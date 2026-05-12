VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 04 mai au 04 mai 2026

Nanterre, le 12 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 04 mai au 04 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 04 mai au 04 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 04/05/2026 FR0000125486 88 000 127,1828 XPAR VINCI 04/05/2026 FR0000125486 50 000 127,1722 CEUX VINCI 04/05/2026 FR0000125486 5 000 127,1676 TQEX VINCI 04/05/2026 FR0000125486 7 000 127,1640 AQEU TOTAL 150 000 127,1779

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe