Compte rendu de l’Assemblée générale du 12 mai 2026

Paris, le 12 mai 2026 – L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Clariane (CLARI - ISIN : FR0010386334) s’est réunie le 12 mai 2026 (l’« Assemblée générale »), sous la présidence de Mme Sylvia Metayer, Présidente du Conseil d’administration, et en présence de Mme Sophie Boissard, Directrice générale Groupe, M. Grégory Lovichi, Directeur financier Groupe, M. Pierre Acquaviva, Secrétaire du Conseil d’administration, des membres du Conseil d’administration, de M. Nicolas Truelle, Président du Comité de mission, et des Commissaires aux comptes.

Gouvernance

Les mandats d’administrateur de Mme Sophie Boissard, M. Matthieu Lance, M. ­Guillaume Bouhours et du Dr ­Markus Müschenich ont été renouvelés par l’Assemblée générale pour une durée de trois années.

L’Assemblée générale a par ailleurs approuvé la nomination de Mme Stéphanie Paix en qualité d’administratrice pour une durée de trois années en remplacement de Mme Anne Lalou, ayant fait part de son souhait de ne pas voir renouveler son mandat d’administratrice lors de l’Assemblée générale en raison de la perte de sa qualité d’administratrice indépendante du fait de l’atteinte de la durée de 12 ans de mandat. Le Conseil d’administration remercie

Mme Anne Lalou, dont l’expérience et le jugement ont beaucoup apporté aux débats du Conseil durant toutes les années de son mandat.

Participation à l’Assemblée générale et compte-rendu des décisions

Lors de cette Assemblée générale, 255 311 335 actions ayant le droit de vote ainsi qu’un nombre identique de droits de vote exerçables étaient représentés sur un total de 356 533 513 actions ayant le droit de vote, soit 71,61 % des actions ayant droit de vote. Il est rappelé que Predica n’a pas pris part au vote de la 16ème résolution (conventions réglementées).

L’Assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions présentées par le Conseil d’administration, soit au total 22 résolutions sur 22 soumises à son vote.

Les résultats complets des votes seront disponibles sur le site Internet de la Société (www.clariane.com).

L’Assemblée générale sera disponible en différé dans la rubrique « Investisseurs » du site Internet de la Société (www.clariane.com).

Pièce jointe