Fluxys Belgium: Informations réglementées - Paiement du dividende

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mai 2026 a pris la décision de distribuer un dividende afférent à l’exercice 2025 et a fixé le montant brut à EUR 1,40 par action.
Le dividende net, après déduction du précompte mobilier de 30 %, s'établit à EUR 0,98 par action et est payable à partir du 20 mai 2026.
Les titulaires d’actions dématérialisées et nominatives au 19 mai 2026, recevront paiement du dividende à partir du 20 mai 2026 comme suit :
- Le dividende des actions dématérialisées sera payé automatiquement par l'intermédiaire financier détenant les actions pour compte de l'actionnaire.
- Le dividende des actions nominatives sera payé directement aux actionnaires inscrits en nom dans le registre.
Modalités Euronext : Ex date : 18.05.2026 / Record date : 19.05.2026 / Payment date : 20.05.2026