Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (4 au 8 mai 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 12 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 4 au 8 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-May-26FR00000732989 75736,7492XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W874-May-26FR00000732983 34336,7083DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-May-26FR00000732988 35937,0701XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W875-May-26FR00000732984 61736,9157DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-May-26FR00000732989 10037,6277XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W876-May-26FR00000732983 70037,6337DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-May-26FR00000732989 00037,2712XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W877-May-26FR00000732985 00037,1555DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-May-26FR00000732989 50037,2181XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W878-May-26FR00000732983 19437,2305DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 05 12_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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