-0,5%), en raison du ralentissement de l’activité client qui a pesé sur l’assurance-crédit. La région bénéficie cependant d’une forte hausse des services (+15,2%).

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est en repli de -2,0% à taux de change constant et de -10,3% en données publiées sous l’effet d’un important impact négatif de la baisse du dollar. La région continue également de subir le ralentissement de l’activité client malgré un niveau de rétention plus élevé (94,5%).

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires diminue de -3,7% à taux de change constant et de -7,1% en courant. La région est pénalisée par un ralentissement de l’activité client compensé cependant par une forte hausse des affaires nouvelles.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +4,5% à taux de change constant mais en baisse de -3,7 % en courant. Les bonnes performances commerciales compensent l’impact négatif des devises.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 70,0% au T1-26, en hausse de +1,4 ppt sur un an mais en amélioration par rapport au trimestre précédent (76,6% au T4-25). Il est à un niveau meilleur que les objectifs de moyenne de cycle.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 36,3%, en amélioration de 2,4 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Le nombre de sinistres, ainsi que leur coût, s’établissent 5% au-dessus du niveau atteint au premier trimestre 2019. Le nombre de sinistres de taille moyenne est quant à lui inférieur aux tendances de long terme.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. Le niveau de relâchements de réserves est stable à un niveau élevé. Il reflète la gestion rigoureuse des sinistres passés.

Le ratio de sinistralité net s’améliore à 37,6%, en baisse de 1,6 ppt par rapport au T1-25.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément au plan stratégique Power the Core. Au premier trimestre 2026, les coûts sont ainsi en hausse par rapport au T1-25 (+5,2% à périmètre et changes constants, et +3,5% à changes courants).

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 35,2%, une hausse de 2,1 ppts sur un an. Cette hausse est principalement liée à la poursuite des investissements (1,8 ppt) et au ralentissement de l’activité client. Il bénéficie a contrario de l’amélioration du mix produit (services d’informations, recouvrement de créances et accessoires de primes) pour 1,2 ppt.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 22,4 M€ sur le premier trimestre. Ce montant inclut un effet change pour +4,9 M€ et l’impact de l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) essentiellement en Turquie pour -4,6 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 25,7 M€. Le rendement comptable4, hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 0,8% au T1-26. Le rendement des nouveaux investissements est de 4,0%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 15,8 M€ sur le premier trimestre. Elles intègrent une perte de change sur les passifs techniques pour -5,3 M€ qui est le reflet du gain constaté sur les actifs.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 82,8 M€ au T1-26, en baisse de -9,3%.

Le taux d’imposition effectif atteint 26% sur le trimestre (vs. 23% au T1-25).

Au total, le résultat net (part du groupe) est de 53,6 M€, en baisse de 13,7% par rapport au premier trimestre 2025.

3. Capitaux propres





Au 31 mars 2026, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 254,2 M€, en hausse de 41,2 M€, soit +0,9% (2 213,0 M€ au 31 décembre 2025).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 53,6 M€ partiellement compensé par la baisse de valeur des actifs financiers pour 28,1 M€.

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 11,0% au 31 mars 2026, en baisse par rapport à l’année précédente, en ligne avec la baisse du résultat net.

4. Perspectives





Les prix du pétrole ont commencé l’année 2026 sur une tendance baissière. L’excès structurel d’offre se voyant renforcé par le probable retour du Vénézuéla sur le marché international à la suite de l’opération éclair du début d’année. L’intervention en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz ont en revanche provoqué une envolée des prix de l’énergie et perturbé un certain nombre de chaînes d’approvisionnement peu connues mais critiques (hélium, urée).

Les conséquences de ces événements sur l’économie mondiale se limitent pour l’instant à des révisions à la baisse des prévisions de croissance et a contrario, un relèvement des anticipations d’inflation. Localement, en particulier pour les économies émergentes notamment en Asie, les conséquences seront plus sévères. Elles le seront d’autant plus que le blocage perdure.

Une nouvelle fois les clients de Coface peuvent s’appuyer sur son réseau d’experts et ses données de premier plan pour anticiper les conséquences de ces événements.

En parallèle, la révolution industrielle de l’intelligence artificielle a maintenu sa progression rapide, justifiant pleinement la stratégie de Coface d’investir dans ses données, la technologie et la connectivité. Les revenus de services progressent de 9,2% et financent une part essentielle et croissante des investissement technologiques qui bénéficient à l’ensemble des activités de Coface et de leurs clients. A ce titre les effectifs dédiés aux services (informations et recouvrement) ont maintenant atteint les caps symboliques des 1000 personnes et des 100M€ de revenus annualisés.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier trimestre 2026 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le mardi 12 mai à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 377,1 368,5 370,2 369,8 -3,4% -1,3% Revenus des autres activités 90,3 86,3 81,4 90,6 95,3 +5,6% +5,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 463,4 449,9 460,7 465,1 -1,7% -0,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 85,4 68,2 68,6 60,1 77,6 -9,1% -9,0% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 15,9 19,1 20,4 22,4 +115,5% +105,5% Charges financières d'assurance -4,1 10,8 -7,6 -8,3 -15,8 +282,2% +304,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 95,0 80,1 72,2 84,2 -8,1% -10,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,3 -4,5 -1,3 -1,4 +255,6% +262,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 94,7 75,6 70,9 82,8 -9,3% -11,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 62,1 52,1 45,8 53,6 -13,7% -16,7% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 26,3% 19,9% 24,8% 25,9% + 2,9 ppts





Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-25 S1-25 9M-25 2025 T1-26 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 760,0 1 128,5 1 498,7 369,8 -3,4% -1,3% Revenus des autres activités 90,3 176,6 258,0 348,6 95,3 +5,6% +5,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 936,6 1 386,5 1 847,3 465,1 -1,7% -0,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 85,4 153,6 222,2 282,3 77,6 -9,1% -9,0% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 26,3 45,4 65,8 22,4 +115,5% +105,5% Charges financières d'assurance -4,1 6,7 -0,9 -9,2 -15,8 +282,2% +304,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 186,6 266,7 338,9 84,2 -8,1% -10,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,6 -5,2 -6,4 -1,4 +255,6% +262,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 186,0 261,6 332,5 82,8 -9,3% -11,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 124,2 176,3 222,0 53,6 -13,7% -16,7% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 24,7% 23,3% 23,6% 25,9% + 2,9 pts

* Hors effet périmètre

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









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Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.



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AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Hors effet périmètre

3 Hors effet périmètre

4 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

Coface enregistre un bon début d’année avec un résultat net de 53,6 M€, soit un RoATE de 11,0%

Paris, le 12 mai 2026 – 17h35

Chiffre d’affaires : 465 M€, stable à périmètre et taux de change constants Les revenus d’assurance-crédit sont en baisse de -1,3% à change constant ; l’activité client enregistre une progression de +0,7%, inférieure à la moyenne historique La rétention client est proche de ses plus hauts (94,8%) ; l’effet prix reste négatif (-1,1%) mais moins que les années précédentes Les activités non assurantielles (affacturage, services d’information et de recouvrement de créances) progressent de +9,2% à 43,9 M€. La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+11,8% à taux de change constant et +17,7% en données publiées) ; le recouvrement de créances est en croissance de +31,6%, l'affacturage en hausse de +2,2%

Ratio de sinistralité net à 37,6%, en amélioration de 1,6 ppt ; ratio combiné net à 70,0% Ratio brut de sinistralité à 36,3%, en amélioration de 2,4 ppts avec un niveau toujours élevé de provisionnement de l’année d’ouverture et des relâchements de réserves stables Ratio de coûts net en hausse de 3,0 ppts à 32,5% reflétant la poursuite des investissements en ligne avec la stratégie du Groupe

Renforcement de la gouvernance avec la nomination de Katarzyna Kompowska en tant que directrice générale des partenariats stratégiques, et de Christian Stoffel directeur général pour la région Europe du Nord

Résultat net (part du groupe) de 53,6 M€, en baisse de -13,7% par rapport au T1-25

Le RoATE1 annualisé ressort à 11,0%

Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 mars 2026

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Sous l’effet conjugué des droits de douanes introduits en 2025 et du conflit au Moyen-Orient, la croissance de nos clients ralentit, particulièrement en Europe du Sud et dans les pays émergents. La contribution de leur activité au chiffre d’affaires de Coface est donc en baisse.

Alors que les faillites d’entreprises se maintiennent à un niveau élevé, Coface continue la rigoureuse exécution de son plan stratégique, tant dans le contrôle de ses risques (avec un ratio de sinistralité en baisse) que dans le déploiement de son offre de services. En prenant en compte des filiales non consolidées, les services d’information progressent de 15% à périmètre et change constant et le recouvrement de créance atteint 40%. Sur une base consolidée, ces activités progressent donc de 18,3%. Elles compensent en grande partie la baisse des primes d’assurance-crédit liée à une baisse de l’activité économique mondiale. On notera également une rétention qui reste à un niveau record et des affaires nouvelles qui continuent de croître et atteignent un plus haut depuis 2020.

En parallèle de ces tendances, la révolution de l’intelligence artificielle poursuit son accélération. Elle renforce chaque jour la pertinence de la stratégie de Coface qui a choisi il y a deux ans d’investir résolument dans les données, la technologie et la connectivité. Ces investissements, indispensables à la croissance de l’ensemble de nos activités, sont appelés à accélérer davantage compte tenu de leur importance stratégique à long terme. »

Chiffres clés au 31 mars 2026

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 31 mars 2026 (non-audités) lors de sa réunion du 12 mai 2026. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 11 mai 2026.

Eléments du compte de résultat en M€ T1-25 T1-26 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 369,8 -3,4% -1,3% Revenus des autres activités 90,3 95,3 +5,6% +5,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 465,1 -1,7% -0,0% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 85,4 77,6 -9,1% -9,0% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 22,4 +115,5% +105,5% Charges financières d'assurance -4,1 -15,8 +282,2% +304,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 84,2 -8,1% -10,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -1,4 +255,6% +262,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 82,8 -9,3% -11,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 53,6 -13,7% -16,7% Ratios clés T1-25 T1-26 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 39,1% 37,6% -1,6 ppt Ratio de coûts net de réassurance 29,5% 32,5% 2,9 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 68,7% 70,0% 1,4 ppt Eléments du bilan en M€ 2025 T1-26 Variation Capitaux propres part du Groupe 2 234,0 2 254,2 +0,9%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires





Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 465,1 M€, stable à taux de change et périmètres constants par rapport au T1-25. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires est en léger repli de -1,7%.

Chiffre d'affaires en M€ (par activité) T1-25 T1-26 Variation % ex. FX2 Assurance-crédit* 382,9 369,8 -3,4% -1,3% Accessoires de primes 51,0 51,4 +0,9% +2,1% Activités non assurantielles 39,3 43,9 +11,6% +9,2% Affacturage 17,6 18,0 +2,1% +2,2% Services d’informations 18,5 21,7 +17,7% +11,8% Recouvrement de créances 3,2 4,2 +29,4% +31,6% Chiffre d'affaires consolidé 473,2 465,1 -1,7% -0,0%

*incluant la caution et le Single Risk

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) est en baisse de -1,3% à périmètre et changes constants. Les commissions sont en hausse de +2,1%. Les revenus bénéficient d’un niveau de rétention proche de ses records (94,8%) dans un marché toujours concurrentiel et dans un environnement où la prévention des risques est au cœur des priorités. Les affaires nouvelles atteignent 41M€, en hausse par rapport au T1-25, portées par une hausse de la demande et bénéficiant des investissements de croissance.

L’activité client a un léger impact positif de +0,7% dans un contexte de fortes incertitudes géopolitiques, le commerce mondial ayant souffert des tensions persistantes liés à l’Iran et au détroit d’Ormuz. L’effet prix reste négatif à -1,1%, niveau légèrement plus favorable que la moyenne historique.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +9,2% par rapport au T1-25. Les revenus de l’affacturage progressent de +2,2%, l’Allemagne enregistrant une performance meilleure que celle de la Pologne, toujours affectée par la faiblesse des volumes. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à +11,8% (et +17,7% en données publiées). Les revenus des activités de recouvrement progressent, à partir d’une base encore modeste, de +31,6% confirmant leur caractère contracyclique.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) T1-25 T1-26 Variation % ex. FX3 Europe du Nord 97,0 99,0 +2,0% +2,0% Europe de l'Ouest 96,0 93,7 -2,4% -1,9% Europe centrale et de l'Est 42,3 42,2 -0,1% +0,2% Méditerranée et Afrique 143,4 142,7 -0,5% -0,0% Amérique du Nord 43,5 39,0 -10,3% -2,0% Amérique Latine 20,4 19,0 -7,1% -3,7% Asie-Pacifique 30,7 29,6 -3,7% +4,5% Chiffre d'affaires consolidé 473,2 465,1 -1,7% -0,0%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +2,0% à taux de change constant comme à change courants. La région enregistre une forte croissance des activités hors assurance sous l’effet de solides performances commerciales dans l’affacturage (+5,1%) comme dans les services (+22,9%).

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires baisse de -1,9% à taux de change constant (-2,4% à changes courants). Le ralentissement de l’activité client a été partiellement compensé par la hausse des ventes d’informations (services en hausse de +10,5% à taux de change constant et +9,5% à changes courants) et des accessoires de primes.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en légère hausse de +0,2% à taux de change constant mais baisse de -0,1% à taux de change courants, en raison de l’activité client qui continue de peser sur l’assurance-crédit et sur l’affacturage notamment en Pologne.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires reste stable à taux de change constant et baisse légèrement à taux de change courant (-0,5%), en raison du ralentissement de l’activité client qui a pesé sur l’assurance-crédit. La région bénéficie cependant d’une forte hausse des services (+15,2%).

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires est en repli de -2,0% à taux de change constant et de -10,3% en données publiées sous l’effet d’un important impact négatif de la baisse du dollar. La région continue également de subir le ralentissement de l’activité client malgré un niveau de rétention plus élevé (94,5%).

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires diminue de -3,7% à taux de change constant et de -7,1% en courant. La région est pénalisée par un ralentissement de l’activité client compensé cependant par une forte hausse des affaires nouvelles.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +4,5% à taux de change constant mais en baisse de -3,7 % en courant. Les bonnes performances commerciales compensent l’impact négatif des devises.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 70,0% au T1-26, en hausse de +1,4 ppt sur un an mais en amélioration par rapport au trimestre précédent (76,6% au T4-25). Il est à un niveau meilleur que les objectifs de moyenne de cycle.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 36,3%, en amélioration de 2,4 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Le nombre de sinistres, ainsi que leur coût, s’établissent 5% au-dessus du niveau atteint au premier trimestre 2019. Le nombre de sinistres de taille moyenne est quant à lui inférieur aux tendances de long terme.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. Le niveau de relâchements de réserves est stable à un niveau élevé. Il reflète la gestion rigoureuse des sinistres passés.

Le ratio de sinistralité net s’améliore à 37,6%, en baisse de 1,6 ppt par rapport au T1-25.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément au plan stratégique Power the Core. Au premier trimestre 2026, les coûts sont ainsi en hausse par rapport au T1-25 (+5,2% à périmètre et changes constants, et +3,5% à changes courants).

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 35,2%, une hausse de 2,1 ppts sur un an. Cette hausse est principalement liée à la poursuite des investissements (1,8 ppt) et au ralentissement de l’activité client. Il bénéficie a contrario de l’amélioration du mix produit (services d’informations, recouvrement de créances et accessoires de primes) pour 1,2 ppt.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 22,4 M€ sur le premier trimestre. Ce montant inclut un effet change pour +4,9 M€ et l’impact de l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) essentiellement en Turquie pour -4,6 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 25,7 M€. Le rendement comptable4, hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 0,8% au T1-26. Le rendement des nouveaux investissements est de 4,0%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 15,8 M€ sur le premier trimestre. Elles intègrent une perte de change sur les passifs techniques pour -5,3 M€ qui est le reflet du gain constaté sur les actifs.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 82,8 M€ au T1-26, en baisse de -9,3%.

Le taux d’imposition effectif atteint 26% sur le trimestre (vs. 23% au T1-25).

Au total, le résultat net (part du groupe) est de 53,6 M€, en baisse de 13,7% par rapport au premier trimestre 2025.

3. Capitaux propres





Au 31 mars 2026, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 254,2 M€, en hausse de 41,2 M€, soit +0,9% (2 213,0 M€ au 31 décembre 2025).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 53,6 M€ partiellement compensé par la baisse de valeur des actifs financiers pour 28,1 M€.

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 11,0% au 31 mars 2026, en baisse par rapport à l’année précédente, en ligne avec la baisse du résultat net.

4. Perspectives





Les prix du pétrole ont commencé l’année 2026 sur une tendance baissière. L’excès structurel d’offre se voyant renforcé par le probable retour du Vénézuéla sur le marché international à la suite de l’opération éclair du début d’année. L’intervention en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz ont en revanche provoqué une envolée des prix de l’énergie et perturbé un certain nombre de chaînes d’approvisionnement peu connues mais critiques (hélium, urée).

Les conséquences de ces événements sur l’économie mondiale se limitent pour l’instant à des révisions à la baisse des prévisions de croissance et a contrario, un relèvement des anticipations d’inflation. Localement, en particulier pour les économies émergentes notamment en Asie, les conséquences seront plus sévères. Elles le seront d’autant plus que le blocage perdure.

Une nouvelle fois les clients de Coface peuvent s’appuyer sur son réseau d’experts et ses données de premier plan pour anticiper les conséquences de ces événements.

En parallèle, la révolution industrielle de l’intelligence artificielle a maintenu sa progression rapide, justifiant pleinement la stratégie de Coface d’investir dans ses données, la technologie et la connectivité. Les revenus de services progressent de 9,2% et financent une part essentielle et croissante des investissement technologiques qui bénéficient à l’ensemble des activités de Coface et de leurs clients. A ce titre les effectifs dédiés aux services (informations et recouvrement) ont maintenant atteint les caps symboliques des 1000 personnes et des 100M€ de revenus annualisés.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier trimestre 2026 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le mardi 12 mai à 18h00 (Paris). Elle sera accessible :

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 377,1 368,5 370,2 369,8 -3,4% -1,3% Revenus des autres activités 90,3 86,3 81,4 90,6 95,3 +5,6% +5,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 463,4 449,9 460,7 465,1 -1,7% -0,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 85,4 68,2 68,6 60,1 77,6 -9,1% -9,0% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 15,9 19,1 20,4 22,4 +115,5% +105,5% Charges financières d'assurance -4,1 10,8 -7,6 -8,3 -15,8 +282,2% +304,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 95,0 80,1 72,2 84,2 -8,1% -10,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,3 -4,5 -1,3 -1,4 +255,6% +262,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 94,7 75,6 70,9 82,8 -9,3% -11,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 62,1 52,1 45,8 53,6 -13,7% -16,7% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 26,3% 19,9% 24,8% 25,9% + 2,9 ppts





Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-25 S1-25 9M-25 2025 T1-26 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 382,9 760,0 1 128,5 1 498,7 369,8 -3,4% -1,3% Revenus des autres activités 90,3 176,6 258,0 348,6 95,3 +5,6% +5,2% CHIFFRE D'AFFAIRES 473,2 936,6 1 386,5 1 847,3 465,1 -1,7% -0,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 85,4 153,6 222,2 282,3 77,6 -9,1% -9,0% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 10,4 26,3 45,4 65,8 22,4 +115,5% +105,5% Charges financières d'assurance -4,1 6,7 -0,9 -9,2 -15,8 +282,2% +304,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 91,6 186,6 266,7 338,9 84,2 -8,1% -10,2% Autres produits et charges opérationnels -0,4 -0,6 -5,2 -6,4 -1,4 +255,6% +262,7% RESULTAT OPERATIONNEL 91,2 186,0 261,6 332,5 82,8 -9,3% -11,3% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 62,1 124,2 176,3 222,0 53,6 -13,7% -16,7% Taux d'impôt sur les résultats 23,0% 24,7% 23,3% 23,6% 25,9% + 2,9 pts

* Hors effet périmètre

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

Saphia GAOUAOUI : +33 1 49 02 14 91 – saphia.gaouaoui@coface.com

Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis près de 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.



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AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 2 avril 2026 sous le numéro D.26-0218, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Hors effet périmètre

3 Hors effet périmètre

4 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

Pièce jointe