Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (4 au 8 mai 2026)

Le 12 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 4 au 8 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-May-26 FR0000073298 9 757 36,7492 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 4-May-26 FR0000073298 3 343 36,7083 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-May-26 FR0000073298 8 359 37,0701 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 5-May-26 FR0000073298 4 617 36,9157 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-May-26 FR0000073298 9 100 37,6277 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 6-May-26 FR0000073298 3 700 37,6337 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 7-May-26 FR0000073298 9 000 37,2712 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 7-May-26 FR0000073298 5 000 37,1555 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 8-May-26 FR0000073298 9 500 37,2181 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 8-May-26 FR0000073298 3 194 37,2305 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe