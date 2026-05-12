Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (4 au 8 mai 2026)

Le 12 mai 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 4 au 8 mai 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-May-26
|FR0000073298
|9 757
|36,7492
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|4-May-26
|FR0000073298
|3 343
|36,7083
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-May-26
|FR0000073298
|8 359
|37,0701
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|5-May-26
|FR0000073298
|4 617
|36,9157
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-May-26
|FR0000073298
|9 100
|37,6277
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|6-May-26
|FR0000073298
|3 700
|37,6337
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-May-26
|FR0000073298
|9 000
|37,2712
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|7-May-26
|FR0000073298
|5 000
|37,1555
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-May-26
|FR0000073298
|9 500
|37,2181
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|8-May-26
|FR0000073298
|3 194
|37,2305
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe