VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 04 mai au 04 mai 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 12 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 04 mai au 04 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 04 mai au 04 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI04/05/2026FR000012548688 000127,1828XPAR
VINCI04/05/2026FR000012548650 000127,1722CEUX
VINCI04/05/2026FR00001254865 000127,1676TQEX
VINCI04/05/2026FR00001254867 000127,1640AQEU
      
      
  TOTAL150 000127,1779 
      

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 04-05-26 au 04-05-26 vF
GlobeNewswire

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