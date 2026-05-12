COMPAGNIE LEBON : Capital et droits de vote avril 2026

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COMPAGNIE LEBON

Date d'arrêté: 30/04/2026

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

(1)
Actions du capital

1 173 000
(2)
Droits de vote théoriques (1)

2 126 296

Actions privées de droits de vote

(3)
Autodétention au nominatif (2)

48 269
(4)
Autodétention au porteur * (3)

0
(5)
Autres * (4)

0

* à compléter par la société

Droits de vote exerçables*

2 078 027

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]

Pour information :

Nombre de Comptes Courants Nominatifs

2 038

Pièce jointe


Attachments

DDV Compagnie Lebon au 30.04.2026
GlobeNewswire

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