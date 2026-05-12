Fluxys Belgium: Informations réglementées - Paiement du dividende

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 mai 2026 a pris la décision de distribuer un dividende afférent à l’exercice 2025 et a fixé le montant brut à EUR 1,40 par action.

Le dividende net, après déduction du précompte mobilier de 30 %, s'établit à EUR 0,98 par action et est payable à partir du 20 mai 2026.

Les titulaires d’actions dématérialisées et nominatives au 19 mai 2026, recevront paiement du dividende à partir du 20 mai 2026 comme suit :

Le dividende des actions dématérialisées sera payé automatiquement par l'intermédiaire financier détenant les actions pour compte de l'actionnaire.

Le dividende des actions nominatives sera payé directement aux actionnaires inscrits en nom dans le registre.

Modalités Euronext : Ex date : 18.05.2026 / Record date : 19.05.2026 / Payment date : 20.05.2026