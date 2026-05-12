VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 05 mai au 08 mai 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 12 mai 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 05 mai au 08 mai 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 05 mai au 08 mai 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI05/05/2026FR00001254861 000127,840000AQEU
VINCI05/05/2026FR00001254868 926128,327369CEUX
VINCI05/05/2026FR00001254861 100127,679545TQEX
VINCI05/05/2026FR000012548659 445128,585141XPAR
VINCI06/05/2026FR00001254865 550133,321450AQEU
VINCI06/05/2026FR000012548622 489133,290718CEUX
VINCI06/05/2026FR00001254863 283133,283506TQEX
VINCI06/05/2026FR000012548643 700133,101010XPAR
VINCI07/05/2026FR00001254866 650133,221805AQEU
VINCI07/05/2026FR000012548636 650133,169895CEUX
VINCI07/05/2026FR00001254864 400133,362500TQEX
VINCI07/05/2026FR000012548642 803133,570341XPAR
VINCI08/05/2026FR00001254862 200129,509091AQEU
VINCI08/05/2026FR000012548628 312129,459010CEUX
VINCI08/05/2026FR00001254861 950129,470513TQEX
VINCI08/05/2026FR000012548657 528129,899464XPAR
      
  TOTAL325 986131,2792 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 05-05-26 au 08-05-26 vF.
GlobeNewswire

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