Résultats de l’assemblée générale des actionnaires 2026

Communiqué de presse Information réglementée

Les actionnaires ont exprimé un fort soutien à toutes les résolutions, avec un taux d'approbation de plus de 90 %.

Bruxelles, le 12 mai 2026 - 17h45 CEST

Solvay a tenu son assemblée générale des actionnaires à Bruxelles, où toutes les résolutions ont reçu un fort soutien des actionnaires, dépassant 90% des voix, et comprenaient:

le versement d’un dividende brut de 2,43 € par action pour l’année 2025. Après déduction de l'acompte sur dividende de 0,97 € brut par action, versé le 21 janvier 2026, le solde s'élève à 1,46 € brut par action et sera versé le 20 mai 2026.

le rapport de rémunération.

La réélection de M. Pierre Gurdjian en tant qu’administrateur indépendant pour un mandat de quatre ans.





Les détails des votes et la présentation du CEO sont désormais disponibles sur le site web de Solvay, dans la section Investisseurs .

Calendrier des dividendes

18 mai 2026 : Cotation ex-dividende

19 mai 2026 : Date d’enregistrement (actions dématérialisées)

20 mai 2026 : Paiement





Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

Investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.

This press release is also available in English.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

Pièce jointe