TOUAX : Annulation d’actions auto détenues et réduction de capital - Déclaration d’actions et de droits de vote

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 12 mai 2026 17:45

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Annulation d’actions auto-détenues et réduction de capital

Déclaration d’actions et de droits de vote

La Gérance de TOUAX SCA, faisant usage de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juin 2025 en application de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, a décidé le 5 mai 2026 d’annuler 29 077 actions auto-détenues.

Cette opération entraîne une réduction du capital social d’un montant nominal de 232 616 €, portant le capital social de TOUAX SCA de 56 092 376 € à 55 859 760 €, désormais divisé en 6 982 470 actions de 8 € de valeur nominale chacune.

Les statuts ont été modifiés en conséquence. Les formalités au registre du commerce et des sociétés ont été accomplies.

Déclaration d’actions et de droits de vote en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF :

Dénomination sociale de l’émetteur : TOUAX SCA (Euronext Growth Paris : ALTOU)

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total des droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables* 5 mai 2026 6 982 470 8 229 802 8 222 738

* déduction faite des actions privées de droits de vote

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Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

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