Amundi: Assemblee generale ordinaire - Modalites de mise a disposition ou de consultation des documents preparatoires





Assemblee generale ordinaire du 2 juin 2026 :

Modalites de mise à disposition ou de consultation des documents preparatoires

Paris, le 12 mai 2026 - Les actionnaires de la société Amundi sont invites à participer à son Assemblee Generale Ordinaire qui se tiendra le 2 juin 2026 à 14h, au 9 bis avenue d’Iena, 75016 Paris.

L’avis de reunion, comportant l’ordre du jour et les projets de resolutions, a ete publie au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 3 avril 2026 et peut être consulte sur le site internet d’Amundi (https://legroupe.amundi.com/assemblees-generales). L’avis de convocation sera publie au BALO du 18 mai 2026 et sera egalement consultable sur le site internet d’Amundi.

Les documents et renseignements relatifs a cette Assemblee Generale, et notamment les informations mentionnees à l’article R. 225-83 du Code de Commerce, sont integres dans la brochure de convocation de l'Assemblee, et dans le Document d’Enregistrement Universel 2025, egalement disponibles sur le site internet d’Amundi.

Les autres documents et renseignements concernant l'Assemblee Generale seront tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur, au siege social d’Amundi, au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris.

Pour plus d’information, merci de contacter l’equipe de communication financiere investor.relations@amundi.com





A propos d Amundi

Premier gestionnaire d’actifs europeen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complete de solutions d’epargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotes ou prives. Developpee pour divers distributeurs (banques, gerants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaine de valeur de l’epargne. Filiale du groupe Credit Agricole et cotee en Bourse, Amundi gere aujourd’hui pres de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacite de recherche financiere et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de reference dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grace a une presence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi beneficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels repartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’interet de ses clients et de la societe.

www.amundi.com





Contacts Presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com



Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com





Contacts investisseurs :



Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com



Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. +33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com





1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/03/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe