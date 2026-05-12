VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 05 mai au 08 mai 2026

Nanterre, le 12 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 05 mai au 08 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 05 mai au 08 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 05/05/2026 FR0000125486 1 000 127,840000 AQEU VINCI 05/05/2026 FR0000125486 8 926 128,327369 CEUX VINCI 05/05/2026 FR0000125486 1 100 127,679545 TQEX VINCI 05/05/2026 FR0000125486 59 445 128,585141 XPAR VINCI 06/05/2026 FR0000125486 5 550 133,321450 AQEU VINCI 06/05/2026 FR0000125486 22 489 133,290718 CEUX VINCI 06/05/2026 FR0000125486 3 283 133,283506 TQEX VINCI 06/05/2026 FR0000125486 43 700 133,101010 XPAR VINCI 07/05/2026 FR0000125486 6 650 133,221805 AQEU VINCI 07/05/2026 FR0000125486 36 650 133,169895 CEUX VINCI 07/05/2026 FR0000125486 4 400 133,362500 TQEX VINCI 07/05/2026 FR0000125486 42 803 133,570341 XPAR VINCI 08/05/2026 FR0000125486 2 200 129,509091 AQEU VINCI 08/05/2026 FR0000125486 28 312 129,459010 CEUX VINCI 08/05/2026 FR0000125486 1 950 129,470513 TQEX VINCI 08/05/2026 FR0000125486 57 528 129,899464 XPAR TOTAL 325 986 131,2792

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe